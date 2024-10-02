Fort Telecom утраивает баллы автопроизводителей для снижения утильсбора за установку терминалов ЭРА-ГЛОНАСС

Терминалы FORT-112EG-MT — устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) от Fort Telecom — прошли необходимую экспертизу и позволяют автопроизводителям получать 67 баллов локализации как УВЭОС и 133 балла — как телематическое оборудование. Таким образом, суммарно автопроизводители могут получить 200 баллов — втрое больше, чем непосредственно за УВЭОС. Это дает новые возможности по снижению утильсбора и делает автомобили доступнее для покупателей. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Устройства FORT-112EG-MT поставляется на десятки автоконвейеров как терминалы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако функционал терминалов FORT-112EG-MT значительно шире. Это устройства поколения ЭРА 2+, которые позволяют наряду с функционалом УВЭОС реализовывать функции по удаленному контролю, охране и управлению автопарком. Оборудование входит в Реестр промышленной продукции российского производства.

Fort Telecom получил акт экспертизы Торгово-промышленной палаты России, по которому терминалы FORT-112EG-MT получили 400 баллов за локализацию, то есть вдвое больше, чем стандартные УВЭОС. Дополнительные 200 баллов получены за компоненты телематических систем и систем области «подключенный автомобиль».

В свою очередь автопроизводителям, использующим терминалы FORT-112EG-MT, это дает 67 баллов за УВЭОС и 133 балла за телематику, суммарно — 200 баллов локализации. Таким образом терминалы Fort Telecom позволяют получить втрое больше баллов, чем стандартные УВЭОС.

Порядок начисления баллов производителям компонентов и автопроизводителям определен постановлением Правительства России № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

«Повышение утильсбора с октября — одна из самых обсуждаемых тем автомобильного рынка, потому что эта мера привела к существенному росту стоимости автомобилей. Терминалы от FORT позволяют получить сразу 200 баллов. То есть 8-15% из 1300 — 2500, которые нужны для снижения утильсбора, за счет одного устройства. Это, безусловно, дает автопроизводителям конкурентное преимущество, но в конечном счете влияет на доступность автомобилей для жителей России», — сказал директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.