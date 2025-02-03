Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на пульт СОДС РТУ. Регистрация в реестре Минпромторга подтверждает, что оборудование отвечает установленным

РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов освоить робототехнику на новом уровне. Мы уверены, что такие практические навыки помогут нашим выпускникам стать самыми востребованными специалистами на рынке труда», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА. Студенты и научные сотрудники университета по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Мехатроника и робототехника» работают с человекоподобными роботами. Первое соприк

«Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика льственной комиссией по цифровому развитию. Первый продукт – это доработка «до мировых аналогов» ПО РТУ («Российский телефонный узел», «softswitch 4-5 класса» и контактного центра «РТУ-А

РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса «Центр технологий 1С» для комплексной подготовки кадров в области автоматизации и цифровизации бизнеса открылся в МИРЭА – Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА). Партнером проекта стала компания «1С». Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. РТУ МИРЭА планирует стать одним из лидеров в стране по подготовке кадров, способ

САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления батывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для создания распределенных и локал

Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл» АО «НТЦ ИТ Роса», разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционно

ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь» ировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на первом к сети

Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном от

Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ шений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированн

Сбербанк и РТУ МИРЭА откроют совместную программу бакалавриата по технологическому предпринимательству «Технологическое предпринимательство» — новая образовательная программа обучения Сбербанка и МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) — откроется с 2024/2025 учебного года в рамках направления подготовки «Инноватика». Она создана на базе акселерационной программы SberStudent для студентов, аспирантов, сотрудников в

Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams? ть зависимость от традиционных офисных инструментов. Корпоративные коммуникации в новом измерении В РТУ-Коннект возможен быстрый аудио- или видеовызов из чата. Система поддерживает групповые и

Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о внедрении платформы «Атом.РИТА» в образовательный процесс и работу университета в целях повышения уровня подготовки ИТ-специалистов и цифровизации внутренних п

Совместная программа «Группы астра» и РТУ МИРЭА по подготовке ИТ-специалистов вызвала ажиотажный спрос «Группа астра» с РТУ МИРЭА запустили программу бакалавриата «Информационные системы и технологии», в рамках которой студенты также будут обучаться фуллстек-разработке. Программа стала одной из самых популярных

«Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ «Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуника

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Об этом CNews сообщили пр

В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Соглашение между РТУ

Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и подготовить программу защиты «критически важной инфрас

VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смогут изучить все базовые аспекты геймдизайна — от оценки привлекательности тех или иных дизайнерских

РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В 2022 г. РТУ МИРЭА и ГК «Астра»

Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum е в low-code-среде Directum RX, а также их теоретические знания и практические навыки в области цифровизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Directum RX, подтвердили знания и умения на сертификационных экзаменах. Взаимодействие с вендором позволил

«Российский телефонный узел»: доступна новая версия Компания «Сател» – российский ИТ-разработчик – представил новую версию своего флагманского решения. Актуальная версия РТУ включает в себя новый web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета, а также ряд других обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Сател». Платформа унифи

В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы» сов, сбора, хранения и обработки больших данных с помощью интернета вещей и облачных сервисов, а также разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, модернизирует учебные планы, чтобы качественно изменить уровень подготовки своих выпускников. Мы уверены

Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС строенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграцию платформы РТУ (разработк

Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена» » современными коммуникациями. В качестве флагманского решения была выбрана российская UC-платформа РТУ, на основе которой была построена универсальная система высококачественной связи. Об этом

VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих построить карьеру в этой сфере. Лучшие выпускники получат возможность присоединиться к команде VK. VK выст

Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа аммного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком ав

«Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых мат

Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ идеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ. Совместное решение позволит объединить передовую отечественную видеосвязь и уникальную г

«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8-11 классов изучат основы электрохимических методов и их применения в современном мире, в том числе

«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также о взаимодействии в области развития учебно-исследовательской деятельности был заключен между холдинг

РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» гут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных. Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно с

«Сател» представляет новую версию платформы РТУ «Сател» представила новую версию платформы РТУ, которая представляет собой программный коммутатор для передачи голосового трафика через интернет. РТУ – это модульная программная VoIP-платформа, сертифицированная для применения в

«Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» дернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-платформы (программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла – ПАК РТУ) позволит «Акадо» предоставлять клиентам весь спектр услуг современной телефонной связи (конференцсвязь, мультитерминальность, запись разговора, предоставление услуг облачной телефонии). Кр

Вышел новый релиз мультисервисной VoIP-платформы РТУ о программного обеспечения SwitchRay объявил о выпуске нового релиза мультисервисной VoIP-платформы РТУ 1.8, который включает в себя расширенный функционала колл-центра. Новый релиз РТУ

VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска «Облачной АТС» «ЭР-Телекома» VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска нового сервиса «Облачная АТС» для корпоративных клиентов оператор

VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ VoIP-платформа РТУ 1.7 компании «МФИ Софт» установлена в учебно-исследовательской лаборатории конвергентных

«МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогу

МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети «Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих прое

«Энергия Телеком» завершила внедрение программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс» Российский региональный оператор «Энергия Телеком», специализирующийся на предоставлении телематических услуг связи, завершил внедрение на своей сети программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс», разработанной компанией «МФИ Софт». Как отмечается, сложность ввода решения на существующие сети связи заключалось в необходимости разработки решения по маршрутизации трафика на