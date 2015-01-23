МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС МТС сообщила о приобретении контроля в компании «Навигационные информационные системы» (НИС ГЛОНАСС). Покупка осуществлена через «дочку» МТС - «Московскую городскую телефонную сеть» (МГТС), продавцом выступил контролирующий акционер МТС - АФК «Система». За i44 млн МГТС приобрела 8

В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть Совет директоров компании «Навигационные информационные системы» (НИС ГЛОНАСС) избрал нового гендиректора. Как сообщили CNews трое источников, знакомых с ситуа

«НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ «НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ. Совместные предприятия созданы с целью мониторинга и диспетчеризации транспорта, а также предоставления населению навигационно-инф

Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем» ртнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», членом которого является «НИС ГЛОНАСС». Александр Гурко остается в должности члена совета директоров «НИС». «Совет дире

«НИС ГЛОНАСС» расширил партнерскую сеть «НИС ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с компаниями из Новгородской и Тюменской областей. Предметом соглашений стало внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием Г

«НИС ГЛОНАСС» заключил договор с турецкой компанией на оснащение автоторанспорта системой мониторинга и управления совместной реализации пилотного проекта по оснащению грузового автотранспорта современной системой мониторинга и управления на основе ГЛОНАСС. Соответствующий договор подписан 17 мая в Москве между «НИС ГЛОНАСС» и представительством компании Troyka. В рамках договора «НИС» оснастил грузовой автотранспорт компании Troyka системой мониторинга и управления на основе ГЛОНАСС. В течение двух ме

«НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий Главное управление МЧС России по Курской области и «НИС ГЛОНАСС» подписали договор о создании системы управления сегментами защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте

«НИС ГЛОНАСС» расширил сеть региональных партнеров м ГЛОНАСС в регионах РФ, повышение качества услуг в сфере навигационной деятельности для потребителей, создание единого навигационно-информационного пространства. В настоящий момент партнерская сеть «НИС ГЛОНАСС» включает в себя 50 компаний - партнеров и сервисных центров. В рамках нынешнего Форума состоялось официальное подписание соглашений о партнерстве между федеральным сетевым оператор

ТТК предоставил каналы связи для «НИС ГЛОНАСС» Компания ТТК сообщила о предоставлении услуг связи федеральному сетевому оператору «НИС ГЛОНАСС» в рамках реализации проекта по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (системы экстренного реагирования при авариях). В рамках договора, ТТК предоставил «НИС ГЛОНАСС» выделенные защ

«НИС ГЛОНАСС» совместно с японскими разработчиками создаст автоматизированную систему для развития транспортного комплекса РФ вления товарно-транспортными потоками. Координатором совместного проекта в сфере применения спутниковых навигационных технологий будет федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности «НИС ГЛОНАСС». Гендиректор «НИС» Александр Гурко подчеркнул: «Японские коллеги имеют богатый научно-технический и производственный потенциал в разработке и внедрении спутниковых навигационных те

«НИС ГЛОНАСС» и «Укравтодор» договорились о создании системы для взимания платы с грузовиков на дорогах общего пользования Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» и государственное агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» подписали меморандум о взаимодействии по вопросам создания систем взимания платы с использованием спутниковых с

АФК «Система» увеличила свою долю в НИС ГЛОНАСС ъявила об увеличении своей доли в уставном капитале компании «Навигационно-информационные системы» (НИС ГЛОНАСС) с 51% до 70% путем выкупа дополнительного выпуска акций компании. В качестве опл

«НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с РУДН о сотрудничестве в сфере высшего образования Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» и «Российские космические системы» заключили соглашение о стратегическом партнерстве с Российским университетом дружбы народов (РУДН). Цель соглашения – взаимовыгодное сотрудничест

Выручка «НИС ГЛОНАСС» за 2011 г. составит около 3,3 млрд руб. Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» подвел итоги 2011 г. По предварительной оценке выручка «НИС ГЛОНАСС» за 2011 г. составит около 3,3 млрд руб., что более чем в 4,5 раза выше 2010 г. и в 100 раз больше по отн

«НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий «НИС ГЛОНАСС» и «Сименс» подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения и укрепления сотрудничества в области разработки и внедрения спутниковых навигационных технологий с учетом имею

«НИС ГЛОНАСС» завершил разработку типового проекта «Системы-112» «НИС ГЛОНАСС» разработал типовой технический проект системы вызова экстренных оперативных служб с использованием единого номера «112» («Система-112»). Типовой проект разработан по заказу МЧС Рос

«Сбербанк России» профинансирует создание системы взимания платы с большегрузного транспорта НИС ГЛОНАСС «Сбербанк России» и федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проекта по созданию системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования с владельцев (польз

Система взимания платы с большегрузного транспорта «НИС ГЛОНАСС» прошла испытания и готова к промышленному использованию еский университет (МАДИ) провел испытания системы взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам грузовиков, разрешенной массой более 12 тонн, созданной федеральным сетевым оператором «НИС ГЛОНАСС». Как сообщается, система основана на использовании технологий ГЛОНАСС/GPS, а также лучших отечественных и зарубежных разработок. Отличительная особенность решения федерального сете

Nokia адаптирует технологии ГЛОНАСС к своим мобильным устройствам и платформам омобильного транспорта, поддержкой A-GNSS и высокоточным позиционированием, а также обмениваться с «НИС ГЛОНАСС» мнениями и идеями относительно дальнейшего развития технологий ГЛОНАСС для мобил

13 региональных диспетчерских центров «М2М телематики» создали некоммерческое партнерство углом столе в администрации области присутствовали и представители федерального сетевого оператора «НИС ГЛОНАСС», и поставщика программного обеспечения и информационно-навигационных систем «М2М

«НИС ГЛОНАСС» оснастит навигационными терминалами транспортные средства «Башкирнефтепродукта» «НИС ГЛОНАСС» начал реализацию проекта по оснащению транспортных средств «Башкирнефтепродукта» навигационными терминалами ГЛОНАСС/GPS. Всего в рамках контракта с крупнейшей сетью автозаправочных

«НИС ГЛОНАСС» оснастит телематическим оборудованием 21 тыс. автомобилей «Транснефти» ющим также контролировать работу другого установленного на автомобиль оборудования (например, углом наклона подъемного крана). Всего, в рамках контракта «Транснефти» с федеральным сетевым оператором «НИС ГЛОНАСС» телематическим оборудованием будет оснащено 21 тыс. автомобилей в 37 подразделениях компании. Также будут созданы два отказоустойчивых центра обработки данных в Москве и Омске для

«НИС ГЛОНАСС» выиграл конкурс МЧС России на разработку проекта «Системы-112» для субъектов РФ Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» признан победителем открытого конкурса, проведенного Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс

«НИС ГЛОНАСС» подписал соглашение с правительством Московской области о совместной реализации пилотного проекта «ЭРА ГЛОНАСС» Правительство Московской области и федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС», единственный исполнитель проекта создания системы экстренного реагирования при

«НИС ГЛОНАСС» создаст региональную навигационно-информационную систему Смоленской области «НИС ГЛОНАСС», федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности, выиграл конкурс на внедрение программного комплекса автоматизированной спутниковой навигационно-мониторинговой сис

«НИС ГЛОНАСС» будет оснащать навигационно-связным оборудованием весь государственный транспорт РФ работ, финансируемых за счет средств федерального бюджета, и обеспечит консолидацию закупок в целях более эффективного планирования производства предприятиями отрасли», - заявил генеральный директор «НИС ГЛОНАСС» Александр Гурко.

«НИС ГЛОНАСС» создаст систему мониторинга транспорта для «Транснефти» «НИС ГЛОНАСС» заключил контракт с «АК «Транснефть» на создание системы мониторинга автотранспорта, который предполагает в течение трех лет оснащение телематическими терминалами 21 тыс. автомобил

Евгений Примаков избран председателем совета директоров «НИС ГЛОНАСС» Председателем обновленного совета директоров Федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности «НИС ГЛОНАСС» избран Евгений Примаков. На этом посту он сменит Сергея Шойгу – Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообща

Navteq заключает контракт с «НИС ГЛОНАСС» альных данных и информации о трафике, а также услуг с привязкой к местности и платформ для мобильной рекламы, выбран в качестве поставщика продуктов и услуг для «Навигационно-информационных систем» («НИС ГЛОНАСС») – компании, по указу правительства Российской Федерации призванной осуществлять техническое и коммерческое развитие рынка решений на базе спутниковой системы ГЛОНАСС. Данная сделк

«НИС ГЛОНАСС» начинает программу по формированию сети региональных партнеров В этом году федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» начинает программу по формированию сети региональных партнеров под брендом «НИС ГЛОНАСС». Критерии предоставления партнерского статуса в начале следующей недели будут опубли

Система реагирования на ДТП на базе ГЛОНАСС спроектирована В 2011-2012 гг. на развитие национальной системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия «ЭРА ГЛОНАСС» будет выделено более 2 млрд руб. Об этом сообщили в компании «НИС ГЛОНАСС», которая занимается реализацией проекта. Соответствующее решение было принято правительством РФ в распоряжении № 13-р от 11.01.2011 г. «О бюджетных ассигнованиях на мероприятия по

НИС ГЛОНАСС создаст логистический транспортный центр в Сочи АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» заключила договор с НИС ГЛОНАСС на создание логистического транспортного центра по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов в городе Сочи. Договор предусматривает проектирование автоматизированно

«НИС ГЛОНАСС» поставит навигационные системы для ФСИН России Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС» поставит навигационные системы для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). Контракт предполагает создание информационно-управляющей системы (ИУС) контроля транспортн