Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант готовит армию из 800 млн трудоголиков. Они должны работать без выходных, чтобы сделать страну снова великой. Опрос

Основатель сбежавшего из России индийского техногиганта Infosys грезит о 70-часовой рабочей неделе. Он уверен, что только так его родная страна станет великой, потому что более половины ее населения получают пособия по безработице и живут в нищете. Переход на работы без выходных по 10 часов в неделю создаст много рабочих мест, уверен основатель Infosys.

Сделать Индию (снова) великой

Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) вновь начал говорить о необходимости перехода на 70-часовую рабочую неделю и лишение работников выходных и отпусков. Как пишет NDTV, на этот раз он был более конкретным и даже попытался внятно аргументировать свою позицию, потому что в прошлый раз он лишь кидался громкими заявлениями.

Как сообщал CNews, в конце ноября 2024 г. Мурти заявил на весь мир, что не верит в баланс между работой и личной жизнью, и считает, что выходные и отпуска никому не нужны. Он также поспешил добавить, что будет верен этому до конца своих дней.

Никаких сколько-нибудь объективных объяснений своей позиции Мурти привести не потрудился, вследствие чего его ничем не обоснованное стремление превратить мировое трудоспособное население в живущих на работе современных рабов стало яркой темой для статей во многих изданиях.

Теперь же Мурти больше не бросается громкими заявлениями и даже не распространяет свое видение на весь мир. Внезапно его взгляды ужались до всего лишь одной страны, пусть и самой крупной в мире по численности населения – он заговорил, что трудиться по 10 часов в неделю каждый день должны индийцы. По его словам, нужно это для того, чтобы сделать страну великой.

Infosys Пока нет предпосылок к тому, чтобы государства прислушались к речам индийского предпринимателя

При этом работать над укреплений старых связей за рубежом созданная Мурти компания явно не торопится. В начале 2022 г. Infosys поддержала антироссийские санкции и сбежала с российского рынка. Это, к слову, не единичный подобный случай – в августе 2024 г. CNews писал, что крупный индийский технопортал 91Mobiles закрыл россиянам доступ к своему контенту. К моменту выхода материала блокировка продолжала действовать.

Невнятные доводы Мурти

Важно отметить, что сам Мурти уже давно находится на пенсии и, по всей видимости, работать по 10 часов в день больше не собирается. Между тем, он заявляет, что нынешняя индийская молодежь должна, наконец, понять, что индийцы «должны упорно трудиться и работать над тем, чтобы сделать Индию номер один» (have to work hard and work towards making India number one).

Нараяна Мурти прошелся и по одной из главных проблем Индии – по бедности значительной части населения. Он заявил, что единственный способ, которым страна может бороться с ней – это создание рабочих мест.

В Индии в настоящее время проживают более 1,5 млрд человек. «Мы должны поставить высокие цели, потому что 800 млн индийцев получают пособия, – заявил Мурти. – Это означает, что 800 млн индийцев живут в нищете. Если мы не в состоянии усердно работать, то кто тогда будет усердно работать?».

Также он вспомнил, как в начале 1970-х годов оказался по работе в Париже (Франция), и как его очень удивил высокий уровень развития Запада и благополучия граждан. Также он был неприятно удивлен разговорами местных жителей о том, насколько грязна и коррумпирована и Индия, хотя и признал, что говорили они правду.

«Я понял, что единственный способ, которым страна может бороться с бедностью – это создание рабочих мест, которые ведут к располагаемым доходам. Правительство не играет абсолютно никакой роли в предпринимательстве. Я также понял, что предприниматели строят страну, поскольку они создают рабочие места, они создают богатство для своих инвесторов и они платят налоги», – сказал Мурти.

При этом, что очень важно, он ни разу не упомянул о продолжительности рабочего дня жителей Парижа на момент своего пребывания там. В открытых источниках отсутствуют свидетельства того, что жители французской столицы во второй половине XX века трудились без выходных, посвящая работе почти половину дня.

Сострадательный капитализм

Мурти добавил, что Индии, с учетом ее нынешнего уровня финансового развития, потребуются радикальные перемены в строе общества. «В такой бедной стране, как Индия, где капитализм не пустил корней, я понял, что если мне придется вернуться и поэкспериментировать в предпринимательстве, то нам придется принять сострадательный капитализм», (In a poor country like India where capitalism had not taken roots, I realised if I had to come back and experiment in entrepreneurship, then we have to embrace compassionate capitalism), – сказал Мурти, лишь очень смутно объяснив, что именно он подразумевает под «сострадательным капитализмом».

«Люди могут думать и выражать свои мысли, – сказал он. – Когда Бог дал нам способность думать, и это обязывает нас думать о людях, которым повезло меньше, чем нам. Это делается для того, чтобы остальной мир уважал Индию. Остальной мир уважает Индию за ее достижения. Результаты ведут к признанию, признание ведет к уважению, уважение ведет к власти. Я хотел, чтобы молодежь знала, что на нас лежит большая ответственность за реализацию видения наших отцов-основателей. Вот почему мы все должны усердно работать.

Одно и то же

Мурти годами твердит, что людям нужно тратить свою жизнь исключительно на работу. Однако он периодически корректирует свои изречения – если сейчас он говорит о 10 часах работы в неделю, то еще в октябре 2023 г. он предлагал молодым людям работать по 12 часов в день в течение «следующих 20 лет, 50 лет, или как получится» (next 20 years, 50 years, whatever it is).

Однако уже в январе 2024 г., в очередной раз призвав мировое трудоспособное население переквалифицироваться в трудоголики, Мурти настаивал уже на 10 часах работы в день и 70 часах в неделю. Вот только его, похоже, никто не слышит. К моменту выхода материала не было информации о планах властей Индии или другой крупной страны заставить население жить на работе. Более того, еще в 1986 г. Индия отказалась от шестидневной рабочей недели в пользу пятидневной.

От теории к практике

Весьма вероятно, что Мурти действительно верит в то, о чем говорит, равно как и в бесплатный труд. Его компания Infosys уже прославилась на весь мир своим ужасным отношением к молодым специалистам.

В августе 2024 г. CNews писал, что созданная Мурти компания буквально годами заставляла тысячи молодых инженеров снова и снова проходить неоплачиваемую стажировку. При этом никого из них так и не взяли на работу в Infosys.

В ответ на это компанию обвинили в эксплуатации недавних выпускников технических вузов. Ситуация дошла до сведения Минтруда Индии – на компанию подали жалобу от лица профсоюза NITES.