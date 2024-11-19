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MONT Office

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.11.2024 ГК Mont открыла шоурум кибербезопасности 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 2
14.03.2023 Polymatica BI теперь доступна в облаке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

MONT Office и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 185 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
Ростелеком 10915 1
Broadcom - VMware 2603 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5629 1
Huawei 4651 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 636 1
Softline - Софтлайн 3714 1
9560 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 773 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 943 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Salesforce - Tableau Software 122 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 136 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 336 1
Nvidia Corp 3979 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3307 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24299 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4789 2
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 282 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1387 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10621 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 362 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2296 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1663 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1254 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17944 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7165 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1690 1
OpenStack 557 1
DevOps - Development и Operations 1226 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9232 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5612 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1947 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1090 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 404 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 273 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8725 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 205 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2097 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 717 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1965 1
Т1 Диск 9 1
Облакотека - Azurus 6 1
Облакотека - RusO 365 4 1
Облакотека - CVBackup 2 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 161 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 436 1
Microsoft Office 365 1039 1
1С:ERP Управление предприятием 832 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 169 1
Docker - Платформа распределённых приложений 535 1
Broadcom - VMware vSphere 613 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 696 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 94 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 93 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
1С:Аренда 14 1
Commvault Simpana 15 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 157 1
Softline - Polymatica Dashboards 40 1
Рахматуллина Эльвира 1 1
Никитин Андрей 64 1
Легостаева Светлана 96 1
Джабиев Георгий 56 1
Минаева Евгения 3 1
Орловский Алексей 2 1
Воротынцев Григорий 11 1
Еремин Максим 6 1
Яровой Алексей 3 1
Ширинян Торгом 2 1
Путилов Роман 2 1
Александров Вячеслав 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
Казахстан - Республика 6020 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2261 1
Узбекистан - Республика 1992 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12264 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 235 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 215 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3987 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 966 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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