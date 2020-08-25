Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию

Китайские идут

Казань стала первым российским городом, в котором официально запущена служба заказа такси DiDi, принадлежащий международной компании DiDi Chuxing китайского происхождения. В официальном пресс-релизе на глобальном сайте DiDi отмечается, что запуск сервиса в России стал «первым выходом компании на евразийский рынок».

Дата запуска сервиса заказа такси DiDi в Казани приурочена к празднованию дня республики Татарстан, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства инвестиционного развития Татарстана. В компании также отмечают возможность запуска своего сервиса в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге до конца 2020 г.

Помимо водителей из таксопарков, к платформе могут подключиться индивидуальные предприниматели с регистрацией собственного автомобиля, отметили в компании. На этапе запуска комиссия агрегатора будет составлять 5%, однако период льготных условий не уточнили.

В русскоязычном приложении сервиса «DiDi Водитель» от DiDi Global, доступном в магазине для Android-устройств Google Play, на демонстрационных скриншотах отчетливо видны фрагменты карты Москвы. На одном из них даже указан московский адрес, однако пока нет никакого упоминания о Казани.

Российский дебют

О возможном запуске сервиса DiDi в Казани в августе стало в июле 2020 г. Тогда анонимные источники РБК на рынке такси сообщили об уведомлениях с предложением работы, которые начал приходить казанским водителям.

Китайский агрегатор такси DiDi начал работу в Казани

Позже информация о наборе таксистов в Казани появилась на онлайн-сервисе «Авито», где соискателям от лица сервиса DiDi предлагали брендированный автомобиль, выбор заказов по желанию, заработок от 7 тыс. руб. с возможностью ежедневных выплат и выплаты бонусов без комиссий.

Российское юридическое лицо под названием ООО «Диди Мобилити Рус» зарегистрировано компанией Didi Chuxing в декабре 2019 г. В июне 2020 г. по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с руководством DiDi Chuxing была создана рабочая группа по вопросам сотрудничества.

Скриншоты из приложения «DiDi Водитель»

В июле 2020 г. представители DiDi заявили о начале тестирования российской версии своего приложения для заказа такси. В настоящее время число скачиваний приложения «DiDi Водитель» составляет более 10 тыс. В отзывах преобладают сообщения об успешной регистрации после отправки фото паспорта, водительского удостоверения и селфи-фото с ним.

Московские адреса и карты в приложении «DiDi Водитель»

Регистрация уже доступна для водителей за пределами Казани. В комментариях есть жалобы на невозможность зарегистрироваться в сервисе в качестве самозанятого.

Didi Chuxing в России и в мире

Компания Didi Chuxing Technology Co. (изначально Didi Dache) со штаб-квартирой в Пекине была основана в июне 2012 г. китайским миллиардером Чэн Вэем (Cheng Wei), который к тому моменту проработал восемь лет в Alibaba и Alipay.

В ноябре 2012 г. после запуска приложения для заказа такси китайская корпорация Tencent инвестировала в Didi сумму в $15 млн, и к сентябрю 2013 г. сервис уже охватывал 55% всех заказов такси в Китае со смартфонов.

В феврале 2015 г. Didi Dache, получившая к тому времени еще $700 млн инвестиций от частных инвесторов, объединилась с китайским агрегатором такси Kuaidi Dache, бывшим подразделением Alibaba Group, в единый конгломерат Didi Chuxing.

В августе 2016 г. Didiобъявила о приобретении своего главного конкурента, китайского подразделения Uber, которое к тому времени проработало в стране около года и потеряло более $1 млрд. Стоимость Uber China к тому времени оценивалась в $35 млрд, в финансировании сделки приняли участие Apple, ChinaLifeInsuranceи аффилированные с Alibaba Group финансовые структуры.

Сегодня Didi специализируется на онлайн-заказах такси, прокате велосипедов, доставке еды и логистических услугах. Компания предоставляет транспортные услуги более чем 450 млн китайских пользователей и является крупнейшим сервисом автоперевозок на внутреннем рынке Китая.

В глобальном масштабе, согласно данным DiDi Chuxing, компания предоставляет ежегодно услуги 800 млн пользователей и обеспечивает порядка 100 млн поездок ежедневно. Компания представлена в Китае, России, Австралии, Японии, Бразилии, Мексике, Коста Рике, Чили, Колумбии и Панаме.