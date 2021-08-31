Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках

Российский Uber сворачивает дела

Как сообщили CNews в пресс-службе «Яндекса», компания полностью выкупит у совместного предприятия (СП) с компанией Uber – группы компаний «Яндекс.Такси», доли в «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Общая сумма сделки, по данным «Яндекса», оценивается в $1 млрд.

После выкупа долей в ведении СП Яндекса и Uber останутся только сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны намерены и далее совместно развивать эти сервисы в рамках ГК «Яндекс.Такси», отметили в компании.

Сделка также подразумевает выкуп «Яндексом» у Uber 4,5% акций СП. В результате доля «Яндекса» в СП вырастет до 71%, включая акции, зарезервированные для программы опционов. Дополнительно «Яндекс» также получил право на выкуп оставшейся доли Uber за фиксированную сумму в диапазоне $1,8-2 млрд в течение двух лет.

Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний и будет закрыта до конца 2021 г., заявили CNews в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» цементирует свою экосистему

Как пояснили CNews в «Яндексе», по итогам сделки компания намерена ускорить «темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха». Предполагается, что ускорение будет достигнуто благодаря более тесной интеграции собственных сервисов, а также упрощения процессов управления ими.

«Яндекс» заплатит Uber $1 млрд за его долю в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотниках

Так, по данным компании, в настоящее время «Яндекс.Лавка» взаимодействует с «Яндекс.Маркетом», обеспечивая покупателям более удобный момент получения заказов. Автомобильная «Яндекс.Доставка», в свою очередь, обеспечивает рестораны, кафе и другие бизнесы дополнительным доходом за счет более широкого радиуса доставки.

На перспективу «Яндекс» также делает ставку на свой парк беспилотных автомобилей. Сегодня в него входит 170 машин, уже преодолевших более 14 млн км в автономном режиме на дорогах России, США и Израиля.

По данным компании, роботы-курьеры «Яндекса» с момента запуска в 2019 г. уже успели сделать более 26 тыс. доставок в России и США. Направление беспилотных автомобилей считают в «Яндексе» стратегическим, в котором заложен «большой потенциал роста в долгосрочной перспективе, в том числе в международном масштабе».

Как возникло СП «Яндекса» и Uber

Впервые CNews рассказал о договоренности «Яндекса» по объединению своего сервиса такси с Uber в июле 2017 г. Годом ранее, в августе 2016 г. Uber совершил похожую сделку в Китае, позволив поглотить себя местному стартапу Didi Chuxing.

По условиям сделки, контроль объединенной компании стоимостью $3,7 млрд остался за «Яндексом», он же оставил СП свой бренд «Яндекс.Такси». Помимо России, СП начало работу в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Казахстане.

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На момент создания СП Uber вложил в него $225 млн, «Яндекс» $100 млн, при этом «Яндексу» досталась доля 59,3%, Uber 36,6%, и еще 4,1% получили сотрудники компании. Частью сделки также стали сервисы по доставке еды Uber.Eats и приобретенный «Яндексом» в конце 2017 г. Foodfox. На их базе заработал сервис «Яндекс.Еда».

При заключении сделки стороны договорились, что СП будет использовать технологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем, и глобальный опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок.

По соглашению «Яндекс.Такси» также договорился о роуминге с Uber, в рамках которого туристы из России могут вызывать такси за рубежом с помощью приложения «Яндекс.Такси», а туристы из-за рубежа могут заказать машины от «Яндекс.Такси» с помощью приложения Uber.

В январе 2018 г. CNews сообщил об объединении сервисов доставки еды Foodfox и UberEats в общую дочернюю структуру — ООО «Яндекс.Еда», 99,9% уставного капитала которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», получил «Яндекс.Такси».

Успехи и перспективы новых направлений «Яндекса»

Уже по финансовым итогам первого квартала 2018 г. в «Яндексе» отметили, что сервис заказа такси принес компании выручку в размере порядка 3,1 млрд руб., продемонстрировав годовой рост на 301%, при этом количество поездок увеличилось за год на 222%. В этот сегмент вошли поступления от деятельности «Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, а также от сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Uber.Eats.

Как сообщил CNews в июле 2021 г., по итогам второго квартала 2021 г. совокупная выручка «Яндекса» выросла на 70% до 81,402 млрд руб. при этом скорректированная чистая прибыль (с учетом показателей «Яндекс.маркета» за 2020 г.) увеличилась на 34% до 1,012 млрд руб.

Структура выручки сегмента «Такси». Финансовые итоги «Яндекса» за II кв. 2021 г.

Выручка сегмента «Такси» компании выросла на 114% год к году до 28,1 млрд руб., при этом число поездок на такси за исключением «Доставки» выросло на 104%. Значительный относительный рост также показал сервис каршеринга «Яндекса», где выручка увеличилась на 349% и составила 3,081 млрд руб. Направление «фудтех» продемонстрировало рост на уровне 93%, выручка по нему достигла 8,105 млрд руб.

Согласно обновленному прогнозу «Яндекса», по итогам всего 2021 г. в компании ожидают рост выручки на 53-55% в сравнении с 2020 г., до 330-340 млрд. руб., при этом рост товарооборота сервисов электронной коммерции ожидается в три раза, а рост общей валовой стоимости поездок сервиса онлайн-заказа ожидается примерно на 60%.