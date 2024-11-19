Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных
Основатель индийской ИТ-корпорации Infosys заявил, что работать нужно без выходных и по 70 часов в неделю. Он уверен, что уикэнды – это досадная ошибка. Infosys уже не в первый раз с особым цинизмом относится к работникам – компания годами измывается над ними, особенно над стажерами, заставляя их работать бесплатно и не принимая в штат.
Работать, солнце еще высоко
Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) заявил, что в современном мире нужно работать по 70 часов в неделю, пишет The Register. По его мнению, именно столько людям нужно проводить на рабочем месте, потому что он не верит в так называемый «баланс между работой и личной жизнью» (work-life balance).
Но при пятидневной рабочей неделе для достижения 70 часов нужно трудиться по 14 часов в день. Мурти предложил работать каждый день «всего» по 10 часов, но при этом полностью отказаться от выходных.
Основной вид деятельности созданной в 1981 г. Infosys – заказная разработка программного обеспечения, по большей части для электронной коммерции и телекома. Также компания предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения. К слову, Infosys поддерживает антироссийские санкции – она сбежала из России весной 2022 г.
Мурти уже не первый раз пытается заставить людей работать едва ли не в два раза больше, чем принято во многих развитых странах мира. Например, в октябре 2023 г. он предложил молодым людям работать по 12 часов в день в течение «следующих 20 лет, 50 лет, сколько бы это ни пришлось» (next 20 years, 50 years, whatever it is).
Чтобы его не подняли на смех, Мурти попытался мотивировать свое предложением, что добровольно увеличить продолжительность своего рабочего дня в полтора раза люди должны из чувства долга перед страной и для поддержки будущих поколений. В качестве примера он привел премьер-министра Индии Нарендру Моди (Narendra Modi), заявив, что тот может работать по 100 часов в неделю, как и многие министры нынешнего правительства Индии. После этого Мурти заявил, что граждане должны проявить свою признательность и перейти на такой же график. Вопросы заработной платы Мурти поднимать не стал, так что неизвестно, входит ли в его план повышение зарплаты до уровня ежемесячного дохода Моди всем, кто согласится работать по 100 часов в месяц.
Зачем менять мнение
Мурти, по всей видимости, безоговорочно верит в то, что люди должны жить на работе, при этом вообще не отдыхая. В январе 2024 г. он в очередной раз рассказал о своих взглядах, и в октябре 2024 г. все повторилось. На недавнем «Глобальном саммите лидеров» (Global Leadership Summit) журналисты телеканала CNBC спросили его, по-прежнему ли он придерживается своего предложения о 70-часовой рабочей неделе. «Абсолютно, – сказал Мурти. – Я не верю в баланс между работой и личной жизнью. Я не изменил своих взглядов; я унесу их с собой в могилу» (Absolutely. I don't believe in work-life balance. I have not changed my view; I will take this with me to my grave).
Как пишет портал TechSpot, Мурти, похоже, в равной степени ненавидит выходные как таковые и в принципе проведение хотя бы части дня без работы до потери сознания. Мурти также выразил свое сожаление о том, что индийские компании перешли с шестидневной рабочей недели на пятидневную в 1986 г.
«Я был этим не очень доволен. Я думаю, что в этой стране нам приходится очень много работать, потому что ничто не может заменить упорный труд, даже если ты самый умный парень», – добавил Мурти.
Личный пример не заразителен
В настоящее время основатель индийского ИТ-гиганта Infosys находится на пенсии, то есть не работает и не тратит половину своей жизни на труд. Но он утверждает, что раньше каждый день приходил в офис в 6:20 утра и уходил домой в 8:30 вечера, то есть трудился по 14 часов каждый день. По его словам, он проводил в офисе шесть с половиной дней каждую неделю ровно до тех пор, пока не вышел на пенсию. Никаких доказательств своих слов он не привел.
Когда его спросили, сожалеет ли он о том, что не проводил больше времени с детьми вместо работы, он ответил, что качество важнее количества, и что полтора-два часа, которые он проводил с детьми за ужином по возвращении домой, были «очень веселыми».
Кажется, кто-то не прав
Все доводы о Мурти о том, что нужно заставить людей трудиться по 70 часов в неделю и лишить их выходных (и, вероятно, отпусков) моментально разбиваются о результаты множества исследований. В них открыто говорится, как на самом деле переработки влияют на продуктивность сотрудников.
Как пишет TechSpot, в этих исследованиях прямо указано, что работа в течение чрезмерного количества часов может нанести вред производительности, а вовсе не повысить ее. В Японии зафиксировано множество случаев смерти людей от переутомления, что побудило страну принять меры по больше с переработками.
Все вполне ожидаемо
Основанная Мурти компания Infosys известна на весь мир своим жестким отношением к сотрудникам, притом к молодым – как раз к тем, которых Мурти призывает отдавать работе по 70 часов жизни в неделю и трудиться без выходных. В августе 2024 г. CNews писал, что созданная Мурти компания буквально годами заставляла тысячи молодых инженеров снова и снова проходить неоплачиваемую стажировку. При этом никого из них так и не взяли на работу в Infosys.
Компанию обвинили в эксплуатации недавних выпускников технических вузов. Молодых инженеров, получивших предложение присоединиться к компании, на протяжении двух лет раз за разом заставляют проходить «предварительную подготовку» и сдавать экзамены. Деньги за потраченное на стажировку и экзамены время Infosys им, разумеется, не выплатила. Ситуация дошла до сведения Минтруда Индии – на компанию подали жалобу от лица профсоюза NITES.