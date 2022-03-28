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Коста-Рика Республика

Коста-Рика - Республика

СОБЫТИЯ


28.03.2022 Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике

кая компания RecFaces реализовала проект по внедрению биометрического решения VxFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS в офисе энергомашиностроительной компании Schneider Electric в Коста-Рике. Основной целью внедрения программного решения на основе распознавания лиц была автоматизация контроля сотрудников на входе, а также повышение уровня безопасности учреждения. Schneid
09.04.2014 Intel увольняет 1,5 тыс. сотрудников

Корпорация Intel в связи с закрытием завода в г. Эредия в Коста-Рике уволит примерно 1,5 тыс. сотрудников, сообщает Reuters. На площадке в Эредии, откр
19.12.2012 Softline развивает бизнес в Центральной Америке: новый офис в Коста-Рике

Компания Softline объявила об открытии офиса в Коста-Рике. По планам компании, представительство в Сан-Хосе станет центральным офисом, в кот
21.05.2010 В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2

Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, 21 мая 2010 года в 00:16 по московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетрясения располагался на глубине 38,8 км. Данных о ж
12.03.2009 В Коста-Рике произошли землетрясения магнитудой 6,0 и 5,9

Как сообщает Геофизическая служба РАН, в ночь с 11 на 12 марта по московскому времени в Коста-Рике произошли землетрясения магнитудой 6,0 и 5,9. Координаты эпицентра землетрясений: 8,6 градусов северной широты и 83,2 градуса западной долготы. Сведений о причиненном ущербе не посту
11.01.2009 Увеличилось число погибших в результате землетрясения в Коста-Рике

Как сообщает агентство Синьхуа, число погибших в результате землетрясения, произошедшего 8 января в Коста-Рике, увеличилось до 13 человек. Еще 91 человек получил ранения, а 42 пропали без вести. Согласно последним данным, от стихии пострадали более 2,6 тыс. человек, 1,2 тыс. из них лишились к
19.11.2008 На границе Панамы и Коста-Рики произошло сильное землетрясение

Как сообщает геофизическая служба РАН, 19 ноября 2008 года в 9:11 мск (6:11 GMT) в пограничной области Панамы и Коста-Рики произошло землетрясение силой 6,2 баллов. Координаты эпицентра: 8,33 градусов северной широты и 82,55 градусов западной долготы.
28.04.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Коста-Рике и Пакистане

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг с операторами Telenor Pakistan (Pak) Ltd (Пакистан, GSM 900/1800) и Instituto Costarricense de electricidad (Коста-Рика, GSM 1800, 3G). На данный момент у компании действует роуминг c 445 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 194 странах.
01.02.2007 «Ситроникс» подписал договор на сумму $2,8 млн. в Коста-Рике

Государственная компания Instituto Costarricense de Electricidad и ее дочернее общество RACSA являются единственными поставщиками услуг проводной и мобильной телефонии, интернета и передачи данных в Коста-Рике. Эта страна обладает сравнительно современной телекоммуникационной инфраструктурой и занимает второе место по числу пользователей интернета в Латинской Америке после Чили. В рамках з
20.04.2005 Ericsson построит GSM-сеть в Коста-Рике

arricense de Electricidad (ICE) выбрал шведскую компанию Ericsson в качестве партнера по строительству, управлению, оптимизации и технической поддержке национальной сети стандарта GSM/GPRS 1800 МГц в Коста-Рике. Стоимость контракта составляет $130 млн. Запуск новой сети в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2005 года. Кроме создания сети, подписанный контракт предполагает предоставлени
27.03.2002 Alcatel построит GSM1800/GPRS сеть в Коста-Рике

туальная Сеть" (IN) для создания дополнительных услуг - предоплатной связи, голосовой почты и SMS-центров. ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) - государственный монопольный оператор связи в Коста-Рике, созданный в 1963 году. Источник: официальный пресс-релиз компании.
23.11.2001 Alcatel получила контракт стоимостью $44 млн. по расширению телефонной сети Коста-Рики

Французская компания Alcatel сообщила о подписании контракта с ICE, телефонной компанией Коста-Рики, на расширение местной сети проводной связи. Стоимость контракта $44 млн. Это самый крупный телекоммуникационный контракт в истории этой небольшой латиноамериканской страны. Сеть ICE
24.10.2000 Коста-Рика превращается в крупный центр сетевых азартных игр

мпион (Greg Champion), глава компании NASA Sports International, которая имеет уже 600 работников в Коста-Рике.

Публикаций - 98, упоминаний - 110

Коста-Рика и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 10
Microsoft Corporation 25775 6
Nvidia Corp 4002 4
ICE - Instituto Costarricense de Electricidad - Costa Rican Institute of Electricity 4 4
SAP SE 5601 4
Apple Inc 13156 4
Softline - Софтлайн 3743 4
9594 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Yandex - Яндекс 9216 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Oracle Siebel Systems 519 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Broadcom - VMware 2610 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Alibaba Group 473 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Adata Technology 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Рики ГК 22 3
Uber 357 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Uber China 7 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
Рапида НКО - платежные система 145 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
Forex Club - Форекс клуб - онлайн-брокер 7 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
NW3C - National White Collar Crime Center - Национальный центр по борьбе с преступностью "Белых воротничков" - Национальный центр "беловоротничковой преступности" 3 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
Empresas Publicas de Medellin 2 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Содбизнесбанк - Банк содействия бизнесу и предпринимательству 5 1
Texda Textildarm Ltd 1 1
Lifepark 1 1
Вкуснолюбов 2 1
Crayola - Binney & Smith Company 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Яндекс.Лавка 315 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правительство РФ - Департамент правительственной информации - ДПИ 11 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Microsoft Office 4170 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 2
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 79 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 2
Microsoft Office XP 81 2
Microsoft Publisher 35 2
Microsoft Azure 1526 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 2
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
SAP Business One - SAP B1 99 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
RFaces - VxFaces 5 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity ISOC 23 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 35 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
Bit.ly - инструмент для сокращения ссылок 24 1
1С:Drive 2 1
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
S8 Capital - Price.ru 60 1
Kaspersky GReAT 89 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 1
Коротков Андрей 87 3
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Волков Дмитрий 69 2
Скляров Дмитрий 64 2
Budovsky Arthur - Будовски Артур 2 2
Popescu Mircea - Попеску Мирче 2 2
Kats Vladimir - Катц Владимир 2 2
Минниханов Рустам 122 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Короткевич Геннадий 12 1
Наместников Юрий 40 1
Набиуллина Эльвира 123 1
Македонский Сергей 47 1
Фетисов Александр 33 1
Казак Максим 162 1
Ульянов Владимир 162 1
Маркин Алексей 4 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Czajka Tomek - Томек Чайка 3 1
Васильев Дмитрий 76 1
Романченко Дмитрий 15 1
Наумов Виктор 126 1
Куликов Егор 7 1
Митричев Петр 14 1
Игловиков Виталий 1 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Белоусов Руслан 11 1
Волчков Павел 11 1
Боровиков Игорь 137 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Ершова Элеонора 67 1
Морозова Тамара 19 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Павкин Кирилл 5 1
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Андреев Роман 9 1
Дьяков Петр 12 1
Шариков Сергей 49 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 52
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 33
Бразилия - Федеративная Республика 2520 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Чили - Республика 494 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Малайзия 922 21
Индия - Bharat 5870 20
Канада 5082 20
Аргентина - Аргентинская Республика 615 20
Колумбия - Республика 551 19
Панама - Республика 110 19
Испания - Королевство 3840 19
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