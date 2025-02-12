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Индексная книга (каталог) CNews*
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Суворов Антон



12.02.2025 Сбербанк, РЭШ и «Сколтех» запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии» 1
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
07.11.2018 Последний день регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
06.11.2018 ИТ-компании: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
02.11.2018 Торговля: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
31.10.2018 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2018. Успейте подать заявку 1
25.10.2018 Банки: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
23.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
19.10.2018 Фарминдустрия: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
16.10.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.10.2018 Госсектор: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
09.10.2018 Информационная безопасность: Главные докладчики CNews FORUM 2018 1
04.10.2018 Облачные технологии: Главные докладчики CNews Forum 2018 1
28.09.2018 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum 2018 1
21.09.2018 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2018 1
13.09.2018 Ключевые персоны ИТ в ритейле на CNews Forum 2018 1
07.09.2018 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
10.02.2016 «Ланит» модернизировал систему резервного копирования и восстановления данных для «Московского кредитного банка» 1
15.07.2015 «Тринити» построила виртуальную систему хранения данных для МКБ 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
01.06.2012 "Московский кредитный банк" запустил мобильный банк для iOS- и Android-устройств 1
30.05.2012 «Московский кредитный банк» запускает мобильный банк для iOS- и Android-устройств 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Суворов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9732 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 7
Schneider Electric 575 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 6
Программный продукт ГК 63 6
Inline Group - Инлайн Груп 99 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
БАРС Груп 546 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 181 2
8256 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
DataCore Software 31 1
IBM Европа 7 1
Ланит Интеграция 190 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
ПрограмБанк 95 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Atomyze - Атомайз 22 1
Face2Face - Фэйстуфэйс.ру - Фэйс 2 Фэйс - Sorec group 5 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 20
РЖД - Российские железные дороги 1910 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 15
Ингосстрах СПАО 421 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 15
Лента - Сеть розничной торговли 2090 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 15
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 15
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 15
Coca-Cola Company 254 15
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 15
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 15
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 202 9
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 9
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 5
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Ак Барс Банк 272 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 844 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Bayer AG - Байер 85 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Альфа-Банк 1775 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 293 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6599 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 16
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1390 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4497 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11097 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2488 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6815 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
Управление финансами - Financial management 608 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5797 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3318 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2945 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2144 1
Apple iOS 7832 2
Google Android 14041 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 2
Apple iPad 3865 2
МКБ Онлайн 27 2
МКБ Мобайл 3 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Sales Force KPI 1 1
Commvault Simpana 14 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Nokia Symbian OS 1400 1
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 1
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Microsoft Windows 15708 1
Commvault CommServe 2 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 270 1
Аксаков Анатолий 155 15
Натрусов Артем 284 15
Чаркин Евгений 296 15
Ягнятинский Евгений 32 15
Чамара Денис 59 15
Клепиков Алексей 117 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
Кучугин Илья 42 15
Лигачев Глеб 87 15
Беляев Владислав 84 15
Потапкин Михаил 26 15
Нагаев Олег 30 15
Меньшов Кирилл 118 15
Ушацкий Андрей 105 15
Попов Андрей 111 15
Бокучава Тариэл 21 15
Воронин Петр 35 15
Кузьмич Всеволод 31 15
Шипов Савва 101 11
Хасин Михаил 27 11
Бычков Александр 40 9
Сергеев Сергей 138 9
Самедов Тимур 21 9
Ушаков Анатолий 41 9
Эпштейн Герман 32 9
Таланов Максим 13 9
Чибисов Владимир 23 9
Сотин Денис 205 7
Плахов Дмитрий 10 7
Аитов Тимур 197 6
Шмаков Роман 17 6
Размахаев Сергей 42 6
Фридман Илья 42 6
Гулянский Игорь 13 6
Белоусов Максим 108 4
Валеев Рафаэль 11 2
Ковнир Евгений 75 1
Демидов Сергей 127 1
Палей Лев 52 1
Пегасов Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 15
Европа Восточная 3078 15
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 15
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 7
Азия - Азиатский регион 5548 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 16
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 15
Черкизон - Черкизовский рынок 156 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2420 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 950 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8718 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1222 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2951 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 10
РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 15
CNews AWARDS - награда 521 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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