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Суши WOK Суши-Вок

Суши WOK - Суши-Вок
 

Алексей Орловский, ИТ-директор, Суши WOK "Сравнение облачной инфраструктуры и собственного дата-центра, с учетом ухода вендоров" Конференция CNews "Облачные технологии 2023" 26.09.2023

СОБЫТИЯ

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23.06.2026 «Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 2
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Суши WOK и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10850 1
Broadcom - VMware 2590 1
Yandex - Яндекс 9072 1
Huawei 4492 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 621 1
9479 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 761 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 1
VK - Mail.ru Group 3588 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4852 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1069 1
MONT - МОНТ 180 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 328 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
Nvidia Corp 3933 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Flant - Флант 196 1
Logosoft - Логософт 2 1
Broniboy - Бронибой 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8720 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 311 1
ВкусВилл - Избёнка 212 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
О2О Холдинг 61 1
Uber 352 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 68 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Шефмаркет 2 1
Якитория 6 1
Ozon Fresh 35 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 8 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2317 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 276 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1345 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 359 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2267 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1635 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5058 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6565 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34255 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64008 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1241 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10205 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3268 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60875 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7047 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6438 1
OpenStack 555 1
DevOps - Development и Operations 1201 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13467 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25097 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 399 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9259 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 269 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8664 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 201 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 363 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1941 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1352 1
APDEX - Application Performance Index - индекс производительности приложений 50 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 78 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4502 1
MONT Office 3 1
Т1 Диск 9 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 161 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
Microsoft Office 365 1034 1
1С:ERP Управление предприятием 812 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 168 1
Docker - Платформа распределённых приложений 526 1
Broadcom - VMware vSphere 610 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 214 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 688 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
VK - Яндекс.Дзен 247 1
Nvidia Quadro GPU 279 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 153 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 62 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 91 1
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 1
1С:Аренда 14 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 198 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11375 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6519 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21348 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26968 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2087 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 214 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 17 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 863 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 457 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1161 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 38 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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