Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club

Федеральная антимонопольная служба разрешила «Яндексу» приобрести у холдинга VK сервис доставки готовой еды из ресторанов Delivery Club. При этом «Яндексу» запрещается создавать какие-либо преференции для ресторанов, сотрудничающих с его собственным сервисом «Яндекс.Еда», и мешать работе альтернативных сервисов.

Предписание от ФАС для «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об одобрении ходатайства «Яндекса» о приобретении сервиса доставки готовой еды из ресторанов Delivery Club. При этом «Яндексу» было выдано предписание о запрете определенного рода действий.

Мегасделка «Яндекса» и VK

Напомним, 23 августа 2022 г. «Яндекс» и холдинг VK сообщили о заключении ряда взаимосвязанных договоренностей. Во-первых, VK решил выйти из совместного со Сбербанком предприятия «О2О Холдинг», призванного развивать сервисы offline-to-online, и забрать из этого предприятия сервис Delivery Club.

Одновременно было объявлено, что Delivery Club передается «Яндексу». В обмен «Яндекс» передает VK сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». Также «Яндекс» передает под управление VK свою главную страницу – yandex.ru, которая будет переадресовывать на страницу сервиса «Яндекс.Дзен» - zen.yandex.ru. Для «Яндекса» основной страницей становится ya.ru.

Почему нельзя создавать преимущества для партнеров «Яндекс.еды»

Сделка требовала одобрения ФАС, которое теперь было получено. В то же время ведомство выставило «Яндексу» ограничения, поскольку у него уже есть собственный сервис по доставке еды из ресторанов – «Яндекс.Еда». Первоначально он развивался в рамках совместного предприятия «Яндекса» с Uber в сфере онлайн-такси, но в 2021 г. стал его единоличным владельцем.

ФАС выдала «Яндексу» предписание о запрете определенных действий с Delivery Club

ФАС запретила «Яндексу» предоставлять какие-либо преимущества для ресторанов и доставщиков, использующих «Яндекс.Еда», по отношению к другим агрегаторам заказов. Также для ресторанов – партнеров «Яндекса.Еда» данное предписание обеспечивает сохранение размера и порядка формирования вознаграждения в течение трех лет с момента совершения сделки.

Кроме того, ФАС запретила «Яндексу» принимать меры, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или другими сторонним сервисами. Еще одно условие касается платформ «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен». «Яндекс» будет обязан в предусмотренных законом случаях запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности.

Позиция «Яндекса»

Пресс-служба «Яндекса» заявила CNews, что компания изучает предписание ФАС. «Мы поддерживаем принципы открытости и равенства на рынке, - добавили в «Яндексе». – Сотрудничество «Яндекс.Еда» с ресторанами и доставщиками уже сейчас строится на этих принципах. Вместе с отраслью мы продолжим внедрять инструменты саморегулирования и развивать наши сервисы с учетом такого подхода».

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«Яндекс» напомнил, что сейчас спорные ситуации с партнерами разбирает специальная отраслевая комиссия, в состав которой входят представители отраслевых ассоциаций, ресторанов и магазинов. После закрытия сделки к работе этой комиссии смогут подключиться партнеры Delivery Club.

Также Delivery Club присоединится к принципам этичного взаимодействия с курьерами, которые ранее «Яндекс» подписал вместе с другими игроками рынка доставки еды. Сотрудничающие с сервисом курьеры смогут обжаловать решения платформы на независимом курьерском комитете.

Российский рынок доставки еды

В 2021 г. объем рынка доставки готовой еды и продуктов питания в России вырос составил 613 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2019 г. в семь раз. Особенно крупный вклад в рост рынка внесла пандемия коронавируса и введенные в начале 2020 г. ограничительные меры на работу ресторанов и общественных мест.

По оценкам исследовательской компании BusinesStat, по итогам 2022 г. объем рынка может составить 675,2 млрд руб., по итогам 2023 г. – превысит 1 трлн руб.

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Рынок сегментирован и состоит из игроков разных типов: агрегаторы («Яндекс.такси», Delivery Club, Broniboy), дарксторы («Самокат», Ozon Fresh), маркетплейсы («Сбермаркет», Wildberries), торговые сети (X5 Group, «ВкусВилл»), рестораны и кафе «(Dodo brands, «Якитория»), кулинария на доставку («Кухня на районе», «Dostoевский»), фабрики-кухни (Grow Food, «Шефмаркет»), производители продуктов питания с собственными интернет-магазинами (KDV, «Агрокомплекс»), магазины и киоски с готовой едой навынос и на доставку («Суши WOK», «Много Лосося» от X5 Group).