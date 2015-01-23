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НИС ГЛОНАСС Навигационно-информационные системы

НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 113 дел, на cумму 2 170 468 153 ₽*

Судебные дела (113) на сумму 2 170 468 153 ₽*
в качестве истца (36) на сумму 705 825 768 ₽*
в качестве ответчика (61) на сумму 643 418 625 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС

МТС сообщила о приобретении контроля в компании «Навигационные информационные системы» (НИС ГЛОНАСС). Покупка осуществлена через «дочку» МТС - «Московскую городскую телефонную сеть» (МГТС), продавцом выступил контролирующий акционер МТС - АФК «Система». За i44 млн МГТС приобрела 8
28.02.2014 В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть

Совет директоров компании «Навигационные информационные системы» (НИС ГЛОНАСС) избрал нового гендиректора. Как сообщили CNews трое источников, знакомых с ситуа
17.01.2013 «НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ

«НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ. Совместные предприятия созданы с целью мониторинга и диспетчеризации транспорта, а также предоставления населению навигационно-инф
24.09.2012 Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем»

ртнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», членом которого является «НИС ГЛОНАСС». Александр Гурко остается в должности члена совета директоров «НИС». «Совет дире
26.06.2012 «НИС ГЛОНАСС» расширил партнерскую сеть

«НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями из Новгородской и Тюменской областей. Предметом соглашений стало внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием Г
18.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» заключил договор с турецкой компанией на оснащение автоторанспорта системой мониторинга и управления

совместной реализации пилотного проекта по оснащению грузового автотранспорта современной системой мониторинга и управления на основе ГЛОНАСС. Соответствующий договор подписан 17 мая в Москве между «НИС ГЛОНАСС» и представительством компании Troyka. В рамках договора «НИС» оснастил грузовой автотранспорт компании Troyka системой мониторинга и управления на основе ГЛОНАСС. В течение двух ме
16.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий

Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сегментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте

18.04.2012 «НИС ГЛОНАСС» расширил сеть региональных партнеров

м ГЛОНАСС в регионах РФ, повышение качества услуг в сфере навигационной деятельности для потребителей, создание единого навигационно-информационного пространства. В настоящий момент партнерская сеть «НИС ГЛОНАСС» включает в себя 50 компаний - партнеров и сервисных центров. В рамках нынешнего Форума состоялось официальное подписание соглашений о партнерстве между федеральным сетевым оператор
02.04.2012 ТТК предоставил каналы связи для «НИС ГЛОНАСС»

Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи федеральному сетевому оператору «НИС ГЛОНАСС» в рамках реализации проекта по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (системы экстренного реагирования при авариях). В рамках договора, ТТК предоставил «НИС ГЛОНАСС» выделенные защ
26.03.2012 «НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ

вления товарно-транспортными потоками. Координатором совместного проекта в сфере применения спутниковых навигационных технологий будет федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «НИС ГЛОНАСС». Гендиректор «НИС» Александр Гурко подчеркнул: «Японские коллеги имеют богатый научно-технический и производственный потенциал в разработке и внедрении спутниковых навигационных те
21.02.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Укравтодор» договорились о создании системы для взимания платы с грузовиков на дорогах общего пользования

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» и государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» подписали меморандум о взаимодействии по вопросам создания систем взимания платы с использованием спутниковых с
14.02.2012 АФК «Система» увеличила свою долю в НИС ГЛОНАСС

ъявила об увеличении своей доли в уставном капитале компании «Навигационно-информационные системы» (НИС ГЛОНАСС) с 51% до 70% путем выкупа дополнительного выпуска акций компании. В качестве опл
09.02.2012 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» и «Российские космические системы» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН). Цель соглашения – взаимовыгодное сотрудничест
31.01.2012 Выручка «НИС ГЛОНАСС» за 2011 г. составит около 3,3 млрд руб.

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» подвел итоги 2011 г. По предварительной оценке выручка «НИС ГЛОНАСС» за 2011 г. составит около 3,3 млрд руб., что более чем в 4,5 раза выше 2010 г. и в 100 раз больше по отн
25.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий

«НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения и укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий с учетом имею
13.01.2012 «НИС ГЛОНАСС» завершил разработку типового проекта «Системы-112»

«НИС ГЛОНАСС» разработал типовой технический проект системы вызова экстренных оперативных служб с использованием единого номера «112» («Система-112»). Типовой проект разработан по заказу МЧС Рос
12.12.2011 «Сбербанк России» профинансирует создание системы взимания платы с большегрузного транспорта НИС ГЛОНАСС

«Сбербанк России» и федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта по созданию системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (польз
09.12.2011 Система взимания платы с большегрузного транспорта «НИС ГЛОНАСС» прошла испытания и готова к промышленному использованию

еский университет (МАДИ) провел испытания системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам грузовиков, разрешенной массой более 12 тонн, созданной федеральным сетевым оператором «НИС ГЛОНАСС». Как сообщается, система основана на использовании технологий ГЛОНАСС/GPS, а также лучших отечественных и зарубежных разработок. Отличительная особенность решения федерального сете
18.11.2011 Nokia адаптирует технологии ГЛОНАСС к своим мобильным устройствам и платформам

омобильного транспорта, поддержкой A-GNSS и высокоточным позиционированием, а также обмениваться с «НИС ГЛОНАСС» мнениями и идеями относительно дальнейшего развития технологий ГЛОНАСС для мобил
11.11.2011 13 региональных диспетчерских центров «М2М телематики» создали некоммерческое партнерство

углом столе в администрации области присутствовали и представители федерального сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС», и поставщика программного обеспечения и информационно-навигационных систем «М2М
27.10.2011 «НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта»

«НИС ГЛОНАСС» начал реализацию проекта по оснащению транспортных средств «Башкирнефтепродукта» навигационными терминалами ГЛОНАСС/GPS. Всего в рамках контракта с крупнейшей сетью автозаправочных
12.10.2011 «НИС ГЛОНАСС» оснастит телематическим оборудованием 21 тыс. автомобилей «Транснефти»

ющим также контролировать работу другого установленного на автомобиль оборудования (например, углом наклона подъемного крана). Всего, в рамках контракта «Транснефти» с федеральным сетевым оператором «НИС ГЛОНАСС» телематическим оборудованием будет оснащено 21 тыс. автомобилей в 37 подразделениях компании. Также будут созданы два отказоустойчивых центра обработки данных в Москве и Омске для

06.10.2011 «НИС ГЛОНАСС» выиграл конкурс МЧС России на разработку проекта «Системы-112» для субъектов РФ

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» признан победителем открытого конкурса, проведенного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс
21.09.2011 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с правительством Московской области о совместной реализации пилотного проекта «ЭРА ГЛОНАСС»

Правительство Московской области и федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС», единственный исполнитель проекта создания системы экстренного реагирования при

08.08.2011 «НИС ГЛОНАСС» создаст региональную навигационно-информационную систему Смоленской области

«НИС ГЛОНАСС», федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности, выиграл конкурс на внедрение программного комплекса автоматизированной спутниковой навигационно-мониторинговой сис
04.08.2011 «НИС ГЛОНАСС» будет оснащать навигационно-связным оборудованием весь государственный транспорт РФ

работ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, и обеспечит консолидацию закупок в целях более эффективного планирования производства предприятиями отрасли», - заявил генеральный директор «НИС ГЛОНАСС» Александр Гурко.
15.07.2011 «НИС ГЛОНАСС» создаст систему мониторинга транспорта для «Транснефти»

«НИС ГЛОНАСС» заключил контракт с «АК «Транснефть» на создание системы мониторинга автотранспорта, который предполагает в течение трех лет оснащение телематическими терминалами 21 тыс. автомобил
05.07.2011 Евгений Примаков избран председателем совета директоров «НИС ГЛОНАСС»

Председателем обновленного совета директоров Федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности «НИС ГЛОНАСС» избран Евгений Примаков. На этом посту он сменит Сергея Шойгу – Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообща
22.02.2011 Navteq заключает контракт с «НИС ГЛОНАСС»

альных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, выбран в качестве поставщика продуктов и услуг для «Навигационно-информационных систем» («НИС ГЛОНАСС») – компании, по указу правительства Российской Федерации призванной осуществлять техническое и коммерческое развитие рынка решений на базе спутниковой системы ГЛОНАСС. Данная сделк
03.02.2011 «НИС ГЛОНАСС» начинает программу по формированию сети региональных партнеров

В этом году федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» начинает программу по формированию сети региональных партнеров под брендом «НИС ГЛОНАСС». Критерии предоставления партнерского статуса в начале следующей недели будут опубли
21.01.2011 Система реагирования на ДТП на базе ГЛОНАСС спроектирована

В 2011-2012 гг. на развитие национальной системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «ЭРА ГЛОНАСС» будет выделено более 2 млрд руб. Об этом сообщили в компании «НИС ГЛОНАСС», которая занимается реализацией проекта. Соответствующее решение было принято правительством РФ в распоряжении № 13-р от 11.01.2011 г. «О бюджетных ассигнованиях на мероприятия по

29.12.2010 НИС ГЛОНАСС создаст логистический транспортный центр в Сочи

АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» заключила договор с НИС ГЛОНАСС на создание логистического транспортного центра по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов в городе Сочи. Договор предусматривает проектирование автоматизированно
17.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» поставит навигационные системы для ФСИН России

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» поставит навигационные системы для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Контракт предполагает создание информационно-управляющей системы (ИУС) контроля транспортн
09.11.2010 «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с тремя индийскими компаниями

Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение о создании консорциума с индийской компанией DIMTS (Delhi Integrated Multimodal Transit System) для участия в тендерах по созданию в мегаполисах Индии интеллект

Публикаций - 150, упоминаний - 179

НИС ГЛОНАСС и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 41
М2М телематика - НИС М2М 236 39
МегаФон 10742 20
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Ростелеком 10948 17
ГЛОНАСС АО 278 14
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 8
РТИ 155 7
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 4
АвтоТрекер 104 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 4
ДЦ ГеоСтар Навигация - КБ ГеоСтар Навигация 25 4
Dell EMC 5180 4
Microsoft Corporation 25775 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 3
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 3
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 3
HP 3Com 681 3
Транснавигация НПП 7 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Омникомм - Omnicomm 172 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 21
Связной ГК 1401 10
Транснефть 335 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 7
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
Почта России ПАО 2370 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Цезарь Сателлит 43 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 2
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Volvo Cars 262 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Газпром нефть 725 1
Renault Groupe 166 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Ford 435 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Царицын капитал 23 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Мосгортранс ГУП 139 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ГосИнформСистемы 160 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 57
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 46
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 40
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 17
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
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Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 128
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 55
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 26
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 20
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 3
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 71 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Диспетчеризация ЭРА 3 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Apple iPhone 4 800 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Форсайт Prognoz Platform 97 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Гурко Александр 139 60
Путин Владимир 3454 17
Смятских Алексей 48 9
Урличич Юрий 52 9
Чуб Александр 44 6
Медведев Дмитрий 1665 5
Недосеков Андрей 25 4
Нечаев Иван 61 4
Краус Олег 12 4
Иванов Сергей 405 3
Шамолин Михаил 124 3
Рогозин Дмитрий 104 3
Сурков Владислав 73 3
Белянко Евгений 21 3
Левитин Игорь 35 3
Перминов Анатолий 131 3
Митрейкин Александр 20 3
Вдовин Владимир 8 3
Гладких Виктор 4 3
Фрумкин Игорь 3 3
Райкевич Алексей 129 3
Шпенст Вадим 7 3
Грушелевский Игорь 7 3
Никифоров Николай 1138 2
Миньковский Михаил 25 2
Евтушенков Владимир 217 2
Шойгу Сергей 92 2
Милашевский Игорь 21 2
Соколов Максим 27 2
Комиссаров Алексей 26 2
Примаков Евгений 14 2
Боев Сергей 25 2
Комаров Игорь 8 2
Серова Елена 320 2
Шульгин Георгий 9 2
Ларин Владимир 11 2
Тюлин Андрей 6 2
Полторацкий Виталий 6 2
Куприянов Андрей 5 2
Вожжов Владимир 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Европа 24964 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Индия - Bharat 5870 10
Украина 7928 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Россия - ЦФО - Курская область 751 8
Япония 13807 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 5
Казахстан - Республика 6048 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 3
Россия - ПФО - Пензенская область 637 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 3
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 68
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 8
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