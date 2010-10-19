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Infosys Infosys Technologies Ltd Infosys Systems Infosys Consulting

Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting


19.10.2010 Крупнейшие аутсорсеры наращивают штат сотрудников
13.07.2010 Чистая прибыль индийского ИТ-аутсорсера Infosys Technologies в первом квартале 2010-2011 финансового года сократилась на 2,6%
19.03.2010 ИТ-аутсорсеры меняют кадровую политику
04.02.2010 Возрождение рынка ИТ-аутсорсинга подтверждается
13.11.2009 Infosys нацелилась на страховой рынок США
10.11.2009 Infosys открывает второй офис в Мексике
29.10.2009 Индийским аутсорсерам повысят налоги
17.08.2009 Infosys стремится развивать аутсорсинг в Китае
02.07.2009 UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro
26.08.2008 Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon
21.07.2008 ИТ-аутсорсинг: кризис докатился до Индии
22.08.2006 Индийский "Билл Гейтс аутсорсинга" ушел в отставку
17.04.2006 Годовой доход Infosys превысил $2 млрд
14.04.2006 Чистая прибыль Infosys Technologies выросла на 32,5%
11.01.2006 Прибыль Infosys выросла на 38%
09.11.2005 Индия и Китай: ИТ-инвестиции друг в друга
12.10.2005 Индия: аутсорсинговый бум продолжается
14.04.2004 Infosys открывает подразделение в США
20.06.2002 Infosys купила Trade IQ
25.09.2001 Годовой прогноз индийского софтверного гиганта Infosys не изменился
06.08.2001 Intel и Infosys открыли совместную научно-производственную лабораторию в Индии
10.01.2001 Квартальные прибыли индийского разработчика ПО Infosys Technologies выросли на 125%
28.11.2000 Индия - IT-гуру нового века?
12.10.2000 Infosys и Satyam опубликовали результаты работы за квартал
12.07.2000 Прибыль Infosys Technologies за 1-й финансовый квартал выросла на 109%
05.07.2000 Infosys анонсировала новое банковское ПО "FINACLE"
10.01.2000 Индийские правила работы местных компаний на мировом рынке мешают Infosys занятся приобретением компаний
29.12.1999 Акционеры Infosys одобрили сплит акций
22.12.1999 Индийская компьютерная фирма Infosys отвоевала в суде право на свое название

Публикаций - 105, упоминаний - 160

Infosys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 29
Tata Consultancy Services 54 24
Microsoft Corporation 22497 22
Accenture plc 810 14
Oracle Corporation 6035 13
SAP SE 4595 11
Cisco Systems 4720 10
Capgemini Consulting 117 8
Google LLC 10352 8
HP Inc. 5313 8
Intel Corporation 11262 7
Dell EMC 4736 7
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 5
HP EDS - Electronic Data Systems 227 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Fujitsu 1898 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 4
Diasoft - Диасофт 534 4
IBM Global Services 118 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
HCL Technologies 10 4
BT Group - British Telecommunications 614 3
VMware 2025 3
Yahoo! 3603 3
Lenovo Motorola 3463 3
Nortel Networks 1287 3
ФОРС - Центр разработки 390 3
Apple Inc 10683 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 3
Oracle - Sun Microsystems 2176 3
McKinsey & Company Int 162 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 3
CSC - Corporation 62 3
ОТР ГК 176 3
АйТи 1179 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 2
NTT Data - Itelligence AG 31 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 176 2
Temenos AG 20 2
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 20
American Express - Amex 309 4
Альфа-Банк 1476 4
Boeing 957 3
GM - General Motors 434 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Bank of America - Банк Америки 219 2
СМП банк - Северный морской путь 77 2
ABN AMRO 66 2
Citi - Citigroup 283 2
UBS AG 295 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 57 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
ING Group - ING Bank - ING Groep N.V. 0 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Сплит 62 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 25 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 62 1
ИнвестКапиталБанк 22 1
Открытие ФК - Номос-банк 100 1
Банк Йошкар-Ола 3 1
Bayer AG - Байер 66 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 1
Reebok 13 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Fidelity 38 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Самолёт ГК 216 1
Связной Банк 89 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 1
Счётная палата РФ 628 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 3
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 49 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 1467 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 98 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 2
Big Data - Большие данные 3520 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 2
General Ledger - Главная бухгалтерская книга 10 2
NoSQL - not only SQL СУБД 100 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 2
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 33 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 206 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 1
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 84 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 604 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 1
Linux OS 7669 4
Apache Hadoop 356 3
Diasoft Flextera 56 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
Acer PL - Серия проекторов 6 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 9 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 1
TmaxSoft Tibero 42 1
TmaxSoft JEUS 10 1
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 87 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 1
IBM Informix СУБД 132 1
Apache Cassandra 38 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 1
Бифит iBank 44 1
BSS BS-Client ДБО 133 1
TmaxSoft OpenFrame 9 1
BlackBerry Curve 26 1
NVision Барьер 261 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 22 1
Diasoft FA# АБС 47 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 20 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 1
Apple iPad 3663 1
Microsoft Office 3247 1
Microsoft Outlook 1241 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 114 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Diasoft Framework 21 1
Microsoft Dynamics CRM 525 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft Windows 2104 1
Apple Safari - браузер 743 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 6
Gopalakrishnan Kris - Гопалакришнан Крис 5 5
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 4
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Путин Владимир 2542 2
Шалманов Сергей 199 2
Аитов Тимур 188 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Зезюлинский Николай 23 2
Широких Алексей 71 1
Перов Алексей 4 1
Кузьмин Олег 15 1
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 14 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Адрианов Сергей 5 1
Марченко Антон 12 1
Штыкова Елена 6 1
Галстян Эрик 6 1
Новицкий Евгений 32 1
Касьянова Любовь 8 1
Гольцман Антон 9 1
Хлуденев Александр 10 1
Фомичев Андрей 68 1
Паплински Павел 12 1
Горчинская Ольга 6 1
Занин Виталий 22 1
Бикулов Сергей 0 1
Schrader Tom - Шрейдер Том 0 1
Сергиевский Владимир 1 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Генцис Александр 12 1
Мяков Алексей 7 1
Суслов Константин 22 1
Дробышевский Михаил 53 1
Дерипаска Олег 35 1
Altman Sam - Альтман Сэм 8 1
Thiel Peter - Тиль Питер 28 1
Хайретдинов Марат 9 1
Brockman Greg - Брокман Грег 2 1
Индия - Республика 4263 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 48
Россия - РФ - Российская федерация 108428 26
Индия - Карнатака - Бангалор 176 12
Европа 12319 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Америка Северная 2650 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
Европа Западная 1329 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 5
Европа Восточная 2927 4
Филиппины - Республика 456 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Америка 2011 4
Индия - Махараштра - Мумбаи 103 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Франция - Французская Республика 5665 4
Индия - Нью-Дели 65 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Ирландия - Республика 818 3
Китай - Шанхай 621 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 3
США - Джорджия - Атланта 244 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
Япония 10069 3
Индия - Дели 130 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 2
Канада 3319 2
США - Нью-Йорк 2616 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Сингапур - Республика 1574 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 28 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус 76 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 2
Федеральное законодательство 1944 2
ЕСН - Единый социальный налог 98 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Кредитование - Сrediting 1515 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 1
ящик Пандоры 45 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Английский язык 764 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
Информационное общество - Государственная программа 1238 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
FT - Financial Times 1118 3
AP - Associated Press 1975 3
Silicon.com 354 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
Fortune 196 2
CBS MarketWatch 305 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Oregonian 7 1
NYT - The New York Times 956 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
The Washington Post 298 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
NBC News 165 1
Bloomberg Businessweek 121 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Bloomberg 1009 1
Daily Mail 48 1
Computer Weekly 370 1
Economic Times 41 1
The Economist 43 1
Открытые системы ИД 160 1
The Times 74 1
Newsbytes News Network 319 1
Gartner - Гартнер 3301 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
IDC - International Data Corporation 4671 6
Forrester Research 810 6
S&P - Standard and Poor’s 470 3
Markets&Markets Research 97 2
Datamonitor 83 2
Internet Stock Report 992 2
Harris Interactive 83 1
S&P 500 226 1
Fortune Global 100 138 1
Yankee Group 166 1
Frost & Sullivan 199 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Forrester Wave 31 1
Microsoft Research 128 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Fortune Global 500 280 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
MPI - Migration Policy Institute - Институт миграционной политики в Вашингтоне 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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