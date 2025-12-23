Разделы

КИС УСС Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города УВЭОС устройства вызова экстренных оперативных служб


СОБЫТИЯ

23.12.2025 «Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС» 2
10.02.2025 Каждая шестая машина, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» – китайская 1
29.01.2025 12 миллионов автомобилей подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
12.12.2024 Китайские автопроизводители начали внедрение российской платформы сервисов для автомобилистов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях 1
30.10.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам более 410 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов России 1
02.10.2024 Fort Telecom утраивает баллы автопроизводителей для снижения утильсбора за установку терминалов ЭРА-ГЛОНАСС 1
17.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов России 1
13.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов 1
23.07.2024 Более 900 аварийных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Нижегородской области с начала 2024 года 1
03.04.2024 «ГлонассДальнийВосток» планирует вдвое увеличить производство устройств вызова экстренных оперативных служб 1
13.03.2023 Завершена интеграция «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми действующими «Системами-112» 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
04.10.2019 «ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 2
19.12.2016 Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации 3
11.08.2016 Устройство ЭРА-ГЛОНАСС от «СпейсТим» сертифицировано для установки на школьные автобусы 2

Публикаций - 18, упоминаний - 23

КИС УСС и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 243 9
Fort Telecom - Форт-Телеком 42 2
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
Meta System 4 1
Meta Platforms 140 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 22 1
Apple Inc 12648 1
Google LLC 12283 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 142 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 2
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 46 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Гранит 54 1
Институт развития образования 14 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Exeed 19 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 1
Chery Group - Omoda 24 1
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 1
CNHTC - China National Heavy Duty Truck Group - Sinotruk Group - SinoTrack - Sitrak - Синотрак Рус 2 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 14 1
Volkswagen Audi Group 226 1
Tesla Motors 429 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Volvo Cars 258 1
Ford 424 1
Связной ГК 1384 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Правительство Челябинской области 74 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 54 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ГосИнформСистемы 155 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 4
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 217 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2478 4
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 3
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 154 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8948 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 896 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1395 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
Онлайн-мониторинг 84 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 475 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 881 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 520 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2885 15
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 7
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 222 4
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 2
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 2
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 2
ГАЗ ГАЗель 44 1
Fort Telecom - TEDIX V2X 6 1
Google Android 14727 1
Apple iOS 8267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 547 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Райкевич Алексей 115 8
Макаренко Владимир 18 3
Путин Владимир 3358 3
Смятских Алексей 48 2
Баканов Дмитрий 35 1
Серебряков Игорь 2 1
Мейлихов Евгений 4 1
Синелобов Александр 10 1
Ткачик Леонид 1 1
Каминская Елена 1 1
Кузнецов Андрей 92 1
Кулинич Дмитрий 2 1
Герасимова Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 2
Россия - ЦФО - Костромская область 436 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 15 1
Земля - планета Солнечной системы 10666 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 1
Россия - ПФО - Самарская область 1458 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 992 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
Россия - Крайний Север 317 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 357 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 688 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 660 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Европа 24650 1
Беларусь - Белоруссия 6040 1
Япония 13555 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 15
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 906 12
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 664 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 86 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 58 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 35 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
