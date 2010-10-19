Индексная книга CNews*
Infosys Infosys Technologies Ltd Infosys Systems Infosys Consulting
Публикаций - 105, упоминаний - 160
Infosys упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|FT - Financial Times 1118 3
|AP - Associated Press 1975 3
|Silicon.com 354 3
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
|Fortune 196 2
|CBS MarketWatch 305 2
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|The Oregonian 7 1
|NYT - The New York Times 956 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|The Washington Post 298 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|NBC News 165 1
|Bloomberg Businessweek 121 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
|Bloomberg 1009 1
|Daily Mail 48 1
|Computer Weekly 370 1
|Economic Times 41 1
|The Economist 43 1
|Открытые системы ИД 160 1
|The Times 74 1
|Newsbytes News Network 319 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
|MPI - Migration Policy Institute - Институт миграционной политики в Вашингтоне 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205704, в очереди разбора - 908232.
Создано именных указателей - 99757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205704, в очереди разбора - 908232.
Создано именных указателей - 99757.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.