FAW Group China FAW Group Corp First Automotive Works FAW Trucks Bestune FAW Легковые автомобили

FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили

УПОМИНАНИЯ


29.08.2025 Доля китайской рекламы в российских онлайн-магазинах выросла вдвое. Вложения превысили миллиард 1
03.07.2025 Bestune представляет телематическую систему Bestune Gо 2
06.03.2025 FAW Trucks оснастил свои грузовики в России платформой управления транспортом от «СберМобайл» 2
04.03.2025 Bestune Pony стал первым компактным городским электромобилем с поддержкой нейросетей от DeepSeek 3
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 1
06.03.2024 Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс» 1
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
21.04.2006 BrightConsult автоматизировала ИРИТО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

FAW Group и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 42 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 94 1
Nvidia Corp 3639 1
8690 1
Navicon - Навикон 306 1
ГЛОНАСС АО 219 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 64 1
ФОРС - Центр разработки 660 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 108 1
Reynolds and Reynolds - Incadea - Инкадеа рус - BrightConsult Incadea Group - БрайтКонсалт Инкадеа Групп 23 1
DeepSeek - ДипСик 76 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 29 4
Volvo Cars 253 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 37 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Daewoo 102 2
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7851 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1276 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 61 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 89 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 215 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 1
Tesla Motors 417 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
ВТБ Лизинг 68 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 38 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 19 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 33 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Цезарь Сателлит 40 1
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 1
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 1
Iveco 12 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 19 1
Great Wall Motors 5 1
Exeed 14 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 12 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Chery Group - Omoda 20 1
Antares Capital Hungary 4 1
Салаир-Транс 1 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack - Sitrak - Синотрак Рус 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54884 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11031 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32839 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16249 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9096 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1674 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4587 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 649 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11645 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16719 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1099 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26511 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4092 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1342 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7920 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 663 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 411 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 483 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1958 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7055 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14214 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22317 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1382 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1436 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11871 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 575 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10007 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2723 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 723 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4000 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 923 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5746 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 401 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5777 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3634 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14178 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1780 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 498 3
Nvidia Tesla GPU 182 1
1С:ERP Управление предприятием 663 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Baidu 288 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 622 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Nvidia Drive 11 1
Nvidia HGX - облачная серверная платформа 12 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 96 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Shield 26 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 1
Nvidia Shield TV 9 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 219 1
Mercedes-Benz Sprinter - Малотоннажный грузовой автомобиль 5 1
Nvidia Drive PX 7 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 22 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 22 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Cloud 3 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
Сбер - СберМобайл - SberMobile AIoT - SberMobile Artificial Intelligence of Things 6 1
Макаренко Владимир 18 2
Волков Сергей 98 1
Рогозин Дмитрий 101 1
Шашков Александр 3 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Лагузин Алексей 1 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 14 1
Михайлин Кирилл 1 1
Райкевич Алексей 101 1
Сальников Антон 2 1
Эйдман Артем 1 1
Гридасов Денис 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17774 5
Россия - РФ - Российская федерация 152517 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18179 1
Венгрия 844 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1559 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5467 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19767 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 862 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30960 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7731 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1115 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7702 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9344 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2024 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5348 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1480 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 149 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8819 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 333 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11266 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 336 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14571 1
Английский язык 6810 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 726 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17016 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6238 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2775 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1679 1
Аренда 2534 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1885 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8091 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 973 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380765, в очереди разбора - 737655.
Создано именных указателей - 181742.
