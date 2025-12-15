Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187413
ИКТ 14511
Организации 11257
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 80966
География 2989
Статьи 1575
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2747
Мероприятия 878

DiDi Chuxing Technology Диди Мобилити Рус

DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


15.12.2025 Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды 1
13.01.2023 Власти Китая перехватывают управление техногигантами 1
14.12.2022 Власти Казахстана начали расследование против «Яндекс.такси» 1
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 1
01.04.2022 Сервис заказа такси «Максим» отказался от иска к ФАС по делу о недобросовестной конкуренции Didi 2
22.02.2022 Китайский «убийца» Uber бежит из России 1
08.11.2021 Конкурент «Яндекс.такси», Uber и Gett бежал из России 1
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 4
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 4
12.10.2018 Власти России соберут полную базу «всех, кто называется такси» 1
09.10.2018 Microsoft инвестировала $200 млн в победителя Uber и сделала его стратегическим партнером 2
06.04.2018 Глава Mail.ru инвестирует в «умные» велосипеды 1
26.03.2018 Uber полностью уходит из Юго-Восточной Азии и продает бизнес конкуренту 1
05.03.2018 Panasonic вырастил овощи, научил говорить колонки и оцифровал ритейл 1
28.11.2017 Акционеры Uber готовы продать акции за две трети стоимости 1
23.10.2017 Неизвестный китайский стартап обогнал по капитализации Airbnb и Space X 1
07.08.2017 Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании 1
13.07.2017 «Яндекс.Такси» и Uber объединились в компанию стоимостью $3,7 млрд 2
15.02.2017 Бывший акционер «Яндекса» и «Mail.ru» вынул $1,1 млрд из Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft 1
20.12.2016 «Беспрецедентные потери» Uber достигли $800 млн в квартал 3
13.12.2016 Apple вложила $1 млрд в крупнейшего в мире ИТ-инвестора 2
21.09.2016 Главный конкурент Uber собрал $750 млн свежих инвестиций 2
11.08.2016 Гендиректор Google Ventures уволился, не выдержав критики за вложения в Uber 1
01.08.2016 Китайский Uber продается конкуренту 2
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии 1
19.06.2014 В General Motors научились отправлять SMS по госномеру автомобиля 1

Публикаций - 27, упоминаний - 41

DiDi Chuxing Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8450 10
Apple Inc 12637 9
Tencent 171 6
Google LLC 12266 6
Alibaba Group 450 5
Alphabet 153 3
Amazon Inc - Amazon.com 3136 3
Bolt 34 2
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 2
Microsoft Corporation 25245 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 2
littleBits Electronics 10 1
Alibaba UCWeb - Alibaba UC Mobile Business Group - Alibaba Mobile Operating System 19 1
Amazon Souq.com 3 1
Starsky Robotics 2 1
Panasonic - Technics 69 1
SwiftDrive - СвифтДрайв 1 1
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Grishin Robotics 29 1
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 1
Panasonic Europe 5 1
Cisco Systems 5224 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Meta Platforms - Facebook 4532 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 1
Cisco - AppDynamics 39 1
inDriver 17 1
Comcast 224 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
Yandex Go - Yango 28 1
Xiaomi 1976 1
Uber 338 16
Uber China 7 7
SoftBank Group 271 7
Gett 86 5
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 4
Grab - GrabTaxi 5 3
36,6 - аптечная сеть 91 2
Tiger Global Management 44 2
Softbank Vision Fund 12 2
Lyft - агрегатор такси 20 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 505 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 2
Яндекс.Лавка 280 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Vulcan Capital Management 3 1
Starship Technologies 16 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 535 1
General Atlantic - GA 27 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Qichacha 1 1
Coatue Management 4 1
Temasek Holdings 21 1
Monsanto 16 1
Tesla Motors 428 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
UFG Private Equity 37 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Microsoft - LinkedIn 684 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1307 1
О2О Холдинг 59 1
Warner Bros. International Television Distribution 282 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 66 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 109 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 2
Application store - магазин приложений 1373 2
Умные платформы 1868 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5930 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8745 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 26 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 427 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 75 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Триммер - Trimmer 57 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 9
Uber Eats - UberEATs 38 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 4
Baidu 290 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 2
Alibaba Group - AliPay 78 2
Apple iOS 8251 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 2
Google Android 14697 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
Trip.com Group - SkyScanner 21 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Microsoft Azure 1461 1
Microsoft Outlook 1421 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 1
Tencent - WeChat - мессенджер 161 1
Microsoft Kaizala - мессенджер 1 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
HPE SimpliVity 32 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 1
Apple - App Store 3009 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Yelp 44 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 935 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
Microsoft Windows 16341 1
Apple iPhone 6 4862 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Kalanick Travis - Каланик Тревис 10 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 4
Худавердян Тигран 91 3
Khosrowshahi Dara - Хосровшахи Дара 7 3
Гущина Ирина 3 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 2
Петин Даниил 1 1
Maris Bill - Мэрис Билл 6 1
Ястржембский Станислав 1 1
Колосов Александр 21 1
Blumberg David - Блумберг Дэвид 1 1
Ахметов Рустам 1 1
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 1
Зарипова Ирина 5 1
Olafsson Olaf - Олафсон Олаф 2 1
Препелицкий Михаил 1 1
Мостовщиков Алексей 1 1
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 1
Петкевич Юлия 1 1
Грашенкова Елена 2 1
Sama Alok - Сама Алок 2 1
Gupta Gautam - Готам Гупта 2 1
Рудзий Игорь 1 1
Krane David - Крейн Дэвид 6 1
Cue Eddy - Кью Эдди 36 1
Boodry Kirk - Будр Кирк 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 1
Минниханов Рустам 119 1
Abadie Laurent - Абади Лоран 5 1
Ханна Аиша 1 1
Гришин Дмитрий 210 1
Львов Евгений 10 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Старовойтова Александра 3 1
Кожевников Сергей 22 1
Freitas Renato - Фрейтас Ренато 1 1
Lambrecht Ariel - Ламбрехт Ариэль 1 1
Musa Eduardo - Муса Эдуардо 1 1
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 21
Россия - РФ - Российская федерация 157052 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 9
Япония 13555 9
Казахстан - Республика 5799 7
Китай - Пекин - Beijing 1051 6
Беларусь - Белоруссия 6033 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 5
Индия - Bharat 5702 5
Армения - Республика 2371 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 4
Сингапур - Республика 1906 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 4
Индонезия - Республика 1009 4
Грузия 1285 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 4
Азия - Азиатский регион 5751 4
Бразилия - Федеративная Республика 2451 3
Европа 24643 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3204 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 2
Чили - Республика 484 2
Колумбия - Республика 538 2
Панама - Республика 109 2
Канада 4985 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Ближний Восток 3033 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Саудовская Аравия - Королевство 632 2
Коста-Рика - Республика 97 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 2
Америка Латинская 1884 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 15
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 792 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 348 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 209 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15144 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Blacklist - Чёрный список 671 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 5
Bloomberg 1419 5
Times 648 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 3
FT - Financial Times 1259 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
ComputerWorld 144 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
CNews - Auto.CNews 51 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
The Information 70 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 1
Известия ИД 706 1
Forbes - Форбс 913 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Vc.ru - Виси.ру 39 1
CB Insights 10 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще