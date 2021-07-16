Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузнецов Сергей
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Публикаций - 82, упоминаний - 138
Кузнецов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Глазков Александр 57 3
|Егоров Вадим 9 3
|Погорелова-Триппель Наталья 3 2
|Бочкарев Игорь 2 2
|Михина Анна 12 2
|Дремлюг Андрей 3 2
|Шашмурина Ксения 5 2
|Башлыков Михаил 21 2
|Никифоров Алексей 16 2
|Стисон Мария 3 2
|Лукьянов Михаил 6 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Карпов Иван 41 2
|Ипатов Вадим 80 2
|Батай Илья 14 2
|Харламов Александр 6 2
|Бибиков Александр 3 2
|Коробов Евгений 22 2
|Фоменко Алексей 2 2
|Волис Григорий 7 1
|Липич Григорий 49 1
|Гуль Игорь 2 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Алексеева Марина 11 1
|Тарнопольский Ярослав 1 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Елизаров Артем 16 1
|Комиссарова Мария 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Кочешков Егор 1 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Абдрахманов Рустам 4 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Лабковский Филипп 2 1
|Браговский Богдан 4 1
|Лучкина Юлия 3 1
|Соловьев Александр 61 1
|Скородумов Олег 17 1
|Алябьев Андрей 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763700, в очереди разбора - 667387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763700, в очереди разбора - 667387.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru