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Кузнецов Сергей


16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1
28.05.2021 Бывшего ИТ-директора Росреестра обвиняют в краже сотен миллионов на цифровизации 5
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 1
22.05.2020 Как антиCovid-решения меняют работу компаний 2
19.05.2020 Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL 1
18.05.2020 У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL 1
08.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая 1
24.04.2020 Совместные вебинары «Юнидата» и Высшей школы экономики 1
31.03.2020 «Юнидата» запускает международный образовательный проект 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 2
11.10.2019 «Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах 1
25.09.2019 «Витте консалтинг» и «Юнидата» займутся проектами в области управления данными 1
09.07.2019 «Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 2
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
13.12.2018 Российское ПО готово конкурировать с зарубежными системами управления данными 15
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 1
12.03.2018 ESET обнаружили новую аферу с криптовалютами 1
27.12.2017 «Юнидата» представила версию платформы для высоконагруженных систем 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
10.11.2017 «Юнидата» подписала договор о стратегическом сотрудничестве с «Галактикой» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
28.08.2017 «Юнидата» реализовала потоковый режим управления качеством данных 1
26.05.2017 Платформа управления данными «Юнидата» достигла производительности в миллиард записей 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 2
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах 1
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 1
26.06.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Аварийно-спасательному отряду города Мичуринска 1
15.04.2015 Gemalto: сложившиеся представления об эффективности периметра цифровой безопасности не совпадает с реальным положением дел 2
09.04.2015 ТТК продлил контракт с Законодательной Думой Томской области 1
16.02.2015 Количество утечек данных в 2014 г. выросло на 49% 2
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1

Публикаций - 82, упоминаний - 138

Кузнецов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Юнидата - Unidata 32 11
Microsoft Corporation 11110 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
Ростелеком Связьинвест 699 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
IBM 3546 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Конфидент 56 2
Dahua Technology 34 2
Diasoft - Диасофт 354 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Veeam Software 250 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 2
Крок 1221 2
Hitachi Vantara 100 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Winncom Technologies 3 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Витте Консалтинг 24 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
OpenText 160 1
Ovum 55 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
Prisma - Нейронные сети 24 1
SAP SE 3216 1
Корус Консалтинг ГК 806 1
ESET 989 1
ОТР 135 1
HP - Hewlett-Packard 891 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Verme - Верме 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
X5 Group 599 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Банк Зенит 131 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
РКС - Российские космические системы 100 2
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
Интер РАО ПАО 158 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Геобанк КБ 30 1
Coca-Cola Company 112 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Мираторг 12 1
СМП-Страхование 1 1
Quiksilver 6 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Кораблик-Р 7 1
Nespresso 15 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Перекресток 203 1
МТС банк 254 1
Почта Банк 289 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Data Governance - Руководство данными 51 7
DQ - Data Quality - Качество данных 14 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Flash 476 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Big Data - Большие данные 1136 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 10 6652 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ЮниДата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 2 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Apple iOS 5742 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
SAP Fiori 40 1
Prognoz Platform 74 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP Sybase 77 1
IBM Cognos BI 143 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Rambler Касса 13 1
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Office 365 769 1
Veeam Backup&Replication 90 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Linux OS 4265 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Apple macOS 927 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Глазков Александр 57 3
Егоров Вадим 9 3
Погорелова-Триппель Наталья 3 2
Бочкарев Игорь 2 2
Михина Анна 12 2
Дремлюг Андрей 3 2
Шашмурина Ксения 5 2
Башлыков Михаил 21 2
Никифоров Алексей 16 2
Стисон Мария 3 2
Лукьянов Михаил 6 2
Четвернин Алексей 651 2
Карпов Иван 41 2
Ипатов Вадим 80 2
Батай Илья 14 2
Харламов Александр 6 2
Бибиков Александр 3 2
Коробов Евгений 22 2
Фоменко Алексей 2 2
Волис Григорий 7 1
Липич Григорий 49 1
Гуль Игорь 2 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Приданцев Сергей 82 1
Алексеева Марина 11 1
Тарнопольский Ярослав 1 1
Юрченко Евгений 75 1
Елизаров Артем 16 1
Комиссарова Мария 1 1
Казарин Станислав 100 1
Кочешков Егор 1 1
Гурбанов Кирилл 2 1
Абдрахманов Рустам 4 1
Цирюльников Алексей 1 1
Лабковский Филипп 2 1
Браговский Богдан 4 1
Лучкина Юлия 3 1
Соловьев Александр 61 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Германия - Федеративная Республика 3648 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Европа 3766 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 3
Восточная Европа 1682 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Ближний Восток 1475 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Узбекистан - Ташкент 104 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Пермь 740 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Аутсорсинг 84 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Gartner 2193 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 3
CNews Analytics 1991 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 2
Forrester Research 386 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
Gartner Data & Analytics Summit 4 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763700, в очереди разбора - 667387.
Создано именных указателей - 46354.
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