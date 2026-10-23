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Verme WFM Verme Workforce Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.10.2026 WFM-система Verme для планирования линейного персонала включена в реестр российского ПО 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 2
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Verme WFM и организации, системы, технологии, персоны:

Verme - Верме - Инвент консалтинг 48 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1522 2
Prisma - Нейронные сети 44 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 123 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 87 1
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Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1099 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2929 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 526 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9303 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1097 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
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