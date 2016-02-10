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Commvault Simpana

СОБЫТИЯ

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10.02.2016 «Ланит» модернизировал систему резервного копирования и восстановления данных для «Московского кредитного банка» 1
14.12.2015 Linxdatacenter построил распределенную систему резервного копирования ИТ-инфраструктуры для «Иль Де Ботэ» 1
30.09.2015 HGST и Commvault представили решение по управлению данными и облачному резервированию 2
24.09.2015 DataLine запустила резервное копирование на базе единой платформы Commvault Simpana 2
28.01.2015 CommVault выпустила новый пакет решений Simpana for Endpoint Data Protection 3
11.11.2014 CommVault примет участие в форуме «CNews Forum 2014: Информационные технологии завтра» 1
24.10.2014 Fujitsu представила новые интегрированные системы резервного копирования для среднего бизнеса 2
22.07.2014 «Облакотека» запустила услугу резервирования данных в «облако» на базе Comvault Simpana 2
19.09.2013 Переход в облака набирает мощь 1
14.12.2012 Dell обновила архитектуру систем хранения данных Fluid Data 1
14.10.2011 CommVault упрощает управление большими объемами данных Microsoft SharePoint 3
31.08.2011 ПО CommVault Simpana 9 SP3 для резервного копирования данных оснащено поддержкой VMware vSphere 5 4
22.07.2011 CommVault анонсирует новый пакет управления данными для среды Microsoft Exchange 1
03.06.2011 Новое ПО NetApp SnapProtect ускоряет и упрощает защиту данных в виртуальных и физических средах 3

Публикаций - 15, упоминаний - 28

Commvault Simpana и организации, системы, технологии, персоны:

Commvault 187 11
Microsoft Corporation 25741 5
Broadcom - VMware 2603 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
Dell EMC 5174 2
Fujitsu 2103 2
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
NetApp - Network Appliance 666 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Yandex - Яндекс 9159 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Lenovo Group 2444 1
Dell Technologies - Dell Computer 2215 1
Intel Corporation 12797 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Softline - Софтлайн 3714 1
9560 1
Oracle Corporation 7067 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 543 1
Linx - Связь ВСД 163 1
MONT - МОНТ 185 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
1С - Мегаплан 103 1
Ланит Интеграция 218 1
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 1
CentroBit - Центробит 6 1
ЖилфондСервис 2 1
Юмакс 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 652 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2408 1
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 17 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 18 1
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2860 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 7
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 717 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10164 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 829 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5081 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1338 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3179 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 387 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2467 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 615 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 518 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9878 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2059 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2296 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13063 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3224 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2144 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4484 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7652 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13668 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1373 2
ESI - Electronically Stored Information - Сохраненная электронным образом информация 10 1
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 604 1
Data monetization - Монетизация данных 1958 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12138 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 684 4
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 4
Microsoft Windows 16852 3
Microsoft Azure 1523 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 3
Облакотека - CVBackup 2 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 2
Broadcom - VMware vSphere 613 2
Commvault Data Platform 35 2
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
Broadcom - VMware vStorage APIs 15 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 260 1
Linx Cloud 92 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Veeam Backup&Replication - Veeam Explorer for SAN Snapshots - Veeam Explorer for Storage Snapshots - Veeam On-Demand Sandbox for Storage Snapshots 17 1
Commvault CommServe 2 1
Dell Fluid Data - Dell FluidFS - Dell Fluid File System 6 1
Dell AppAssure 2 1
Quest NetVault Backup 1 1
MONT Office 4 1
Облакотека - Azurus 6 1
Облакотека - RusO 365 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Google Android 15202 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 848 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 761 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Apple iPhone 6 4861 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 192 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 197 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2546 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 1
Amazon EBS - Amazon Elastic Block Store 32 1
Захаренко Максим 57 3
Лосев Сергей 46 1
Ковалев Виктор 40 1
Чижов Владимир 4 1
Скудин Иван 3 1
Сидоров Михаил 2 1
Бескоровайный Денис 2 1
Ионов Михаил 3 1
Conley Mark - Конли Марк 1 1
Kolappan Rama - Колаппан Рама 1 1
Patel Parag - Пейтел Параг 17 1
Foster Don - Фостер Дон 3 1
Murphy Barbara - Мерфи Барбара 5 1
Соловьев Михаил 31 1
Суворов Антон 22 1
Маршанкулов Мурат 19 1
Макар Александр 8 1
Трофимов Константин 6 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Пухов Евгений 12 1
Киреев Иван 40 1
Широкий Денис 20 1
Sinclair Scott - Синклер Скотт 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
Европа 24933 1
Индия - Bharat 5859 1
Африка - Африканский регион 3637 1
Ближний Восток 3146 1
Франция - Французская Республика 8161 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 4
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
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