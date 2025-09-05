МТС и Ecar Telematics подключили к своим телематическим решениям более 50 тыс. китайских автомобилей в России

МТС объявляет о расширении сотрудничества с Ecar Telematics (ООО «Е-кар Рус»). Компании договорились о внедрении телематических решений (IoV) в новые модели автомобилей Geely в течение ближайших двух лет. Также стороны планируют развивать решения и для других китайских автопроизводителей. В настоящий момент компании совместно уже подключили к своим решениям более 50 тыс. автомобилей FAW, Sinotruck и др. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество реализуется через подключение автомобилей к мобильным сетям, поддержку мультимедийных и телематических сервисов, обеспечение передачи данных. Особое внимание будет уделено использованию высокоскоростного мобильного интернета и автономной связи для автомобилей.

Это позволяет китайским автопроизводителям гарантировать работу цифровых функций в автомобилях, представленных на российском рынке.

Стабильную работу автомобилей, подключенных к сети МТС, обеспечивает собственная CMP‑платформа «M2M Менеджер», которая используется для управления миллионами IoT‑ и M2M-подключений в разных отраслях. В автомобильном сегменте платформа обеспечивает OEM централизованное управление SIM-картами, тарификацией и трафиком, а также поддерживает несколько APN для разных сервисов — телематики, OTA-обновлений и мультимедиа. Кроме того, в компании работает выделенная продуктовая команда, которая адаптирует IoV-сервисы под требования конкретных OEM, а круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках обеспечивает взаимодействие с международными штаб-квартирами производителей.

«МТС уже более десяти лет удерживает лидерство в сегменте IoV. Сегодня более 90% подключённых автомобилей в России используют наши решения. В общей сложности на дорогах России ездит около 1,5 млн автомобилей с IoV-решениями МТС. Такой масштаб стал возможен благодаря одной из самых развитых сетей связи, так как LTE-покрытие МТС охватывает более 80% населённой территории страны. Мы видим, что телематика из дополнительной опции превращается в базовый стандарт для автомобильной отрасли, и в ближайшем будущем такие решения станут стандартом для всех моделей автомобилей прямо с конвейера. Для китайских автопроизводителей российский рынок стал значимым, поэтому мы делаем все возможное для обеспечения их цифровыми сервисами связи и платформенными решениями», — сказал директор по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

«Китайские автопроизводители ожидают от нас высочайшего качества и скорости внедрения решений. В России мы сотрудничаем только с лидером № 1 — МТС. Такое стратегическое партнёрство позволяет нам гарантировать, что все модели китайских автомобилей получат лучшие цифровые возможности», — сказал председатель совета директоров Ecar Telematics Инь Цзяньхун.