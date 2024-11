Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных

Основатель индийской ИТ-корпорации Infosys заявил, что работать нужно без выходных и по 70 часов в неделю. Он уверен, что уикэнды – это досадная ошибка. Infosys уже не в первый раз с особым цинизмом относится к работникам – компания годами измывается над ними, особенно над стажерами, заставляя их работать бесплатно и не принимая в штат.

Работать, солнце еще высоко

Сооснователь индийского ИТ-гиганта Infosys Нараяна Мурти (Narayana Murthy) заявил, что в современном мире нужно работать по 70 часов в неделю, пишет The Register. По его мнению, именно столько людям нужно проводить на рабочем месте, потому что он не верит в так называемый «баланс между работой и личной жизнью» (work-life balance).

Но при пятидневной рабочей неделе для достижения 70 часов нужно трудиться по 14 часов в день. Мурти предложил работать каждый день «всего» по 10 часов, но при этом полностью отказаться от выходных.

Основной вид деятельности созданной в 1981 г. Infosys – заказная разработка программного обеспечения, по большей части для электронной коммерции и телекома. Также компания предоставляет консультационные услуги по вопросам информационных технологий и программного обеспечения. К слову, Infosys поддерживает антироссийские санкции – она сбежала из России весной 2022 г.

Мурти уже не первый раз пытается заставить людей работать едва ли не в два раза больше, чем принято во многих развитых странах мира. Например, в октябре 2023 г. он предложил молодым людям работать по 12 часов в день в течение «следующих 20 лет, 50 лет, сколько бы это ни пришлось» (next 20 years, 50 years, whatever it is).

Infosys Основатель Infosys видит в людях лишь трудовых рабов, которым отдых не полагается

Чтобы его не подняли на смех, Мурти попытался мотивировать свое предложением, что добровольно увеличить продолжительность своего рабочего дня в полтора раза люди должны из чувства долга перед страной и для поддержки будущих поколений. В качестве примера он привел премьер-министра Индии Нарендру Моди (Narendra Modi), заявив, что тот может работать по 100 часов в неделю, как и многие министры нынешнего правительства Индии. После этого Мурти заявил, что граждане должны проявить свою признательность и перейти на такой же график. Вопросы заработной платы Мурти поднимать не стал, так что неизвестно, входит ли в его план повышение зарплаты до уровня ежемесячного дохода Моди всем, кто согласится работать по 100 часов в месяц.

Зачем менять мнение

Мурти, по всей видимости, безоговорочно верит в то, что люди должны жить на работе, при этом вообще не отдыхая. В январе 2024 г. он в очередной раз рассказал о своих взглядах, и в октябре 2024 г. все повторилось. На недавнем «Глобальном саммите лидеров» (Global Leadership Summit) журналисты телеканала CNBC спросили его, по-прежнему ли он придерживается своего предложения о 70-часовой рабочей неделе. «Абсолютно, – сказал Мурти. – Я не верю в баланс между работой и личной жизнью. Я не изменил своих взглядов; я унесу их с собой в могилу» (Absolutely. I don't believe in work-life balance. I have not changed my view; I will take this with me to my grave).

Как пишет портал TechSpot, Мурти, похоже, в равной степени ненавидит выходные как таковые и в принципе проведение хотя бы части дня без работы до потери сознания. Мурти также выразил свое сожаление о том, что индийские компании перешли с шестидневной рабочей недели на пятидневную в 1986 г.

«Я был этим не очень доволен. Я думаю, что в этой стране нам приходится очень много работать, потому что ничто не может заменить упорный труд, даже если ты самый умный парень», – добавил Мурти.

Личный пример не заразителен

В настоящее время основатель индийского ИТ-гиганта Infosys находится на пенсии, то есть не работает и не тратит половину своей жизни на труд. Но он утверждает, что раньше каждый день приходил в офис в 6:20 утра и уходил домой в 8:30 вечера, то есть трудился по 14 часов каждый день. По его словам, он проводил в офисе шесть с половиной дней каждую неделю ровно до тех пор, пока не вышел на пенсию. Никаких доказательств своих слов он не привел.

Когда его спросили, сожалеет ли он о том, что не проводил больше времени с детьми вместо работы, он ответил, что качество важнее количества, и что полтора-два часа, которые он проводил с детьми за ужином по возвращении домой, были «очень веселыми».

Кажется, кто-то не прав

Все доводы о Мурти о том, что нужно заставить людей трудиться по 70 часов в неделю и лишить их выходных (и, вероятно, отпусков) моментально разбиваются о результаты множества исследований. В них открыто говорится, как на самом деле переработки влияют на продуктивность сотрудников.

Как пишет TechSpot, в этих исследованиях прямо указано, что работа в течение чрезмерного количества часов может нанести вред производительности, а вовсе не повысить ее. В Японии зафиксировано множество случаев смерти людей от переутомления, что побудило страну принять меры по больше с переработками.

Все вполне ожидаемо

Основанная Мурти компания Infosys известна на весь мир своим жестким отношением к сотрудникам, притом к молодым – как раз к тем, которых Мурти призывает отдавать работе по 70 часов жизни в неделю и трудиться без выходных. В августе 2024 г. CNews писал, что созданная Мурти компания буквально годами заставляла тысячи молодых инженеров снова и снова проходить неоплачиваемую стажировку. При этом никого из них так и не взяли на работу в Infosys.

Компанию обвинили в эксплуатации недавних выпускников технических вузов. Молодых инженеров, получивших предложение присоединиться к компании, на протяжении двух лет раз за разом заставляют проходить «предварительную подготовку» и сдавать экзамены. Деньги за потраченное на стажировку и экзамены время Infosys им, разумеется, не выплатила. Ситуация дошла до сведения Минтруда Индии – на компанию подали жалобу от лица профсоюза NITES.