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Суши WOK Суши-Вок
Алексей Орловский, ИТ-директор, Суши WOK "Сравнение облачной инфраструктуры и собственного дата-центра, с учетом ухода вендоров" Конференция CNews "Облачные технологии 2023" 26.09.2023
СОБЫТИЯ
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Суши WOK и организации, системы, технологии, персоны:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2317 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Никитин Андрей 64 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Минаева Евгения 3 1
|Орловский Алексей 2 1
|Еремин Максим 6 1
|Яровой Алексей 3 1
|Ширинян Торгом 2 1
|Путилов Роман 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164284 2
|Казахстан - Республика 5991 1
|Узбекистан - Республика 1978 1
|Эстония - Эстонская Республика 763 1
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