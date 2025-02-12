Суворов Антон
Суворов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксаков Анатолий 155 15
|Натрусов Артем 284 15
|Чаркин Евгений 296 15
|Ягнятинский Евгений 32 15
|Чамара Денис 59 15
|Клепиков Алексей 117 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 15
|Кучугин Илья 42 15
|Лигачев Глеб 87 15
|Беляев Владислав 84 15
|Потапкин Михаил 26 15
|Нагаев Олег 30 15
|Меньшов Кирилл 118 15
|Ушацкий Андрей 105 15
|Попов Андрей 111 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Воронин Петр 35 15
|Кузьмич Всеволод 31 15
|Шипов Савва 101 11
|Хасин Михаил 27 11
|Бычков Александр 40 9
|Сергеев Сергей 138 9
|Самедов Тимур 21 9
|Ушаков Анатолий 41 9
|Эпштейн Герман 32 9
|Таланов Максим 13 9
|Чибисов Владимир 23 9
|Сотин Денис 205 7
|Плахов Дмитрий 10 7
|Аитов Тимур 197 6
|Шмаков Роман 17 6
|Размахаев Сергей 42 6
|Фридман Илья 42 6
|Гулянский Игорь 13 6
|Белоусов Максим 108 4
|Валеев Рафаэль 11 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Демидов Сергей 127 1
|Палей Лев 52 1
|Пегасов Сергей 55 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
|РЭШ - Российская электронная школа 26 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
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