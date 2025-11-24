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Infosys Infosys Technologies Ltd Infosys Systems Infosys Consulting

Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting

СОБЫТИЯ

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24.11.2025 Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии

Работа от слова «раб» Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy), известный своим стремлением заставить людей работать
16.12.2024 Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант готовит армию из 800 млн трудоголиков. Они должны работать без выходных, чтобы сделать страну снова великой. Опрос

Сделать Индию (снова) великой Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) вновь начал говорить о необходимости перехода на 70-ч
19.11.2024 Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных

Работать, солнце еще высоко Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) заявил, что в современном мире нужно работать по 70 ч
28.08.2024 ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу

«Застрявшие в лимбе» новобранцы infosys Индийскую Infosys, занимающуюся разработкой ПО на заказ, обвинили в «эксплуатации» недавних выпускников вузов по инженерным специальностям. ИТ-компания якобы пообещала трудоустро
05.03.2024 Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

зработчика. Первоначальным подрядчиком по интеграции системы EMPower была ушедшая из России немецкая компания SAP. В дальнейшем за внедрение системы в школах Сан-Франциско отвечала индийская компания Infosys, тоже покинувшая Россию. Первый контракт был заключен на $9,5 млн, но позже сумма выросла до $11,1 млн, а затем – до $13,7 млн. В итоге за два года стоимость внедрения EMPower более чем
14.04.2022 Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра

Уход Infosys Индийская ИТ-компания Infosys, занимающаяся разработкой заказного ПО, начала п
13.07.2010 Чистая прибыль индийского ИТ-аутсорсера Infosys Technologies в первом квартале 2010-2011 финансового года сократилась на 2,6%

Индийский разработчик программного обеспечения Infosys Technologies объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по итогам п
13.11.2009 Infosys нацелилась на страховой рынок США

Один из крупнейших экспортеров ПО Индии, компания Infosys Technologies приобрела американскую компанию McCamish Systems. Стоимость сделки оцени
10.11.2009 Infosys открывает второй офис в Мексике

из Латинской Америки, Северной Америки и Европы. За последний год индийские сервис-провайдеры (как Infosys, так и Tata Consultancy Services) заметно увеличили свое присутствие в Латинской Амер
17.08.2009 Infosys стремится развивать аутсорсинг в Китае

Китайское подразделении Infosys до недавнего времени зарабатывало преимущественно на оказании оффшорных услуг транснациональным корпорациям. Лишь около трети выручки приходилось на собственно китайских заказчиков. Теп
02.07.2009 UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro

Индийское (India Service Centre - ISC) и польское подразделения банка UBS, расположенные в Хайдерабаде и Кракове соответственно, оцениваются примерно в 200 млн долл. Финансовый директор Infosys В. Балакришнан (V Balakrishnan) отрицает, что ведутся подобные переговоры, а директор по стратегическому развитию и M&A Wipro Кр. Лакшминарайана (KR Lakshminarayana) отказывается коммен
26.08.2008 Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon

Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, об
21.07.2008 ИТ-аутсорсинг: кризис докатился до Индии

бласти ИТ отчитались за 1-й квартал 2008 финансового года, окончившийся 30 июня. Выручка компании Wipro по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила $187,5 млн., доход Infosys увеличился на четверть до $1,16 млрд., Tata Consultancy Services (TCS) - на 2% до $296 млн. Рост доходов всех трех компаний оказался ниже, чем в прошлом году. У Infosys он сократ
17.04.2006 Годовой доход Infosys превысил $2 млрд

Индийская софтверная аутсорсинговая компания Infosys Technologies сообщила о 32% росте прибыли в прошедшем финансовом году и 35% росте дох
14.04.2006 Чистая прибыль Infosys Technologies выросла на 32,5%

Чистая прибыль Infosys Technologies в 2005–2006 финансовом году, закончившемся 31 марта с.г., по US GAA
11.01.2006 Прибыль Infosys выросла на 38%

Чистая прибыль второго по величине в Индии разработчика программного обеспечения Infosys Technologies за 9 месяцев 2005–2006 финансового года, закончившихся 31 декабря,

12.10.2005 Индия: аутсорсинговый бум продолжается

Второй индийский софтверный гигант Infosys сообщил о 30% росте квартальной чистой прибыли благодаря увеличению заказов иностранных фирм. За три месяца с июля по сентябрь чистая прибыль выросла до 5,92 млрд. рупий ($132 млн.), чт
14.04.2004 Infosys открывает подразделение в США

Индийская компания Infosys Technologies затратит $20 млн. на открытие подразделение по бизнес-консалтингу в США,
20.06.2002 Infosys купила Trade IQ

Как сообщает CNBC, Infosys, ведущий индийский разработчик программного обеспечения, приобрела отделение IQ Financial Systems, американскую компанию Trade IQ. Сумма сделки пока не сообщается, но представители I
28.02.2002 "Топ Системы" подписала соглашение с Sri Chaitanya Infosys о распространении T-FLEX CAD в Индии

Российская компания "Топ Системы" объявила о том, что в январе было подписано соглашение о распространении системы T-FLEX CAD в Индии. Индийская компания Sri Chaitanya Infosys выбрала T-FLEX CAD в качестве ключевого программного продукта решения задач проектирования. Руководство индийской фирмы приняло такое решение после изучения возможностей T-FLEX CAD свои
25.09.2001 Годовой прогноз индийского софтверного гиганта Infosys не изменился

венных прогнозов. Недоброжелатели связывали террористическую атаку на США, крупнейшего импортера ПО Infosys, с возможным сокращением заказов на продукты компании.По словам CEO Infosys, п
06.08.2001 Intel и Infosys открыли совместную научно-производственную лабораторию в Индии

научно-производственную лабораторию в Бангалоре, Индия, основанную совместно с индийской компанией Infosys Technologies. Согласно заключенному соглашению, Intel взяла на себя обеспечение лабор
10.01.2001 Квартальные прибыли индийского разработчика ПО Infosys Technologies выросли на 125%

дыдущем квартале до 28,3%, что наблюдается впервые за 11 последовательных кварталов. В связи с этим Infosys Technologies намерена в дальнейшем меньше уделять внимания сектору электронной коммер
28.11.2000 Индия - IT-гуру нового века?

игма", предложенную компанией Motorola. Возможно, в ближайшем будущем Wipro вслед за конкурентами - Infosys Systems и Satyam Computers - зарегистрирует свои акции в NASDAQ. Сегодня Wipro являет
12.10.2000 Infosys и Satyam опубликовали результаты работы за квартал

Индийские компании - разработчики программного обеспечения Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd опубликовали результаты работы во вт
12.07.2000 Прибыль Infosys Technologies за 1-й финансовый квартал выросла на 109%

Прибыль Infosys Technologies, индийской компании, выпускающей программное обеспечение, составила по и
05.07.2000 Infosys анонсировала новое банковское ПО "FINACLE"

Ведущая индийская компания-производитель ПО Infosys Technologies Ltd. объявила о разработке нового программного продукта для банков под н
10.01.2000 Индийские правила работы местных компаний на мировом рынке мешают Infosys занятся приобретением компаний

Как заявила индийская высокотехнологичная компания Infosys Technologies Ltd. (Nasdaq: INFY: 353 [+23]), индийские правила регуляции отношений ме
29.12.1999 Акционеры Infosys одобрили сплит акций

Как сообщили сегодня официальные представители компании Infosys, акционеры одобрили намерение компании провести сплит акций 2 к 1. Индийская компьюте
22.12.1999 Индийская компьютерная фирма Infosys отвоевала в суде право на свое название

Индийская компьютерная фирма Infosys Technologies Ltd (Nasdaq: INFY: 316 1/16 [+32 1/6]) сообщила о решении суда в ее поль

Публикаций - 131, упоминаний - 180

Infosys и организации, системы, технологии, персоны:

Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 44
Tata Consultancy Services 75 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
Microsoft Corporation 25775 27
Accenture plc 719 24
Oracle Corporation 7074 19
SAP SE 5601 15
Google LLC 12688 14
Capgemini Consulting 131 14
Mahindra Satyam - Tech Mahindra - Satyam Computer Services 34 14
Cisco Systems 5372 13
HP Inc. 5883 12
Intel Corporation 12811 10
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 9
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 8
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 8
DXC Technology - Computer Sciences 100 8
Dell EMC 5180 7
HP EDS - Electronic Data Systems 239 7
Fujitsu 2105 7
Крок - Croc 1964 7
CSC - Corporation 72 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 6
АйТи 1519 6
NTT Data - Itelligence AG 49 6
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 5
IBM Global Services 130 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Fiserv - Файсерв 12 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 4
Temenos AG 26 4
Apple Inc 13154 4
ОТР ГК - ОТР 2000 227 4
AT&T Inc 1725 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Tata Group 25 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Банк 1979 4
American Express - Amex 338 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Газпром СПГ Портовая 6 3
Энергопрогресс ИЦ - Энергопрогресс Инженерный центр 5 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Boeing 1031 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Citi - Citibank 158 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 2
Fidelity 45 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
ABN AMRO 100 2
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Bayer AG - Байер 85 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
U.S. CIS - United States Citizenship and Immigration Services - Служба гражданства и иммиграции США 7 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Федеральное казначейство России 1949 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Microsoft Windows 2000 8678 6
Linux OS 11533 6
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 3
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 3
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Apache Hadoop 470 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 3
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 23 3
Diasoft Flextera 57 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 2
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 2
Infosys Cloud 2 2
OpenAI - ChatGPT 719 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 2
FreePik 1841 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionBanking Essence - Misys BankFusion - Misys Banking Systems 6 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Apple iPhone 6 4861 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
TmaxSoft Tibero DBMS 45 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 1
Apache Cassandra 61 1
EA Origin 195 1
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Murthy Narayana - Мурти Нараяна 8 8
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Gopalakrishnan Kris - Гопалакришнан Крис 5 5
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Sunak Rishi - Сунак Риши 9 3
Pai Mohandas - Пай Мохандас 3 3
Путин Владимир 3454 3
Фомичев Андрей 74 2
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Шалманов Сергей 202 2
Зезюлинский Николай 23 2
Carty Michael - Карти Майкл 20 2
Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 2
Mathuram Moses - Матюрам Мозес 2 2
Parekh Salil - Парех Салил 2 2
Murthy Akshata - Мурти Акшата 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Аитов Тимур 197 2
Зельдец Игорь 32 1
Дерипаска Олег 41 1
Анисимов Константин 45 1
Котов Владимир 8 1
Лавров Владимир 111 1
Марченко Антон 12 1
Назипов Дмитрий 86 1
Кулинич Дмитрий 2 1
Кузьмин Олег 17 1
Постолатий Виталий 22 1
Боровиков Сергей 34 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попова Мария 141 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Pierce Sarah - Пирс Сара 1 1
Коспанов Арман 5 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 1
Brockman Greg - Брокман Грег 5 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 1
Хайретдинов Марат 10 1
Индия - Bharat 5869 99
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 66
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
Европа 24964 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Индия - Карнатака - Бангалор 212 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония 13807 8
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Европа Восточная 3138 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Ирландия - Республика 1051 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Украина 7928 5
Европа Западная 1496 5
Индия - Нью-Дели 88 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Америка - Американский регион 2206 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Филиппины - Республика 599 4
Индия - Дели 156 3
США - Джорджия - Атланта 265 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Канада 5081 3
Израиль 2856 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Индонезия - Республика 1058 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Китай - Шанхай 833 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 21
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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