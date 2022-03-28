кая компания RecFaces реализовала проект по внедрению биометрического решения VxFaces с бесшовно интегрированным плагином VideoXpert VMS в офисе энергомашиностроительной компании Schneider Electric в Коста-Рике . Основной целью внедрения программного решения на основе распознавания лиц была автоматизация контроля сотрудников на входе, а также повышение уровня безопасности учреждения. Schneid

Корпорация Intel в связи с закрытием завода в г. Эредия в Коста-Рике уволит примерно 1,5 тыс. сотрудников, сообщает Reuters. На площадке в Эредии, откр

Компания Softline объявила об открытии офиса в Коста-Рике . По планам компании, представительство в Сан-Хосе станет центральным офисом, в кот

Как сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США, 21 мая 2010 года в 00:16 по московскому времени на тихоокеанском побережье Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки были зафиксированы в 60 км к югу от столицы страны г.Сан-Хосе. Очаг землетрясения располагался на глубине 38,8 км. Данных о ж

Как сообщает Геофизическая служба РАН, в ночь с 11 на 12 марта по московскому времени в Коста-Рике произошли землетрясения магнитудой 6,0 и 5,9. Координаты эпицентра землетрясений: 8,6 градусов северной широты и 83,2 градуса западной долготы. Сведений о причиненном ущербе не посту