Транспорт общественный Такси Беспилотное такси Автономное такси Беспилотный трамвай
УПОМИНАНИЯ
Транспорт общественный и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 128 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 1
|АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
|Путин Владимир 3292 3
|Мишустин Михаил 710 3
|Зотов Алексей 56 2
|Карев Алексей 13 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Колесников Максим 26 1
|Новиков Денис 23 1
|Парабучев Алексей 13 1
|Арлазаров Владимир 250 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
|Евсин Александр 12 1
|Захарченко Антон 10 1
|Григорьева Мария 25 1
|Решетников Максим 35 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
|Эркенова Виктория 3 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Стенюшкин Артем 4 1
|Бекларян Армен 1 1
|Ендачев Денис 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
|Зарипова Ирина 5 1
|Петраков Антон 1 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 563 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
|Зимин Игорь 17 1
|Жанказиев Султан 4 1
|Собянин Сергей 437 1
|Гвоздев Дмитрий 137 1
|Липа Кирилл 5 1
|Макаренко Владимир 18 1
|Каушанский Александр 36 1
|Крапивин Алексей 5 1
|Райкевич Алексей 102 1
|Романчиков Андрей 2 1
|Заварзин Игорь 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
