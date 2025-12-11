Разделы

Geely Motors Джили Моторс Zhejiang Geely Holding Group

Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group

11.12.2025 Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге 1
24.11.2025 «Авито Авто»: спрос на китайские авто с пробегом от дилеров вырос на треть 1
13.11.2025 В «Сбербанк Онлайн» можно купить новый автомобиль и записаться на шиномонтаж 1
27.10.2025 Volvo и Volkswagen под угрозой остановки из-за дефицита микросхем после захвата Европой китайского производителя чипов 1
15.09.2025 «Авито Авто»: количество автомобилей с роботизированными коробками передач выросло в 1,7 раза за год 1
05.09.2025 МТС и Ecar Telematics подключили к своим телематическим решениям более 50 тыс. китайских автомобилей в России 1
29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
19.06.2025 «Авто.ру» покажет, на какие новые автомобили можно получить кредит по ставке ниже 10% 1
09.06.2025 В России обвальное падение продаж электромобилей 1
04.06.2025 МТС и «Чайна Телеком» договорились о развитии Интернета вещей в автомобильной отрасли России 1
02.06.2025 Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров 1
29.04.2025 «Яндекс» решил создать робота-гуманоида 1
21.04.2025 «Ситидрайв» будет осуществлять техническое обслуживание автомобилей GAC 1
11.04.2025 «Авито Авто»: выбор новых кроссоверов и внедорожников на платформе вырос в 1,5 раза 1
24.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей Geely и Belgee 1
19.03.2025 Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries 1
13.03.2025 Ozon запускает продажу автомобилей с пробегом 1
04.03.2025 Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей 1
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 1
17.01.2025 «Авито Авто»: интерес к новым авто в декабре вырос на 40% 1
27.12.2024 «Авито Авто»: предложение на новые авто за год выросло на 45,3% 1
15.11.2024 «Делимобиль» выяснил, насколько российские водители готовы к поездкам на китайских автомобилях 1
18.10.2024 Китай начал производить роботов-гуманоидов для работы на заводах, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук. Видео 1
13.09.2024 «Авито» сделала бесплатной экономящую деньги услугу для автомобилистов. Но только в Москве 1
05.09.2024 «Авито Авто»: за год спрос на новые иномарки вырос более чем на треть 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
14.08.2024 На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
29.12.2021 Китайский стартап выпускает сверхдешевую систему беспилотного вождения 1
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
12.08.2019 МТС устанавливает SIM-чипы в автомобили Geely на сборочном конвейере 2
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга 2
06.10.2016 PDC Logistics оптимизировала управление складским комплексом с помощью Infor SCE 1
25.07.2016 «Джили-Моторс» автоматизировал подготовку финансовой отчетности на базе «БИТ.Финанс» 3

Публикаций - 44, упоминаний - 51

Geely Motors и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8440 6
UBtech Robotics 10 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 4
Alibaba Group 450 2
Intel Corporation 12541 2
8992 2
ГЛОНАСС АО 241 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Google LLC 12261 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
Thales Group 125 1
BAE Systems 172 1
Unitree Robotics 8 1
Ecar Telematics - Е-кар Рус 1 1
Huawei 4221 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Tencent 171 1
SAP SE 5429 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
McKinsey & Company Int 270 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 35 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 17
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 40 13
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 5
Chery Group - Omoda 23 5
Volvo Cars 257 4
Volkswagen Audi Group 224 3
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 26 3
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 3
Exeed 18 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 3
Hyundai Motor Company 419 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1004 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 3
Bentley Motors 73 2
Mazda Motor Corporation 72 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 2
Skoda - Škoda Auto 53 2
Toyota - Lexus 82 2
Hino Motors 3 2
Belgee - Белджи 18 2
Li Auto - LiXiang 6 2
Chery Group - Jaecoo 14 2
Changan Automobile Group - AVATR - Avatr Technology 10 2
Tesla Motors 428 2
Renault Groupe 164 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 2
BMW Group 465 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 137 2
Volkswagen Group - VW 300 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 2
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Lockheed Martin 767 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 179 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 38 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 7
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 6
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6151 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1885 4
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8799 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 3
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9325 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12350 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8406 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 2
Оповещение и уведомление - Notification 5386 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6696 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1092 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27203 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 2
Avito - Авито авто 66 8
Chery Tiggo 31 7
Geely Monjaro 9 5
Google Android 14686 5
Geely Coolray - Geely Binyue 13 4
Geely Zeekr 19 4
Apple iOS 8243 4
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 23 3
Geely Atlas - Geely Boyue - Geely Azkarra 6 3
Chery Jetour 7 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 3
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 23 2
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 2
FreePik 1437 2
Geely Haoyue - Geely Okavango 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2887 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 89 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Nvidia Optimus 187 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 1
Microsoft MCVP - Microsoft Connected Vehicle Platform 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
Infor WMS 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 1
Yandex Database - YDB 44 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 3 1
Toyota Camry 30 1
Volkswagen Polo 15 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
BMW X - серия кроссоверов 26 1
Tesla Model S 77 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Хомутинников Артем 12 5
Махмудов Алексей 8 2
Путин Владимир 3352 2
Виноградов Александр 63 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Плотников Сергей 7 1
Fisker Henrik - Фискер Генрик 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 610 1
Аветисян Армен 47 1
Овчинникова Юлия 10 1
Удалов Сергей 7 1
Серебряков Игорь 2 1
Шаров Илья 8 1
Запольский Иван 3 1
Райкевич Алексей 114 1
Sund Charlotta - Сунд Шарлотта 4 1
Мингажев Эдуард 16 1
Ганжа Антон 5 1
Yang Victor - Ян Виктор 1 1
Иванов Вадим 7 1
Вердыш Вячеслав 1 1
Джеймс Андреа - James Andrea 2 1
Ананченко Максим 6 1
Bill Marina - Билл Марина 1 1
Smith Brett - Смит Бретт 3 1
Овчинников Глеб 1 1
Кохтев Вадим 1 1
Kubasik Christopher - Кубасик Кристофер 3 1
Кочетков Святослав 1 1
Зингиревич Станислав 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Лагода Георгий 60 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 9
Европа 24638 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 4
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Германия - Федеративная Республика 12938 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
Япония 13550 2
Южная Корея - Республика 6859 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3201 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 175 1
Колумбия - Республика 538 1
США - Делавэр 172 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 341 1
США - Миссури 126 1
Китай - Чжэцзян 32 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 58 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
США - Калифорния 4775 1
Швеция - Королевство 3715 1
Азия - Азиатский регион 5749 1
Турция - Турецкая республика 2490 1
Китай - Шанхай 807 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Ближний Восток 3031 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3180 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 7
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7797 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Запугивание и шантаж 160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 52 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
СССР и США - Холодная война 213 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Федеральный закон 89-ФЗ - Об отходах производства и потребления 10 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 233 1
Частный сектор 149 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
South China Morning Post 75 2
SCMP - South China Morning Post 28 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 2
Ведомости 1238 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
CNews - Auto.CNews 51 1
FT - Financial Times 1259 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 1
Автостат 44 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
