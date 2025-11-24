Старик-толстосум из ИТ хочет превратить полтора миллиарда человек в рабов. Он лоббирует 12-часовой рабочий день, но сам давно на пенсии Работа от слова «раб» Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy), известный своим стремлением заставить людей работать

Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант готовит армию из 800 млн трудоголиков. Они должны работать без выходных, чтобы сделать страну снова великой. Опрос Сделать Индию (снова) великой Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) вновь начал говорить о необходимости перехода на 70-ч

Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных Работать, солнце еще высоко Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) заявил, что в современном мире нужно работать по 70 ч

ИТ-гигант годами заставлял тысячи молодых инженеров проходить неоплачиваемую стажировку, но так и не взял никого на работу «Застрявшие в лимбе» новобранцы infosys Индийскую Infosys, занимающуюся разработкой ПО на заказ, обвинили в «эксплуатации» недавних выпускников вузов по инженерным специальностям. ИТ-компания якобы пообещала трудоустро

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты зработчика. Первоначальным подрядчиком по интеграции системы EMPower была ушедшая из России немецкая компания SAP. В дальнейшем за внедрение системы в школах Сан-Франциско отвечала индийская компания Infosys, тоже покинувшая Россию. Первый контракт был заключен на $9,5 млн, но позже сумма выросла до $11,1 млн, а затем – до $13,7 млн. В итоге за два года стоимость внедрения EMPower более чем

Знаменитый разработчик ПО уходит из России из-за жены английского министра Уход Infosys Индийская ИТ-компания Infosys, занимающаяся разработкой заказного ПО, начала п

Чистая прибыль индийского ИТ-аутсорсера Infosys Technologies в первом квартале 2010-2011 финансового года сократилась на 2,6% Индийский разработчик программного обеспечения Infosys Technologies объявил аудированные консолидированные финансовые результаты по итогам п

Infosys нацелилась на страховой рынок США Один из крупнейших экспортеров ПО Индии, компания Infosys Technologies приобрела американскую компанию McCamish Systems. Стоимость сделки оцени

Infosys открывает второй офис в Мексике из Латинской Америки, Северной Америки и Европы. За последний год индийские сервис-провайдеры (как Infosys, так и Tata Consultancy Services) заметно увеличили свое присутствие в Латинской Амер

Infosys стремится развивать аутсорсинг в Китае Китайское подразделении Infosys до недавнего времени зарабатывало преимущественно на оказании оффшорных услуг транснациональным корпорациям. Лишь около трети выручки приходилось на собственно китайских заказчиков. Теп

UBS ведет переговоры о продаже своих BPO и KPO подразделений с Infosys и Wipro Индийское (India Service Centre - ISC) и польское подразделения банка UBS, расположенные в Хайдерабаде и Кракове соответственно, оцениваются примерно в 200 млн долл. Финансовый директор Infosys В. Балакришнан (V Balakrishnan) отрицает, что ведутся подобные переговоры, а директор по стратегическому развитию и M&A Wipro Кр. Лакшминарайана (KR Lakshminarayana) отказывается коммен

Индийский аутсорсер Infosys купит британского консультанта Axon Компания Infosys Technologies, индийский поставщик аутсорсинговых услуг, в понедельник, 25 августа, об

ИТ-аутсорсинг: кризис докатился до Индии бласти ИТ отчитались за 1-й квартал 2008 финансового года, окончившийся 30 июня. Выручка компании Wipro по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 15% и составила $187,5 млн., доход Infosys увеличился на четверть до $1,16 млрд., Tata Consultancy Services (TCS) - на 2% до $296 млн. Рост доходов всех трех компаний оказался ниже, чем в прошлом году. У Infosys он сократ

Годовой доход Infosys превысил $2 млрд Индийская софтверная аутсорсинговая компания Infosys Technologies сообщила о 32% росте прибыли в прошедшем финансовом году и 35% росте дох

Чистая прибыль Infosys Technologies выросла на 32,5% Чистая прибыль Infosys Technologies в 2005–2006 финансовом году, закончившемся 31 марта с.г., по US GAA

Прибыль Infosys выросла на 38% Чистая прибыль второго по величине в Индии разработчика программного обеспечения Infosys Technologies за 9 месяцев 2005–2006 финансового года, закончившихся 31 декабря,

Индия: аутсорсинговый бум продолжается Второй индийский софтверный гигант Infosys сообщил о 30% росте квартальной чистой прибыли благодаря увеличению заказов иностранных фирм. За три месяца с июля по сентябрь чистая прибыль выросла до 5,92 млрд. рупий ($132 млн.), чт

Infosys открывает подразделение в США Индийская компания Infosys Technologies затратит $20 млн. на открытие подразделение по бизнес-консалтингу в США,

Infosys купила Trade IQ Как сообщает CNBC, Infosys, ведущий индийский разработчик программного обеспечения, приобрела отделение IQ Financial Systems, американскую компанию Trade IQ. Сумма сделки пока не сообщается, но представители I

"Топ Системы" подписала соглашение с Sri Chaitanya Infosys о распространении T-FLEX CAD в Индии Российская компания "Топ Системы" объявила о том, что в январе было подписано соглашение о распространении системы T-FLEX CAD в Индии. Индийская компания Sri Chaitanya Infosys выбрала T-FLEX CAD в качестве ключевого программного продукта решения задач проектирования. Руководство индийской фирмы приняло такое решение после изучения возможностей T-FLEX CAD свои

Годовой прогноз индийского софтверного гиганта Infosys не изменился венных прогнозов. Недоброжелатели связывали террористическую атаку на США, крупнейшего импортера ПО Infosys, с возможным сокращением заказов на продукты компании.По словам CEO Infosys, п

Intel и Infosys открыли совместную научно-производственную лабораторию в Индии научно-производственную лабораторию в Бангалоре, Индия, основанную совместно с индийской компанией Infosys Technologies. Согласно заключенному соглашению, Intel взяла на себя обеспечение лабор

Квартальные прибыли индийского разработчика ПО Infosys Technologies выросли на 125% дыдущем квартале до 28,3%, что наблюдается впервые за 11 последовательных кварталов. В связи с этим Infosys Technologies намерена в дальнейшем меньше уделять внимания сектору электронной коммер

Индия - IT-гуру нового века? игма", предложенную компанией Motorola. Возможно, в ближайшем будущем Wipro вслед за конкурентами - Infosys Systems и Satyam Computers - зарегистрирует свои акции в NASDAQ. Сегодня Wipro являет

Infosys и Satyam опубликовали результаты работы за квартал Индийские компании - разработчики программного обеспечения Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd опубликовали результаты работы во вт

Прибыль Infosys Technologies за 1-й финансовый квартал выросла на 109% Прибыль Infosys Technologies, индийской компании, выпускающей программное обеспечение, составила по и

Infosys анонсировала новое банковское ПО "FINACLE" Ведущая индийская компания-производитель ПО Infosys Technologies Ltd. объявила о разработке нового программного продукта для банков под н

Индийские правила работы местных компаний на мировом рынке мешают Infosys занятся приобретением компаний Как заявила индийская высокотехнологичная компания Infosys Technologies Ltd. (Nasdaq: INFY: 353 [+23]), индийские правила регуляции отношений ме

Акционеры Infosys одобрили сплит акций Как сообщили сегодня официальные представители компании Infosys, акционеры одобрили намерение компании провести сплит акций 2 к 1. Индийская компьюте