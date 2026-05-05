Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузнецов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 163, упоминаний - 173
Кузнецов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Иван 73 10
|Провоторов Александр 158 8
|Яшин Валерий 80 8
|Савченко Виктор 30 8
|Чечельницкий Евгений 19 7
|Бондарик Владимир 22 7
|Киселев Александр 115 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Семенов Вадим 65 6
|Юрченко Евгений 133 6
|Кудимов Юрий 21 6
|Лещенко Михаил 33 6
|Тихонов Анатолий 19 5
|Умнова Елена 12 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Морозов Андрей 48 4
|Златопольский Антон 21 4
|Левковский Дмитрий 11 4
|Милюков Анатолий 18 4
|Бибиков Александр 6 4
|Акулич Владимир 42 4
|Евгеньев Антон 7 4
|Алексеев Михаил 29 4
|Репин Игорь 23 4
|Дегтярев Валерий 16 4
|Сельвич Елена 9 4
|Гоголь Александр 21 4
|Малофеев Константин 118 4
|Бутенко Юрий 65 3
|Халяпин Сергей 96 3
|Цырюльников Алексей 8 3
|Егоров Вадим 15 3
|Полубояринов Михаил 14 3
|Башлыков Михаил 23 3
|Веремьянина Валентина 19 3
|Перцовский Александр 13 3
|Ипатов Вадим 84 3
|Приданцев Сергей 149 3
|Якимчук Сергей 30 3
|Дудченко Владимир 22 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.