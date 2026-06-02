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SwiftDrive СвифтДрайв
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.06.2026
|Самокаты «Юрент» появились в приложении СДЭК и сервисе SwiftDrive 2
|24.06.2022
|Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка 3
Публикаций - 2, упоминаний - 5
SwiftDrive и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|Bolt 38 1
|Yandex - Яндекс 9216 1
|Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
|Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Колосов Александр 24 1
|Зарипова Ирина 7 1
|Препелицкий Михаил 1 1
|Мостовщиков Алексей 2 1
|Петкевич Юлия 1 1
|Рудзий Игорь 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Ястржембский Станислав 1 1
|Известия ИД 770 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.