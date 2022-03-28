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Коста-Рика Республика
СОБЫТИЯ
|28.03.2022
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Российское решение по распознаванию лиц VxFaces от RecFaces было внедрено в компании Schneider Electric в Коста-Рике
кая компания RecFaces реализовала проект по внедрению биометрического решения VxFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS в офисе энергомашиностроительной компании Schneider Electric в Коста-Рике. Основной целью внедрения программного решения на основе распознавания лиц была автоматизация контроля сотрудников на входе, а также повышение уровня безопасности учреждения. Schneid
|09.04.2014
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Intel увольняет 1,5 тыс. сотрудников
Корпорация Intel в связи с закрытием завода в г. Эредия в Коста-Рике уволит примерно 1,5 тыс. сотрудников, сообщает Reuters. На площадке в Эредии, откр
|19.12.2012
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Softline развивает бизнес в Центральной Америке: новый офис в Коста-Рике
Компания Softline объявила об открытии офиса в Коста-Рике. По планам компании, представительство в Сан-Хосе станет центральным офисом, в кот
|21.05.2010
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В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2
Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, 21 мая 2010 года в 00:16 по московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетрясения располагался на глубине 38,8 км. Данных о ж
|12.03.2009
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В Коста-Рике произошли землетрясения магнитудой 6,0 и 5,9
Как сообщает Геофизическая служба РАН, в ночь с 11 на 12 марта по московскому времени в Коста-Рике произошли землетрясения магнитудой 6,0 и 5,9. Координаты эпицентра землетрясений: 8,6 градусов северной широты и 83,2 градуса западной долготы. Сведений о причиненном ущербе не посту
|11.01.2009
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Увеличилось число погибших в результате землетрясения в Коста-Рике
Как сообщает агентство Синьхуа, число погибших в результате землетрясения, произошедшего 8 января в Коста-Рике, увеличилось до 13 человек. Еще 91 человек получил ранения, а 42 пропали без вести. Согласно последним данным, от стихии пострадали более 2,6 тыс. человек, 1,2 тыс. из них лишились к
|19.11.2008
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На границе Панамы и Коста-Рики произошло сильное землетрясение
Как сообщает геофизическая служба РАН, 19 ноября 2008 года в 9:11 мск (6:11 GMT) в пограничной области Панамы и Коста-Рики произошло землетрясение силой 6,2 баллов. Координаты эпицентра: 8,33 градусов северной широты и 82,55 градусов западной долготы.
|28.04.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Коста-Рике и Пакистане
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг с операторами Telenor Pakistan (Pak) Ltd (Пакистан, GSM 900/1800) и Instituto Costarricense de electricidad (Коста-Рика, GSM 1800, 3G). На данный момент у компании действует роуминг c 445 операторами из 183 стран, предоставляющими услуги в 194 странах.
|01.02.2007
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«Ситроникс» подписал договор на сумму $2,8 млн. в Коста-Рике
Государственная компания Instituto Costarricense de Electricidad и ее дочернее общество RACSA являются единственными поставщиками услуг проводной и мобильной телефонии, интернета и передачи данных в Коста-Рике. Эта страна обладает сравнительно современной телекоммуникационной инфраструктурой и занимает второе место по числу пользователей интернета в Латинской Америке после Чили. В рамках з
|20.04.2005
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Ericsson построит GSM-сеть в Коста-Рике
arricense de Electricidad (ICE) выбрал шведскую компанию Ericsson в качестве партнера по строительству, управлению, оптимизации и технической поддержке национальной сети стандарта GSM/GPRS 1800 МГц в Коста-Рике. Стоимость контракта составляет $130 млн. Запуск новой сети в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2005 года. Кроме создания сети, подписанный контракт предполагает предоставлени
|27.03.2002
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Alcatel построит GSM1800/GPRS сеть в Коста-Рике
туальная Сеть" (IN) для создания дополнительных услуг - предоплатной связи, голосовой почты и SMS-центров. ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) - государственный монопольный оператор связи в Коста-Рике, созданный в 1963 году. Источник: официальный пресс-релиз компании.
|23.11.2001
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Alcatel получила контракт стоимостью $44 млн. по расширению телефонной сети Коста-Рики
Французская компания Alcatel сообщила о подписании контракта с ICE, телефонной компанией Коста-Рики, на расширение местной сети проводной связи. Стоимость контракта $44 млн. Это самый крупный телекоммуникационный контракт в истории этой небольшой латиноамериканской страны. Сеть ICE
|24.10.2000
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Коста-Рика превращается в крупный центр сетевых азартных игр
мпион (Greg Champion), глава компании NASA Sports International, которая имеет уже 600 работников в Коста-Рике.
Коста-Рика и организации, системы, технологии, персоны:
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