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Индексная книга (каталог) CNews*
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Интерфакс СПАРК система профессионального анализа рынков и компаний

Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний

Cистема СПАРК – один из сервисов Группы «Интерфакс» – помогает в комплексе решать задачи различных подразделений компании. СПАРК помогает:

  • Проверять благонадежность контрагентов и оценивать риски взаимодействия с учетом скрытых негативных факторов
  • Выявлять аффилированность на основе данных российских и зарубежных официальных реестров, а также дополнительных источников
  • Отслеживать значимые изменения по всему портфелю контрагентов по более чем 30 параметрам
  • Выполнять требования регуляторов в рамках должной осмотрительности (письмо ФНС РФ от 16.03.2015 №ЕД-4-2/4124).

СОБЫТИЯ

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13.08.2026 Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка

к называемых «газелей» (компаний с устойчивым ростом выручки более 10% в год), составили аналитики «Спарк-Интерфакс», изучившие результаты работы тысяч российских компаний в 2021–2025 гг. Второ
24.07.2026 Информация о вкладе бизнеса в достижение национальных целей стала доступна в СПАРК

Информация о компаниях, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, стала доступна в информационно-аналитической системе «СПАРК-Интерфакс». Об этом CNews сообщили представители Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В карточке компании сведения о вхождении в реестр, который ведет АНО «Обществе
25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов

Разработчики Low-code платформы ELMA365 и системы «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для продукта ELMA365 CRM. Теперь клиенты могут быстро получ
18.10.2023 Авторизоваться в «СПАРК регистр» можно по «Сбербизнес» ID

«Сбер» и «Интерфакс» запустили авторизацию юрлиц по «Сбербизнес» ID на сайте «СПАРК регистр». В этом открытом реестре содержится информация, которую компании добровольно р
20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная

Сравнительная динамика ИТ и экономики в целом неоднозначна Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews — прим. ред.), показывает, что российскому ИТ-
05.10.2022 Исследование: сектор ИТ в России показал устойчивость к новым вызовам

Первые полгода: полет нормальный Исследование, проведенное «СПАРК-Интерфакс» (имеется в распоряжении CNews), показало, что игрокам российского ИТ-рынка п
01.09.2021 Исследование: число перспективных ИКТ-компаний выросло в полтора раза

База и методология исследования Всего, по данным «СПАРК-Интерфакс», сектор ИКТ в России насчитывает более 83 тыс. компаний. Это те юрлица, кото
19.10.2020 Райффайзенбанк запустил сервис проверки контрагентов на базе «СПАРК -Интерфакс»

н Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появился сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Новый сервис позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежно
09.06.2020 «Развивай.рф» интегрировал данные API «Спарк»

l.ru Group и ВЭБ.РФ, объявил об успешной оптимизации работы платформы за счет интеграции данных API СПАРК. Платформа «Развивай.рф» помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и
31.03.2020 «Интерфакс» открыл систему «Спарк» для малого и среднего бизнеса

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе «Спарк» для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений. «Мн
24.03.2015 Данил Першин назначен директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК

Компания ТТК сообщила о назначении Данила Першина директором макрорегионального филиала «СПАРК» компании ТТК. В новом качестве Данил Першин будет отвечать за развитие бизнеса ТТК в г
20.02.2012 ТТК приобрел оператора «Спарк»

Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компании «Электро-ком» (торговая марка «Спарк»). Сделка осуществлена в рамках стратегии развития компании до 2015 г. и является важным шагом в расширении розничного бизнеса ТТК в Центральном и Южном регионах России. Приобретение 100%
25.01.2012 Число интернет-абонентов «Спарк» достигло 200 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 21 января 2012 г. компания подключила 200-тысячного абонента. «200 тыс. абонентов — знаковая цифра для нас! — комментирует данное событие коммерческий директор «Электро-ком
29.12.2011 «Спарк» подключил 100 тыс. абонентов в Ростове-на-Дону

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о подключении 100-тысячного абонента в Ростове-на-Дону. «100 тыс. клиентов в Ростове-на-Дону — очень весомая цифра. — подчеркивает коммерческий директор «Электро-ком» Ольга Княг
24.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Таганроге

Компания «Электро-ком», предоставляющая услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», запустила новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Таганроге Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Блюз» — абонентская плата 450 руб.

20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске

Компания «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оп
21.09.2011 Число абонентов оператора «Спарк» достигло 180 тыс.

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 сентября 2011 г. компания оформила договор со 180-тысячным клиентом. «Мы рады, что уже 180 тыс. абонентов выбрали «Спарк» — комментирует данное событие коммерческ
02.08.2011 «Спарк» увеличил скорость интернета Ethernet-абонентам в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 1 августа 2011 г. клиенты, которые подключены по технологии Ethernet и используют тарифы «Джаз», «Самба» и «Рок-н-Ролл», автоматически переводятся на новые тарифные планы
27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребле
25.04.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифных планов в Калуге

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 22 апреля для абонентов-физических лиц в Калуге вводится новая линейка безлимитных тарифных планов. Новая линейка тарифных планов включает в себя три тарифа: «Джаз» — або
15.03.2011 «Спарк» запускает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани новый промо-тариф «4х4»

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил о запуске нового промо-тарифа «4х4» в Ростове-на-Дону, Таганроге и Рязани. Новый тарифный план при абонентской плате 400 руб. в месяц обеспечивает подключение на скорости до 4 М
03.02.2011 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Брянске

Федеральный интернет-оператор «Спарк» сообщил о начале бесплатного тестирования услуги доступа в интернет в Брянске. Все жел
29.11.2010 «Спарк» начал продажу антивирусного ПО и игр на платформе «Рентсофт»

льный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», начал предлагать пользователям подписку на программные продукты, основанную на платфо
10.09.2010 «Спарк» начинает коммерческую эксплуатацию сети в Туле

Тульский филиал «Электро-Ком», который предоставляет услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», 11 сентября 2010 г. запускает сеть в коммерческую эксплуатацию и начинает подключения
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске

Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сет
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске

Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тар
08.06.2010 «Спарк» ввёл новый способ оплаты услуг с помощью банковских карт Visa и MasterCard

Интернет-оператор «Спарк» сообщил о доступности нового способа оплаты услуг. Теперь лицевой счет абонента можно пополнить через «Личный кабинет» с помощью пластиковой карты международных платежных систем Visa и M
14.05.2010 «Спарк» начинает бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле

Федеральный интернет-оператор «Спарк» начал бесплатное тестирование услуги доступа в интернет в Туле. Все желающие, чьи дома входят в зону покрытия сети «Спарк», могут бесплатно получить в аренду PLC-модем и тестирова
04.02.2009 Dr.Web защитит абонентов «Спарка» от вирусов и спама

Компания «Доктор Веб» объявила об успешном внедрении сервиса Dr.Web AV-Desk компанией «Спарк» (торговая марка ЗАО «Электро-Ком»), предоставляющей конечному потребителю доступ в интернет через электросети. Таким образом, с января 2009 г. все абоненты «Спарк» могут подключит

Публикаций - 307, упоминаний - 354

Интерфакс и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10982 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9523 26
МегаФон 10823 23
Yandex - Яндекс 9284 22
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15910 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3115 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 18
Microsoft Corporation 25813 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2149 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 13
Samsung Electronics 11096 12
9631 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 606 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 500 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 11
Apple Inc 13208 11
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 295 11
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 359 10
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 10
Softline - Софтлайн 3766 10
Oracle Corporation 7089 10
VK - Mail.ru Group 3610 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1104 10
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 87 9
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 20 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 9
Huawei 4688 9
ИКС 544 9
Т8 НТЦ 119 8
LG Electronics 3741 8
Intel Corporation 12847 8
AMD - Advanced Micro Devices 4677 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 794 8
Telegram Group 2965 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1465 7
Google LLC 12737 7
QuSolve - Квантовые системы 26 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8915 44
Газпром ПАО 1496 17
РЖД - Российские железные дороги 2101 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 12
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 12
Новатэк - ранее Новафининвест 76 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1147 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2972 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1780 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1535 8
Альфа-Банк 1983 8
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 257 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Почта России ПАО 2380 6
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1338 5
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 320 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 5
Совкомбанк ПАО 317 5
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1267 4
РВК - Российская венчурная компания 571 4
Связной ГК 1401 4
ГПБ - Газпромбанк 1278 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 921 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 4
Hyundai Motor Company 439 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 4
Роснефть НК - нефтяная компания 564 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 624 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 211 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 3
Foodfox 16 3
Uber 362 3
RusProfile - Руспрофайл 33 3
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13948 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 23
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 987 9
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3209 7
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ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 411 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 457 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1549 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 783 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 873 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 310 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 183 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 820 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 410 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 3
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
European Retail Alliance 1 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Международная академия связи - МАС 46 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 22 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26004 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54222 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36428 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26477 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35304 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23015 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23030 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24528 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18121 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33648 24
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