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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Сергей

СОБЫТИЯ


05.05.2026 Исследование Mindbox: как бизнес реагирует на рост цен на SMS и блокировки мессенджеров 1
20.01.2026 «Норникель» развивает собственные ситуационные центры безопасности 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
07.08.2025 Wildberries строит штаб-квартиру в «Москва-Сити» рядом с Ozon 1
06.08.2025 В России создана система для обнаружения БПЛА над городом по издаваемым звукам 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
17.07.2025 «ЕвроХим» внедрил технологию периферийных вычислений на производстве 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
14.03.2025 Бывшему ИТ-директору Росреестра дали три года колонии. Он их уже отсидел 1
13.03.2025 Прокуратура требует приговорить бывшего ИТ-директора Росреестра к долгому сроку и многомиллионному штрафу 1
16.12.2024 Завершен монтаж металлоконструкций кровли в здании штаб-квартиры «Яндекса» 1
12.08.2024 30 лет инноваций в строительстве: застройщик «Донстрой» отмечает юбилей 1
14.03.2024 Ученые НГУ создали прототип ЖК-устройства для систем мобильной связи шестого поколения 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
12.12.2023 В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
14.09.2023 МТС разогнала мобильный интернет в столице филимоновской игрушки к началу школьных экскурсий 1
25.08.2023 Исход американских компаний из России ускорил отказ от работы с их операционными системами и СУБД 1
01.08.2023 Защита информации от несанкционированного доступа — ОС «Альт» совместимы с последними версиями Dallas Lock Linux 1
30.11.2022 Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО 1
19.01.2022 Softline Digital совместно со «Сколково» и Российской Ассоциацией экспертов запускает платформу для сетевого ритейла 1
29.11.2021 «Стройсервис» внедрил термометрические комплексы VisionLabs для профилактики коронавируса 1
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 1
19.05.2020 Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL 1
18.05.2020 У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
24.04.2020 Совместные вебинары «Юнидата» и Высшей школы экономики 1
31.03.2020 «Юнидата» запускает международный образовательный проект 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 1
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах 1

Публикаций - 163, упоминаний - 173

Кузнецов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 31
Ростелеком 10948 25
Microsoft Corporation 25775 22
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 22
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 12
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 12
Citrix Systems 868 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
Thales - Gemalto - SafeNet 140 8
Рексофт - Reksoft 488 8
Google LLC 12690 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
TerraLink - ТерраЛинк 292 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 6
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 5
Открытые технологии 732 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 5
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 5
Yandex - Яндекс 9216 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 84 4
TaskData - ТаскДата 9 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
HP Inc. 5883 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Крок - Croc 1964 4
Directum - Директум 1268 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
AMT Group - АМТ-Груп 365 3
SimbirSoft - СимбирСофт 124 3
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Альфа-Капитал УК 155 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 3
AIG-Brunswick Capital Management 8 3
РИД - Российский институт директоров 8 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Coca-Cola Company 261 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Верный - торговая сеть 326 2
СМП-Страхование 2 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Газпром бурение 62 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Силовые машины 166 2
Лидер УК 25 2
EY - Эрнст энд Янг 81 2
Lindsell Enterprises LTD - Линдселл Интерпрайсиз Лимитед 18 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 12
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 483 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 8
Microsoft Windows 16882 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Linux OS 11533 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
Google Android 15244 5
Microsoft Office 4170 5
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 4
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 4
Apple iOS 8583 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
Apache Hadoop 470 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 3
Citrix XenDesktop 100 3
Юнидата MDM - Юнидата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 10 3
Citrix NetScaler 74 3
FreePik 1841 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 2
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Citrix XenServer 94 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Apache Wave - Google Wave 35 2
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 2
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 47 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 2
Amdocs Billing Suite 5 2
Родионов Иван 73 10
Провоторов Александр 158 8
Яшин Валерий 80 8
Савченко Виктор 30 8
Чечельницкий Евгений 19 7
Бондарик Владимир 22 7
Киселев Александр 115 6
Курьянов Сергей 162 6
Семенов Вадим 65 6
Юрченко Евгений 133 6
Кудимов Юрий 21 6
Лещенко Михаил 33 6
Тихонов Анатолий 19 5
Умнова Елена 12 5
Шадаев Максут 1210 5
Морозов Андрей 48 4
Златопольский Антон 21 4
Левковский Дмитрий 11 4
Милюков Анатолий 18 4
Бибиков Александр 6 4
Акулич Владимир 42 4
Евгеньев Антон 7 4
Алексеев Михаил 29 4
Репин Игорь 23 4
Дегтярев Валерий 16 4
Сельвич Елена 9 4
Гоголь Александр 21 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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