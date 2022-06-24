Сын экс-помощника Путина и Ельцина создал сервис такси с прицелом на 15% рынка

Новый игрок на российском рынке такси

В России на 1 июля 2022 г. запланирован запуск нового отечественного агрегатора такси «Свифтдрайв». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова сооснователя проекта Станислава Ястржембского, сына бывшего помощника Президента России Владимира Путина, бывшего помощника и пресс-секретаря Президента России Бориса Ельцина.

По словам Станислава Ястржембского, объем инвестиций в создание агрегатора на сегодняшний день уже превысил 30 млн руб. Часть из них была потрачена на ИТ-инфраструктуру и разработку собственной платформы, на содержание команды программистов, дизайнеров и другого персонала.

По его заверению, инвестиционная фаза будет продолжаться по мере масштабирования и развития бизнеса; выход на возврат инвестиций ожидается при общем объеме вложений порядка 150 млн руб. Планы компании подразумевают захват 12-15% российского рынка такси, в том числе, за счет доли агрегатора Gett, который, как ранее сообщал CNews, объявил о намерении покинуть Россию в марте 2022 г.

Структура бизнеса

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Свифтдрайв рус» было зарегистрировано 20 октября 2021 г. в Москве с уставным капиталом 300 тыс. руб. Ястржембскому в нем принадлежит доля в 33,3%. Такие же доли записаны на Юлию Петкевич, партнера Ястржембского по еще одному проекту, и на гендиректора организации Александра Колосова, экс-партнера Ястржембского по двум другим проектам.

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По данным ЕГРЮЛ, Станислав Ястржембский за последние 18 лет выступил руководителем и совладельцем десятка бизнес-проектов весьма разнообразного профиля: по линии торговли твердым, жидким и газообразным топливом, проката и показа фильмов, техобслуживания и ремонта автотранспорта, организации отдыха и развлечений, деятельности ресторанов и доставки продуктов питания.

В настоящий момент он возглавляет и владеет контрольным пакетом убыточного ООО «Диджитал экспо» (деятельность по организации конференций и выставок), имеет 33-процентную долю в ООО «ОТК» (деятельность «прочего» сухопутного пассажирского транспорта).

От корпоративного сектора к B2C

Изначально «Свифтдрайв» начнет работу в корпоративном секторе, и лишь затем выйдет на потребительский рынок. По словам Ястржембского, компания является партнером «Ситимобила». В ее активе уже есть ряд договоров о сотрудничестве с самыми крупными игроками рынка, включая «Яндекс. такси».

Сервис «Свифтдрайва» планируется выстроить на единой платформе, объединяя таким образом поставщиков транспортных услуг, рассказал изданию Ястржембский. По замыслу создателей агрегатора, это позволит корпоративным клиентам оптимизировать операционные процессы и сократить расходы на транспортное обслуживание на 25%.

«К платформе подключены поставщики транспортных услуг. Клиент при оформлении заказа выбирает услугу по параметрам: быстрее, дешевле и прочее, — сказал Ястржембский. — Но если по какой-то причине у самого «Свифтдрайва» не будет свободного водителя, заказ выполнит один из партнеров».

Что говорят конкуренты и аналитики

«Мы положительно относимся к появлению новых игроков на рынке такси, — заявил ихданию глава People & People (управляет “Ситимобил”) Игорь Рудзий. — Наш сервис всегда выступал за честный бизнес и здоровую конкуренцию. Доминирующее положение одного игрока и монополизация рынка такси пагубно отразились бы на водителях, клиентах и ценообразовании отрасли в целом». В «Яндекс.такси» сообщили, что приветствуют конкуренцию на рынке.

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По мнению экспертов Общественного совета по развитию такси, опрошенных «Известиями», новый игрок будет способствовать росту конкуренции, что пойдет на пользу качеству предоставляемых услуг. Однако рост цен на поездки это не остановит, и одной из причин этого является увеличение расценок ОСАГО для перевозчиков, удорожание автомобилей, запчастей и техобслуживания.

По мнению председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, успех нового игрока будет во многом зависеть от стратегических решений, включая предложения для водителей и пассажиров. По ее мнению, это будет непростой задачей с учетом существующих программ нынешних служб заказа такси.

С точки зрения генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, появление нового игрока позитивно отразится на качестве обслуживания и ценообразовании и позволит ему занять определенную нишу на рынке.

По мнению основателя международного инкубатора Preppy Михаила Препелицкого, кризис — подходящее время для перемен, именно сейчас можно начинать любой бизнес, основанный на замещении импорта из Европы.

Нынешняя ситуация на российском рынке такси

Суммарный объем легального рынка такси в России по итогам 2021 г. достиг 820 млрд руб. против 644 млрд руб. в 2020 г. и 702 млрд руб. в 2019 г., пишут «Известия» со ссылкой на данные Аналитического центра при Правительстве России.

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Доля самого популярного агрегатора «Яндекс.такси» по выручке в России выросла с 27% в 2019 г. до 66% в 2021 г. Увеличение активности агрегатора произошло, в том числе, за счет покупки в феврале 2021 г. года коллцентра и части бизнеса компании «Везет». Доля «Ситимобил» по итогам 2021 г. увеличилась до 8,3%, «Максим» снизилась с 9 до 7%, Gett выросла с 5 до 6,6%, доля «Везет» снизилась до 7%.

Помимо агрегатора Gett, который покинул российский рынок 1 июня 2022 г., о своем уходе с рынков России и Казахстана в начале марта 2022 г. также объявил китайский агрегатор такси Didi. В России Didi проработал менее двух лет: сервис впервые был запущен в Казани летом 2020 г.

В середине марта 2022 г. CNews рассказал о том, что Сбербанк и VK, акционеры одного из лидеров рынка такси «Ситимобил» приняли решение о прекращении его работы без объяснения причин. Еще раньше, в ноябре 2021 г. на территории России неожиданно прекратил работу эстонский сервис заказа такси Bolt.