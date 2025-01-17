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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Индии Объединённый совет министров Индии Union Council of Ministers of India

Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India


17.01.2025 Приоритеты научно-технологического развития Индии (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
19.11.2024 Знаменитый зверским обращением с сотрудниками ИТ-гигант лоббирует работу по 70 часов в неделю без выходных 1
25.09.2024 На планшеты под управлением Linux «Альт» будет пересаживаться Индия 1
09.09.2024 «Сколково» договорился о сотрудничестве с ключевыми институтами развития Индии 1
26.04.2024 WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование 1
09.04.2024 Гособлако в Индии годами сливало персональные данные и документы в интернет. Поисковики все это индексировали 2
02.04.2024 Тысячи рабов занимаются киберпреступлениями под угрозой физической расправы 1
28.09.2023 Налоговая обыскивает индийские офис и предприятия Lenovo 1
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu 1
17.05.2023 Индия создала свой первый процессор, более продвинутый, чем чипы Intel. В нем почти 100 мощных ядер 1
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа 1
17.11.2022 Представители «Сколково» подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими партнерами 1
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию 2
31.05.2021 Зло повержено. WhatsApp не станет отключать пользователей за отказ принимать его новые драконовские правила 1
27.08.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe 1
20.02.2020 Индия начала гонения на пользователей прокси и VPN. Можно сесть в тюрьму 1
22.04.2019 «Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства 1
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100% 1
22.10.2018 «Ростех» впервые поставил в Индию ферритовые комплектующие для спутниковой техники 1
06.08.2018 Индия запретит хранить данные пользователей за границей 1
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
27.10.2016 Пакистан и Китай нещадно бьют по правительственным ИТ-системам Индии 1
09.03.2016 МТС спаслась от платежа в $520 млн 1
08.02.2016 «Убийца смартфонов-флагманов» OnePlus 2 подешевел 1
24.12.2015 Индийскую МТС поделят на троих 1
06.11.2015 Государство получит $750 млн за долю в «индийской дочке» МТС 1
02.11.2015 АФК «Система» избавилась от «индийского МТС» 1
23.09.2015 В Индии создали национальную ОС для госорганов 1
31.03.2015 Правительство Индии будет создавать электронные госуслуги на базе открытого ПО 1
26.12.2014 АФК «Система» не по карману переход с CDMA на LTE 1
22.09.2014 «Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India 1
11.06.2014 Минобороны Индии запускает систему e-Procurement 1
10.06.2014 Индия будет управлять 100 «умными» городами при помощи ГИС 2
21.04.2014 Microsoft переименует Nokia 1
16.12.2013 Начались мировые продажи «самого дешевого планшета» 1
16.04.2013 Индия решила стать производителем микроэлектроники 1
22.03.2013 Жители Индии недовольны ID-картой 1
11.03.2013 АФК «Система» получила частоты в 9 округах Индии 1
11.03.2013 SSTL выиграла лицензии на предоставление услуг в 8 округах Индии 1
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 2

Публикаций - 111, упоминаний - 117

Правительство Индии и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО 1797 21
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 18
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 8
Microsoft Corporation 24623 7
Google LLC 11775 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 6
Apple Inc 12099 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 108 5
ByCell 26 5
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 5
Intel Corporation 12197 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 14 4
Telegram Group 1983 3
Samsung Electronics 10254 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
LG Electronics 3614 2
Lenovo Group 2292 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Oracle Corporation 6687 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 2
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 17 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 2
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 27 2
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 2
МегаФон 8803 1
Gogo Business Aviation - Aircell 11 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Ростелеком 9699 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 2
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
ABN AMRO 99 2
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 2
Unsplash 762 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 8 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 8 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Россети Ленэнерго 1700 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Bharti Enterprises Group 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 32 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 6
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 6
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 21 6
Правительство Индии - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
Федеральное казначейство России 1772 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Правительство Ливана 6 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 116 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 122 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 8
OLPC - One Laptop per Child 81 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 3
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 8
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2803 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Linux OS 9936 6
Google Android 13994 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 4
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Microsoft Windows 15656 3
Google Earth - Google Планета Земля 458 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
WhatsApp Messenger 1081 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 2
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
HTC Wildfire - серия смартфонов 59 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
NASA Landsat 81 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-78 - советский самолёт-заправщик 33 2
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Amazon Kindle 184 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 432 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Skype 2067 1
Apple Touch ID 280 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Apple Face ID 209 1
Apple iPad 3860 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 20 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
GIMP - GNU Image Manipulation Program - графический редактор 59 1
Путин Владимир 3171 3
Mukherjee Pranab - Мукерджи Пранаб 7 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 2
Никифоров Николай 1136 2
Брюквин Юрий 299 2
Евтушенко Олег 143 2
Наумченко Максим 5 2
Mahajan Pramod - Махаджан Прамод 3 2
Полуэктов Андрей 10 2
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 2
Ambani Anil - Амбани Анил 7 2
Копытов Сергей 6 2
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 37 2
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
Хинштейн Александр 142 1
Бондаренко Игорь 12 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Греф Герман 419 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 1
Собянин Сергей 381 1
Лукацкий Алексей 119 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 199 1
Новицкий Евгений 32 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Гусев Михаил 23 1
Евтушенков Владимир 207 1
Абугов Антон 37 1
Ян Давид 67 1
Попов Алексей 336 1
Гончарук Александр 92 1
Гаттаров Руслан 144 1
Меднов Сергей 124 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Royal Marion - Роял Марион 1 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Шамолин Михаил 124 1
Журавлев Александр 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 384 1
Красников Геннадий 71 1
Индия - Bharat 5431 109
Россия - РФ - Российская федерация 144186 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 21
Индия - Дели 145 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Индия - Нью-Дели 85 11
Индия - Махараштра - Мумбаи 110 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 8
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 8
Германия - Федеративная Республика 12681 7
Индия - Карнатака - Бангалор 202 7
Канада 4881 6
Саудовская Аравия - Королевство 583 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 5
Франция - Французская Республика 7845 5
Южная Корея - Республика 6646 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
Бразилия - Федеративная Республика 2361 4
Китай - Тайвань 3984 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Европа 21767 4
Индия - Махараштра 20 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Япония 13282 3
Индия - Карнатака 22 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 3
Малайзия 865 3
Индия - Пенджаб 17 3
Индия - Тамилнад - Ченнаи 46 3
Индия - Гуджарат - Гандинагар 25 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
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