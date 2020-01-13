Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИС ГЛОНАСС
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 134
НИС ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Нечаев Иван 57 3
|Гурко Александр 129 3
|Сурков Владислав 59 2
|Замков Антон 7 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Семенов Вадим 51 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Платонов Андрей 6 1
|Смятских Алексей 47 1
|Комиссаров Алексей 17 1
|Чуб Александр 22 1
|Милашевский Игорь 16 1
|Скворцов Сергей 8 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Волож Аркадий 181 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Ханин Александр 42 1
|CNews Analytics 1988 4
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru