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Шеденко Владимир
УПОМИНАНИЯ
|06.06.2025
|Ученые РТУ МИРЭА создали программу для обнаружения дронов по звуку 2
Шеденко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 149 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30427 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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