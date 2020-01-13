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НИС ГЛОНАСС
Навигационно-информационные системы


13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 1
04.09.2019 Российская компания объявила о запуске умных часов с ГЛОНАСС через 4 дня после ареста руководства 1
18.02.2019 «Ростелеком» вступил в борьбу с «Ростехом» и Ротенбергом за автоматическое взвешивание грузовиков 1
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1
04.09.2017 Минпромторг вложит 2 млрд в развитие ГЛОНАСС для земли, воды, воздуха и космоса 1
03.07.2015 Госструктуры обязали использовать «Эру-ГЛОНАСС» 2
09.06.2015 Александр Чуб назначен президентом «Русских Башен» 1
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
23.01.2015 МТС перехватила у «Ситроникса» ГЛОНАСС 3
19.08.2014 В Санкт-Петербурге создадут безопасный умный город 1
03.06.2014 АФК «Система» передумала продавать «М2М Телематика». Компания умирает 2
26.05.2014 «ЭРА-ГЛОНАСС» не готова к работе из-за неспешности операторов "большой тройки" 1
19.03.2014 В США готовится отраслевой стандарт о внедрении V2V/ V2I в легковых автомобилях 1
05.03.2014 Крупнейшие регистраторы договорились о продаже доменов в зонах .Рус, .Дети и .Москва 1
28.02.2014 В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть 2
31.07.2013 В «М2М Телематика» назначен новый гендиректор 2
28.06.2013 Экс-боссов «М2М Телематика» подозревают в махинациях с ГЛОНАСС 2
23.05.2013 НИС и TechMahindra будут совместно развивать проекты на основе ГЛОНАСС/GPS в Индии 1
31.01.2013 «Ситроникс» зачистили перед возрождением: Уволен президент 1
17.01.2013 «НИС ГЛОНАСС» учредил совместные предприятия в 19 субъектах РФ 1
06.12.2012 «НИС» разработал для Ространснадзора систему дистанционного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов 1
26.10.2012 «Строй Инвест Проект М» представил комплекс технического зрения «Око» 2
23.10.2012 «НИС» оснастит навигационным оборудованием на основе ГЛОНАСС 4,5 тыс. автомобилей МВД России 1
10.10.2012 «Мегафон» и «Билайн» инвестируют в создание ГЛОНАСС-центров по всей России 1
05.10.2012 Стоимость ГЛОНАСС-приемников упала в 20 раз 1
03.10.2012 «Роснано» и «Сколково» отказались финансировать разработку ГЛОНАСС-приемников 1
24.09.2012 Назначен новый гендиректор «Навигационно-информационных систем» 3
20.09.2012 Определен единственный исполнитель работ по реализации проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
21.08.2012 НИС оснастит навигационным оборудованием весь автотранспорт «Почты России» 1
04.07.2012 Рынок М2М: в ожидании старта 2
28.06.2012 Поставщик чипов для iPhone рвется в главный ГЛОНАСС-проект России 1
26.06.2012 «НИС ГЛОНАСС» расширил партнерскую сеть 2
01.06.2012 Медведев ударил по ГЛОНАСС-монополии 1
29.05.2012 Операторов «ЭРА ГЛОНАСС» решили выбрать за 2 месяца 1
18.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» заключил договор с турецкой компанией на оснащение автоторанспорта системой мониторинга и управления 1
16.05.2012 «НИС ГЛОНАСС» и ГУ МЧС России по Курской области подписали договор о создании системы защиты от техногенных аварий 1
12.05.2012 Партнерская сеть группы компаний «НИС-М2М» объединила все регионы РФ 3
26.04.2012 Москвичи с осени смогут следить за движением общественного транспорта через интернет 1
26.04.2012 В «Транснефти» запущена в опытную эксплуатацию система мониторинга транспорта на основе технологий ГЛОНАСС 1

Публикаций - 94, упоминаний - 134

НИС ГЛОНАСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

М2М телематика 165 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
АФК Система ПАО 994 5
ГЛОНАСС АО 82 4
Microsoft Corporation 11077 3
АвтоТрекер 95 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Ростелеком Связьинвест 696 2
РТ-Инвест 37 1
Intracom Telecom 39 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Skytoll 2 1
Kapsch 5 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Intervale - Интервейл 45 1
SpaceTeam - СпейсТим 29 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
IBM 3539 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ланит ГК 1156 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Samsung Electronics 5666 1
РКС - Российские космические системы 100 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
МТС банк 254 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
АвтоВАЗ 118 1
Царицын капитал 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 12
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Безопасный город 347 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 16
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Google Android 10751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ST Flagman Web 1 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
SpaceTeam ST Connect 1 1
SpaceTeam ST Matix 2 1
Путин Владимир 1824 4
Нечаев Иван 57 3
Гурко Александр 129 3
Сурков Владислав 59 2
Замков Антон 7 1
Дорохина Юлия 42 1
Кузьменко Валерия 58 1
Семенов Вадим 51 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Недосеков Андрей 23 1
Платонов Андрей 6 1
Смятских Алексей 47 1
Комиссаров Алексей 17 1
Чуб Александр 22 1
Милашевский Игорь 16 1
Скворцов Сергей 8 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шипелов Андрей 21 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Ротенберг Игорь 35 1
Никифоров Николай 1126 1
Волож Аркадий 181 1
Щеголев Игорь 676 1
Марков Дмитрий 21 1
Ханин Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 7
Европа 3752 6
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Индия - Республика 2169 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 5
Казахстан - Республика 2629 3
Украина 3365 3
Япония 2780 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1678 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - Калужская область 571 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Сингапур - Республика 808 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 14 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761538, в очереди разбора - 665227.
Создано именных указателей - 46354.
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