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Карев Алексей



05.02.2025 Акция в билайне: 50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно 1
20.08.2024 билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников 1
21.06.2024 билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1
22.03.2023 BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Карев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
Корус Консалтинг ГК 1218 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Цифра ГК 2433 1
Yandex - Яндекс 7373 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Telegram Group 2008 1
Meta Platforms 62 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 12 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
X5 Group - Перекрёсток 548 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 302 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6995 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 862 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2484 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1568 1
Бронирование - Booking 591 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3017 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1188 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3736 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси 18 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2191 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1481 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1058 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2942 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 257 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12552 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1001 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5009 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 1
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Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 49 1
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Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Турция - Турецкая республика 2359 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5127 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 2
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 289 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 599 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 810 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 819 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7619 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2761 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1193 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 167 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 857 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6201 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1256 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 21 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 228 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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