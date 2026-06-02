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SwiftDrive СвифтДрайв

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.06.2026 Самокаты «Юрент» появились в приложении СДЭК и сервисе SwiftDrive 2
24.06.2022 Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 3

Публикаций - 2, упоминаний - 5

SwiftDrive и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Bolt 38 1
Yandex - Яндекс 9216 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
People&People 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Gett 88 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
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Европа 24964 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 396 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Известия ИД 770 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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