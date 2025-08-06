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В России создана система для обнаружения БПЛА над городом по издаваемым звукам

В Саратове ученые создали систему для обнаружения и распознавания типа БПЛА по акустическим сигналам, которые он издает. Разработку протестировали в городских условиях, где она показала, что справляется с задачей, несмотря на фон городских шумов.

Акустическая система распознавания

В Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработана система для распознавания типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по их акустическим сигналам, способная эффективно работать в условиях городского шума и плохой видимости, пишет ТАСС.

Автор проекта — Сергей Кузнецов, научный руководитель — кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладные информационные технологии» СГТУ Михаил Королев.

«Традиционные методы идентификации — визуальное или радиолокационное обнаружение — имеют ограничения: они малоэффективны в условиях плохой видимости, требуют значительных ресурсов и не всегда обеспечивают скрытность», — пояснил Кузнецов.

Тестирование на фоне городских шумов

Для обучения системы использовались техники аугментации данных (искусственная генерация новых данных на основе существующих), включающие наложение шумов и изменение скорости, трансферное обучение (метод машинного обучения). Это позволило обеспечить точность распознавания даже при фоновых помехах, сообщили агентству представители вуза.

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vecstock на freepik/создано при помощи ИИ
Разные методы обнаружения дронов имеют свои ограничения, акустическим мешает фоновый шум

Тестирование системы, по словам Кузнецова, показало, что городские шумы не мешают ей корректно выделять акустические паттерны дронов.

Разработанное решение работает на стандартном оборудовании, его можно интегрировать в уже существующую инфраструктуру. Применение позволит снизить риски несанкционированного использования БПЛА за счет раннего обнаружения, добавил Кузнецов.

Методы обнаружения дронов

В июне 2025 г. CNews писал, что специалисты РТУ МИРЭА тоже работают над системой для обнаружения и распознавания типов дронов по звуку. Их программа использует данные с чувствительных микрофонов для захвата и анализа звуковых сигналов.

В июне 2024 г. холдинг «Росэлектроника» впервые показал новейшее средство для защиты от атак БПЛА, способное обнаруживать не только сам беспилотник, но и его оператора. Созданное в НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику») устройство может бороться с современными БПЛА на дальности до пяти км по сигналам спутниковой системы навигации, но при условии прямой радиовидимости.

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CNews Analytics

Продвинутыми системами обнаружения дронов, указано на сайте НИИ «Вектор», считаются радиолокационные средства. Они показывают максимальную эффективность при работе на открытой местности без высоких зданий. Современные оптические системы способны увидеть дрон на расстоянии до нескольких километров благодаря алгоритмам обработки изображений, но даже самые передовые из них пока далеки от совершенства и допускают ошибки при попытках отличить БПЛА от птиц.

В мае 2025 г. стало известно, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» заказала концерну «Алмаз-Антей» создать за почти 650 млн руб. до конца 2025 г. инфраструктуру для расширения зоны наблюдения за воздушным пространством для контроля за БПЛА в российских регионах. Инфраструктура состоит из первичного радиолокатора (РОСК-1), оптических и тепловизионных приборов и систем зависимого наблюдения.

Анна Любавина

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