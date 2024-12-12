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Макаренко Владимир



12.12.2024 Китайские автопроизводители начали внедрение российской платформы сервисов для автомобилистов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
07.11.2024 Fort Telecom: фокус на подключенных автомобилях 1
02.10.2024 Fort Telecom утраивает баллы автопроизводителей для снижения утильсбора за установку терминалов ЭРА-ГЛОНАСС 1
19.09.2024 Fort Telecom будет развивать собственный V2X-стек 1
03.04.2024 Программное обеспечение TFortis вошло в реестр российского ПО 1
01.03.2024 Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom 1
13.02.2024 В 2023 году Fort Telecom увеличил производство уличных коммутаторов на 40% 1
09.02.2024 Fort Telecom представил глобальное обновление V2X-устройств и web-интерфейс для мониторинга и настройки V2X-оборудования 1
20.12.2016 Fort Telecom представил кнопку экстренного вызова для установки на легковые автомобили 1
22.11.2016 Fort Telecom оснастит оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС 30 марок автомобилей 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
06.11.2015 Fort Telecom получила сертификат на систему ЭРА-ГЛОНАСС с определением ДТП по встроенным датчикам 1
29.09.2015 Fort Telecom получила первый сертификат на устройство ЭРА-ГЛОНАСС 1
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
08.09.2014 «ВымпелКом» и Fort Telecom протестировали работу новых телематических комплектов для проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
30.07.2014 Fort Telecom запустил продажи терминала Fort-111 Taho 1
23.08.2013 Fort Telecom: интеграторы систем ГЛОНАСС расширяют свой бизнес услугами в области IP-видеонаблюдения 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Макаренко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 40 15
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Fujitsu 2041 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Canon 1397 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Seiko Epson Corporation 897 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Бизнес ИТ 43 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Eastman Kodak - Кодак 494 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Sreda Solutions - Среда Разработки 1 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Iveco 12 3
Changan Automobile Group 21 3
Volvo Cars 253 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 2
Daewoo 102 2
Volkswagen - Traton - Scania 19 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Липецкий машиностроительный завод - Липецкий кузнечный завод 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 5
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 2
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Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1225 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 8
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 6
Fort Telecom - TFortis 14 3
Fort Telecom - TEDIX V2X 5 3
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 15 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Apple iOS 7809 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
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АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 19 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 119 1
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