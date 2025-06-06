Разделы

ПО Софт
|

Ученые РТУ МИРЭА создали программу для обнаружения дронов по звуку

Специалисты РТУ МИРЭА разработали программу для анализа рабочих частот беспилотников коптерного типа. Разработка поможет службам безопасности оперативно выявлять и идентифицировать БПЛА в охраняемых зонах. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Программа, созданная инженерами Вячеславом Ивановым и Владимиром Шеденко, использует данные с чувствительных микрофонов для захвата и анализа звуковых сигналов дронов.

«Наша система не просто фиксирует наличие БПЛА, но и определяет их тип по характерным частотным признакам, — сказал кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Вячеслав Иванов. — Это позволяет заранее обнаруживать потенциальные угрозы и оперативно реагировать».

Существующие зарубежные аналоги ориентированы на узкоспециализированные сценарии применения, адаптированные под требования конкретного заказчика. Большинство подобных решений ограничиваются базовой функцией обнаружения дронов, не предусматривая идентификации их модели. Ключевым отличием предлагаемой системы является масштабируемость архитектуры, обеспечивающая интеграцию распределенной сети микрофонов для постоянного мониторинга крупных территорий.

Разработка особенно актуальна для защиты критически важных объектов, проведения массовых мероприятий и мониторинга воздушного пространства в городской среде. Технология может быть интегрирована в существующие системы безопасности, повышая их эффективность.

Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint
Маркет

«Следующим этапом развития проекта будет конфигурирование аппаратной части для последующей апробации системы в лабораторных и полевых условиях. Дальнейшие исследования по использованию искусственного интеллекта для автоматизированного мониторинга воздушного пространства лягут в основу диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук», – сказал студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА Владимир Шеденко.

Программа уже прошла испытания и в 2025 г. была запатентована. Правообладателем патента является РТУ МИРЭА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще