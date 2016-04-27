BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО

Россия заняла 17 место в рейтинге стран, развивающих облачные технологии В новом масштабном исследовании ассоциации BSA | The Software Alliance, которое оценивает уровень развития национальных политик в отноше

В Иркутске стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность» Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с игроками рынка программного обеспечения «1С-Форус», M

В Санкт-Петербурге стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность» Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с компанией Group-IB и российскими и международными про

BSA: отказ от нелицензионного ПО позволит свести к минимуму риски возникновения угроз кибербезопасности Результаты нового исследования, проведённого по заказу BSA | The Software Alliance, свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между использование

Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ — лидеры по использованию нелицензионного ПО Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила результаты регионального исследования «Тенденции использ

Как снизить уровень нелицензионного ПО в России? Согласно данным «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), проведенного IDC по заказу Ассоциации производителей программног

Исследование BSA: Основная причина не использовать нелицензионное ПО – угроза информационной безопасности основной причиной не использовать нелицензионное ПО. Среди опасений, вызывающих особое беспокойство, – угроза хакерских вторжений и риск утраты данных. Результаты опубликованного сегодня исследования BSA «Глобальное исследование рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey) показывают снижение уровня программного обеспечения, незаконно установленного на персональных ко

Российские компании наказали за пиратское ПО на 67 млн руб. тратили российские компании на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использованием и легализацией программного обеспечения, пишет в своем отчете антипиратская организация BSA. Эта сумма составляет 13% от совокупных расходов правонарушителей в регионе EMEA ($15 млн). По сравнению с 2012 г. значение снизилось на 8%. В 2012 г. российские компании потратили на урегу

ВSA предлагает программу мероприятий против протекционизма в электронной торговле Согласно данным нового отчета BSA | The Software Alliance, глобальные правила ведения торговли не успевают в полной мере от

Использование нелицензионного ПО в 1 полугодии 2013 г. обошлось российским компаниям в 38 млн руб. Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в первом полугодии текущего года. Р

Использование нелицензионного ПО чебоксарской компанией «Стройиндустрия» причинило вред правообладателям на сумму более 2,7 млн руб. Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила еще об одном случае пресечения компьютерного пиратства в

Российский интегратор заплатит 5,3 млн руб. за пиратское ПО Ассоциация производителей программного обеспечения BSA и занимающаяся системной интеграцией, строительством и жизнеобеспечением зданий краснодарская компания «Орбита» подписали мировое соглашение, урегулировав тем самым длившийся более двух лет

Dell присоединяется к BSA Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила об очередном пополнении своих рядов. К BSA присое

BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского Согласно данным исследования, проведенного BSA | The Software Alliance («Ассоциацией производителей программного обеспечения») и бизнес-

В 2012 г. российские компании выплатили около $2,4 млн за использование нелицензионного ПО «Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2012 г. Расходы российских компан

Инжиниринговая компания выплатит правообладателям свыше 800 тыс. руб. за использование нелицензионного ПО «Ассоциация производителей программного обеспечении» (BSA) сообщила об удовлетворении арбитражного иска, предъявленного к челябинской компании «Эне

IBM присоединилась к BSA «Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила об очередном пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала компания IBM

Oracle присоединилась к BSA «Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила о пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала корпорация Oracle, кото

Объем штрафов за пиратство в России вырос в 4 раза Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) отчиталась о борьбе с пиратством в России за 1 полугодие 2012 г. По ее данным, расходы российских компаний на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использовани

Развивающиеся рынки готовы к платным облачным сервисам Согласно результатам исследования Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), страны с развивающейся экономикой уже готовы к облачным технологиям (в том числе, к пла

У российского компьютерного пиратства нарушена половая структура е девятого по счету исследования, проведенного Ассоциацией производителей программного обеспечения (BSA) в партнерстве с компанией IDC в 116 странах мира. В группе стран БРИК более высокий уров

В 2011 г. российские компании выплатили около $2 млн за использование нелицензионного ПО «Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2011 г. Расходы российских компан

В России начали применять новый способ борьбы с пиратами: полиция отдыхает Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) в 2011 г. начала проводить «гражданские проверки» в российских организациях, которые под

BSA: «гражданские проверки» ПО в российских компаниях дали первые результаты Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) объявила о первых судебных решениях, вынесенных в пользу ассоциации по результатам «граж

Россия занимает 16 место в рейтинге BSA по готовности стран к облачным вычислениям Согласно данным «Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), Россия заняла 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования,

От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО Юристы Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) подали апелляционную жалобу на решение суда, отказавшегося удовлетворить их иск на 4,5 м

Московская компания заплатила более 1,5 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) заключила мировое соглашение с компанией «НПП «Морская техника» и урегулировала спор, во

Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel ских прав на программное обеспечение участников Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), - компаний Adobe и Corel. Согласно решению суда, представительство LG должно будет выпл

2010: Российские пираты установили нелегального ПО на $3 млрд составила примерно $3 млрд, сообщается в отчете Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA). «Независимо от экономических изменений на мировом и национальном уровне, в течение посл

В 2010 г. российские компании выплатили свыше 75 млн руб. за использование нелицензионного ПО «Ассоциация Производителей Программного Обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2010 г. Расходы российских компан

Business Software Alliance: британское правительство неправильно трактует открытые стандарты Известная своей антипиратской деятельностью ассоциация крупных поставщиков программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) выступила с заявлением, в котором подвергла критике новые ук

Поставщики ПО попросили не выгонять их с европейского рынка Европейский Фонд свободного ПО (Free Software Foundation Europe, FSFE) получил письмо, направленное в начале октября в Еврокомиссию альянсом BSA. В нем этот альянс крупнейших поставщиков приводит свои доводы против европейской политики внедрения СПО. Письмо не было предназначено для публикации и предназначалось для изучения узким кр

Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО 7 октября ассоциация Business Software Alliance (BSA), куда входят известные вендоры ПО, такие как Adobe, Apple, Dell, IBM, Intel, Kaspersky L

Россию зовут совершить антипиратский подвиг «на бис» т к подвигу борьбы с пиратством. Международная антипиратская ассоциация Business Software Alliance (BSA) рассказала о благах, которые получит Россия и ее ИТ-сектор, если компьютерное пиратство

На российский офис LG завели уголовное дело за пиратское ПО. Видео обыска В ассоциацию производителей программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) от анонимных источников поступила информация о том, что в ро

«Рекон» выплатил 1,2 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на ПО (г. Новосибирск) и компаниями-участниками Ассоциации производителей ПО (Business Software Alliance, BSA) было подписано мировое соглашение. Размер компенсации составил 1,2 млн руб. Об этом гово

ФГУП «Ростехинвентаризация» выплатит более 1 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО жный суд города Ростова-на-Дону удовлетворил иск Ассоциации производителей программного обеспечения BSA к филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав

Россия: компании и госпредприятия платят милионные штрафы за пиратское ПО в 2009 г. Анна Петрова, юридический консультант Ассоциации производителей программного обеспечения BSA (Business software alliance) в России, объясняет это в первую очередь с тем, что правоохр

Уровень компьютерного пиратства в России сокращается на фоне мирового кризиса ультатам совместного исследования международной ассоциации производителей программного обеспечения (BSA) и компании IDC, в период с 2008 по 2009 гг. количество инсталляций нелицензионного прогр