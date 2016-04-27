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BSA Business Software Alliance Ассоциация производителей программного обеспечения Альянс производителей ПО

BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО

СОБЫТИЯ

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27.04.2016 Россия заняла 17 место в рейтинге стран, развивающих облачные технологии

В новом масштабном исследовании ассоциации BSA | The Software Alliance, которое оценивает уровень развития национальных политик в отноше
20.03.2015 В Иркутске стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность»

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с игроками рынка программного обеспечения «1С-Форус», M
11.03.2015 В Санкт-Петербурге стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность»

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с компанией Group-IB и российскими и международными про
25.02.2015 BSA: отказ от нелицензионного ПО позволит свести к минимуму риски возникновения угроз кибербезопасности

Результаты нового исследования, проведённого по заказу BSA | The Software Alliance, свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между использование
17.12.2014 Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ — лидеры по использованию нелицензионного ПО

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила результаты регионального исследования «Тенденции использ
17.12.2014 Как снизить уровень нелицензионного ПО в России?

Согласно данным «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), проведенного IDC по заказу Ассоциации производителей программног
25.06.2014 Исследование BSA: Основная причина не использовать нелицензионное ПО – угроза информационной безопасности

основной причиной не использовать нелицензионное ПО. Среди опасений, вызывающих особое беспокойство, – угроза хакерских вторжений и риск утраты данных. Результаты опубликованного сегодня исследования BSA «Глобальное исследование рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey) показывают снижение уровня программного обеспечения, незаконно установленного на персональных ко
25.04.2014 Российские компании наказали за пиратское ПО на 67 млн руб.

тратили российские компании на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использованием и легализацией программного обеспечения, пишет в своем отчете антипиратская организация BSA. Эта сумма составляет 13% от совокупных расходов правонарушителей в регионе EMEA ($15 млн). По сравнению с 2012 г. значение снизилось на 8%. В 2012 г. российские компании потратили на урегу
05.02.2014 ВSA предлагает программу мероприятий против протекционизма в электронной торговле

Согласно данным нового отчета BSA | The Software Alliance, глобальные правила ведения торговли не успевают в полной мере от
27.11.2013 Использование нелицензионного ПО в 1 полугодии 2013 г. обошлось российским компаниям в 38 млн руб.

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в первом полугодии текущего года. Р
21.11.2013 Использование нелицензионного ПО чебоксарской компанией «Стройиндустрия» причинило вред правообладателям на сумму более 2,7 млн руб.

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила еще об одном случае пресечения компьютерного пиратства в
14.08.2013 Российский интегратор заплатит 5,3 млн руб. за пиратское ПО

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA и занимающаяся системной интеграцией, строительством и жизнеобеспечением зданий краснодарская компания «Орбита» подписали мировое соглашение, урегулировав тем самым длившийся более двух лет
28.06.2013 Dell присоединяется к BSA

Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила об очередном пополнении своих рядов. К BSA присое
21.05.2013 BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского

Согласно данным исследования, проведенного BSA | The Software Alliance («Ассоциацией производителей программного обеспечения») и бизнес-
20.03.2013 В 2012 г. российские компании выплатили около $2,4 млн за использование нелицензионного ПО

«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2012 г. Расходы российских компан
22.02.2013 Инжиниринговая компания выплатит правообладателям свыше 800 тыс. руб. за использование нелицензионного ПО

«Ассоциация производителей программного обеспечении» (BSA) сообщила об удовлетворении арбитражного иска, предъявленного к челябинской компании «Эне
22.01.2013 IBM присоединилась к BSA

«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила об очередном пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала компания IBM
05.12.2012 Oracle присоединилась к BSA

«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила о пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала корпорация Oracle, кото
19.10.2012 Объем штрафов за пиратство в России вырос в 4 раза

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) отчиталась о борьбе с пиратством в России за 1 полугодие 2012 г. По ее данным, расходы российских компаний на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использовани
20.07.2012 Развивающиеся рынки готовы к платным облачным сервисам

Согласно результатам исследования Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), страны с развивающейся экономикой уже готовы к облачным технологиям (в том числе, к пла
15.05.2012 У российского компьютерного пиратства нарушена половая структура

е девятого по счету исследования, проведенного Ассоциацией производителей программного обеспечения (BSA) в партнерстве с компанией IDC в 116 странах мира. В группе стран БРИК более высокий уров
05.04.2012 В 2011 г. российские компании выплатили около $2 млн за использование нелицензионного ПО

«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2011 г. Расходы российских компан
02.04.2012 В России начали применять новый способ борьбы с пиратами: полиция отдыхает

Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) в 2011 г. начала проводить «гражданские проверки» в российских организациях, которые под
30.03.2012 BSA: «гражданские проверки» ПО в российских компаниях дали первые результаты

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) объявила о первых судебных решениях, вынесенных в пользу ассоциации по результатам «граж
22.02.2012 Россия занимает 16 место в рейтинге BSA по готовности стран к облачным вычислениям

Согласно данным «Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), Россия заняла 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования,

14.11.2011 От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО

Юристы Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) подали апелляционную жалобу на решение суда, отказавшегося удовлетворить их иск на 4,5 м
14.11.2011 Московская компания заплатила более 1,5 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО

Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) заключила мировое соглашение с компанией «НПП «Морская техника» и урегулировала спор, во
03.11.2011 Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel

ских прав на программное обеспечение участников Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), - компаний Adobe и Corel. Согласно решению суда, представительство LG должно будет выпл
12.05.2011 2010: Российские пираты установили нелегального ПО на $3 млрд

составила примерно $3 млрд, сообщается в отчете Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA). «Независимо от экономических изменений на мировом и национальном уровне, в течение посл
31.03.2011 В 2010 г. российские компании выплатили свыше 75 млн руб. за использование нелицензионного ПО

«Ассоциация Производителей Программного Обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2010 г. Расходы российских компан
03.03.2011 Business Software Alliance: британское правительство неправильно трактует открытые стандарты

Известная своей антипиратской деятельностью ассоциация крупных поставщиков программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) выступила с заявлением, в котором подвергла критике новые ук
21.10.2010 Поставщики ПО попросили не выгонять их с европейского рынка

Европейский Фонд свободного ПО (Free Software Foundation Europe, FSFE) получил письмо, направленное в начале октября в Еврокомиссию альянсом BSA. В нем этот альянс крупнейших поставщиков приводит свои доводы против европейской политики внедрения СПО. Письмо не было предназначено для публикации и предназначалось для изучения узким кр
21.10.2010 Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО

7 октября ассоциация Business Software Alliance (BSA), куда входят известные вендоры ПО, такие как Adobe, Apple, Dell, IBM, Intel, Kaspersky L
15.09.2010 Россию зовут совершить антипиратский подвиг «на бис»

т к подвигу борьбы с пиратством. Международная антипиратская ассоциация Business Software Alliance (BSA) рассказала о благах, которые получит Россия и ее ИТ-сектор, если компьютерное пиратство

01.09.2010 На российский офис LG завели уголовное дело за пиратское ПО. Видео обыска

В ассоциацию производителей программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) от анонимных источников поступила информация о том, что в ро
13.07.2010 «Рекон» выплатил 1,2 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на ПО

(г. Новосибирск) и компаниями-участниками Ассоциации производителей ПО (Business Software Alliance, BSA) было подписано мировое соглашение. Размер компенсации составил 1,2 млн руб. Об этом гово
20.05.2010 ФГУП «Ростехинвентаризация» выплатит более 1 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО

жный суд города Ростова-на-Дону удовлетворил иск Ассоциации производителей программного обеспечения BSA к филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав
13.05.2010 Россия: компании и госпредприятия платят милионные штрафы за пиратское ПО

в 2009 г. Анна Петрова, юридический консультант Ассоциации производителей программного обеспечения BSA (Business software alliance) в России, объясняет это в первую очередь с тем, что правоохр
12.05.2010 Уровень компьютерного пиратства в России сокращается на фоне мирового кризиса

ультатам совместного исследования международной ассоциации производителей программного обеспечения (BSA) и компании IDC, в период с 2008 по 2009 гг. количество инсталляций нелицензионного прогр
23.12.2009 Россия: упорных пиратов наказали на 10 млн рублей

Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance — BSA) одержала победу в двух знаковых для себя процессах, рассказала CNews Анна Петрова, юриди

Публикаций - 226, упоминаний - 393

BSA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 95
Adobe Systems 1597 50
Autodesk 639 30
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 19
Apple Inc 13156 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Corel Corporation 341 13
Google LLC 12690 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
9594 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
Dell EMC 5180 8
Oracle Corporation 7074 8
Intel Corporation 12811 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 7
Adobe Macromedia 219 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
LG Electronics 3735 5
AOL Inc - America Online 1883 4
Renesas Electronics - Altium 39 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HP Inc. 5883 3
Yahoo! 3726 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Bentley Systems 63 2
STG Partners - Avid Technology 39 2
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 110 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Softkey - Софткей 215 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 2
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 2
X Corp - Twitter 2938 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Нанософт 148 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Балтийское Юридическое Бюро 4 4
eBay Inc 1640 4
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Walt Disney Company 647 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
H&M 25 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Геобазис 1 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
Морская техника НПП 2 1
ИнжПроектСтрой НПП 1 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
Некстер ИК 33 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Альтек Строй Проект - Альтек Проект Строй 2 1
БРП - Банк Развития Предпринимательства 2 1
Северо-Енисейское лесничество КГКУ 2 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Кировский технопарк - Индустриальный парк 1 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 58 1
Бизнес кар СП 20 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
СтарБанк - StarBank 17 1
Интертек 2 1
Тригла ТПК 1 1
СибирьДорПроект 1 1
Сибсоцбанк 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Судебная власть - Judicial power 2500 18
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 8
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Генпрокуратура РФ - Транспортная прокуратура 16 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Районные суды РФ 196 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 7
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 5
Русский Щит - ассоциация 39 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
SPA - Software Publisher's Association - Ассоциация издателей программных продуктов 1 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
CAAST - Canadian Alliance Against Software Theft 2 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 16
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 15
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
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