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BSA Business Software Alliance Ассоциация производителей программного обеспечения Альянс производителей ПО
СОБЫТИЯ
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|27.04.2016
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Россия заняла 17 место в рейтинге стран, развивающих облачные технологии
В новом масштабном исследовании ассоциации BSA | The Software Alliance, которое оценивает уровень развития национальных политик в отноше
|20.03.2015
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В Иркутске стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность»
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с игроками рынка программного обеспечения «1С-Форус», M
|11.03.2015
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В Санкт-Петербурге стартовала кампания «Защити свой бизнес: лицензия на безопасность»
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance совместно с компанией Group-IB и российскими и международными про
|25.02.2015
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BSA: отказ от нелицензионного ПО позволит свести к минимуму риски возникновения угроз кибербезопасности
Результаты нового исследования, проведённого по заказу BSA | The Software Alliance, свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между использование
|17.12.2014
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Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа РФ — лидеры по использованию нелицензионного ПО
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила результаты регионального исследования «Тенденции использ
|17.12.2014
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Как снизить уровень нелицензионного ПО в России?
Согласно данным «Глобального исследования рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey), проведенного IDC по заказу Ассоциации производителей программног
|25.06.2014
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Исследование BSA: Основная причина не использовать нелицензионное ПО – угроза информационной безопасности
основной причиной не использовать нелицензионное ПО. Среди опасений, вызывающих особое беспокойство, – угроза хакерских вторжений и риск утраты данных. Результаты опубликованного сегодня исследования BSA «Глобальное исследование рынка программного обеспечения» (BSA Global Software Survey) показывают снижение уровня программного обеспечения, незаконно установленного на персональных ко
|25.04.2014
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Российские компании наказали за пиратское ПО на 67 млн руб.
тратили российские компании на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использованием и легализацией программного обеспечения, пишет в своем отчете антипиратская организация BSA. Эта сумма составляет 13% от совокупных расходов правонарушителей в регионе EMEA ($15 млн). По сравнению с 2012 г. значение снизилось на 8%. В 2012 г. российские компании потратили на урегу
|05.02.2014
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ВSA предлагает программу мероприятий против протекционизма в электронной торговле
Согласно данным нового отчета BSA | The Software Alliance, глобальные правила ведения торговли не успевают в полной мере от
|27.11.2013
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Использование нелицензионного ПО в 1 полугодии 2013 г. обошлось российским компаниям в 38 млн руб.
Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в первом полугодии текущего года. Р
|21.11.2013
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Использование нелицензионного ПО чебоксарской компанией «Стройиндустрия» причинило вред правообладателям на сумму более 2,7 млн руб.
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила еще об одном случае пресечения компьютерного пиратства в
|14.08.2013
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Российский интегратор заплатит 5,3 млн руб. за пиратское ПО
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA и занимающаяся системной интеграцией, строительством и жизнеобеспечением зданий краснодарская компания «Орбита» подписали мировое соглашение, урегулировав тем самым длившийся более двух лет
|28.06.2013
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Dell присоединяется к BSA
Ассоциация производителей программного обеспечения BSA | The Software Alliance объявила об очередном пополнении своих рядов. К BSA присое
|21.05.2013
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BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского
Согласно данным исследования, проведенного BSA | The Software Alliance («Ассоциацией производителей программного обеспечения») и бизнес-
|20.03.2013
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В 2012 г. российские компании выплатили около $2,4 млн за использование нелицензионного ПО
«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2012 г. Расходы российских компан
|22.02.2013
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Инжиниринговая компания выплатит правообладателям свыше 800 тыс. руб. за использование нелицензионного ПО
«Ассоциация производителей программного обеспечении» (BSA) сообщила об удовлетворении арбитражного иска, предъявленного к челябинской компании «Эне
|22.01.2013
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IBM присоединилась к BSA
«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила об очередном пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала компания IBM
|05.12.2012
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Oracle присоединилась к BSA
«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) объявила о пополнении своих рядов. Новым членом BSA стала корпорация Oracle, кото
|19.10.2012
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Объем штрафов за пиратство в России вырос в 4 раза
Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) отчиталась о борьбе с пиратством в России за 1 полугодие 2012 г. По ее данным, расходы российских компаний на урегулирование отношений с правообладателями в связи с незаконным использовани
|20.07.2012
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Развивающиеся рынки готовы к платным облачным сервисам
Согласно результатам исследования Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), страны с развивающейся экономикой уже готовы к облачным технологиям (в том числе, к пла
|15.05.2012
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У российского компьютерного пиратства нарушена половая структура
е девятого по счету исследования, проведенного Ассоциацией производителей программного обеспечения (BSA) в партнерстве с компанией IDC в 116 странах мира. В группе стран БРИК более высокий уров
|05.04.2012
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В 2011 г. российские компании выплатили около $2 млн за использование нелицензионного ПО
«Ассоциация производителей программного обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2011 г. Расходы российских компан
|02.04.2012
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В России начали применять новый способ борьбы с пиратами: полиция отдыхает
Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) в 2011 г. начала проводить «гражданские проверки» в российских организациях, которые под
|30.03.2012
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BSA: «гражданские проверки» ПО в российских компаниях дали первые результаты
Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) объявила о первых судебных решениях, вынесенных в пользу ассоциации по результатам «граж
|22.02.2012
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Россия занимает 16 место в рейтинге BSA по готовности стран к облачным вычислениям
Согласно данным «Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), Россия заняла 16 место среди 24 стран в новом рейтинге государственного регулирования,
|14.11.2011
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От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО
Юристы Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA) подали апелляционную жалобу на решение суда, отказавшегося удовлетворить их иск на 4,5 м
|14.11.2011
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Московская компания заплатила более 1,5 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО
Ассоциация производителей программного обеспечения (BSA) заключила мировое соглашение с компанией «НПП «Морская техника» и урегулировала спор, во
|03.11.2011
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Российский офис LG оштрафован на 3,81 млн руб. за пиратский софт Adobe и Corel
ских прав на программное обеспечение участников Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA), - компаний Adobe и Corel. Согласно решению суда, представительство LG должно будет выпл
|12.05.2011
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2010: Российские пираты установили нелегального ПО на $3 млрд
составила примерно $3 млрд, сообщается в отчете Ассоциации производителей программного обеспечения (BSA). «Независимо от экономических изменений на мировом и национальном уровне, в течение посл
|31.03.2011
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В 2010 г. российские компании выплатили свыше 75 млн руб. за использование нелицензионного ПО
«Ассоциация Производителей Программного Обеспечения» (BSA) подвела итоги своей правоприменительной деятельности в 2010 г. Расходы российских компан
|03.03.2011
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Business Software Alliance: британское правительство неправильно трактует открытые стандарты
Известная своей антипиратской деятельностью ассоциация крупных поставщиков программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) выступила с заявлением, в котором подвергла критике новые ук
|21.10.2010
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Поставщики ПО попросили не выгонять их с европейского рынка
Европейский Фонд свободного ПО (Free Software Foundation Europe, FSFE) получил письмо, направленное в начале октября в Еврокомиссию альянсом BSA. В нем этот альянс крупнейших поставщиков приводит свои доводы против европейской политики внедрения СПО. Письмо не было предназначено для публикации и предназначалось для изучения узким кр
|21.10.2010
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Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО
7 октября ассоциация Business Software Alliance (BSA), куда входят известные вендоры ПО, такие как Adobe, Apple, Dell, IBM, Intel, Kaspersky L
|15.09.2010
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Россию зовут совершить антипиратский подвиг «на бис»
т к подвигу борьбы с пиратством. Международная антипиратская ассоциация Business Software Alliance (BSA) рассказала о благах, которые получит Россия и ее ИТ-сектор, если компьютерное пиратство
|01.09.2010
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На российский офис LG завели уголовное дело за пиратское ПО. Видео обыска
В ассоциацию производителей программного обеспечения BSA (Business Software Alliance) от анонимных источников поступила информация о том, что в ро
|13.07.2010
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«Рекон» выплатил 1,2 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав на ПО
(г. Новосибирск) и компаниями-участниками Ассоциации производителей ПО (Business Software Alliance, BSA) было подписано мировое соглашение. Размер компенсации составил 1,2 млн руб. Об этом гово
|20.05.2010
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ФГУП «Ростехинвентаризация» выплатит более 1 млн руб. за нарушение авторских прав на ПО
жный суд города Ростова-на-Дону удовлетворил иск Ассоциации производителей программного обеспечения BSA к филиалу ФГУП «Ростехинвентаризация» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав
|13.05.2010
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Россия: компании и госпредприятия платят милионные штрафы за пиратское ПО
в 2009 г. Анна Петрова, юридический консультант Ассоциации производителей программного обеспечения BSA (Business software alliance) в России, объясняет это в первую очередь с тем, что правоохр
|12.05.2010
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Уровень компьютерного пиратства в России сокращается на фоне мирового кризиса
ультатам совместного исследования международной ассоциации производителей программного обеспечения (BSA) и компании IDC, в период с 2008 по 2009 гг. количество инсталляций нелицензионного прогр
|23.12.2009
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Россия: упорных пиратов наказали на 10 млн рублей
Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance — BSA) одержала победу в двух знаковых для себя процессах, рассказала CNews Анна Петрова, юриди
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