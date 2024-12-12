Макаренко Владимир
Макаренко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Голубев Василий 39 1
|Козлов Андрей 28 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Харин Алексей 4 1
|Гнездюк Александр 1 1
|Петренко Александр 8 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Конягин Кирилл 8 1
|Хереш Игорь 22 1
|Ионин Андрей 7 1
|Рогозин Дмитрий 100 1
|Шиянова Антонина 1 1
|Красилов Антон 2 1
|Лагузин Алексей 1 1
|Барон Валерий 2 1
|Михайлин Кирилл 1 1
|Магомедов Аскандар 1 1
|Половинко Артем 1 1
|Графов Владимир 1 1
|Сальников Антон 2 1
|Блудов Виктор 1 1
|Куликов Вячеслав 2 1
|Эйдман Артем 1 1
|Осколков Дмитрий 2 1
|Чавачин Дмитрий 2 1
|Райкевич Алексей 84 1
|Зибров Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166239.
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