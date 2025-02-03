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Сател РТУ ПАК VoIP Платформа Российский телефонный узел Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла РТУ-Коннект РТУ-Атмосфера


РТУ – многокомпонентное решение, в составе которого могут быть различные сервисы унифицированных коммуникаций. В пул основных модулей входит платформа для проведения онлайн мероприятий с функцией ВКС и корпоративным мессенджером РТУ-Коннект, система интерактивного контакт-центра РТУ-Атмосфера, а также диалоговая платформа для создания и внедрения голосовых роботов и чат-ботов ZIAX. Платформа РТУ включена в Единый реестр российского ПО, что позволяет внедрять ее как в государственных структурах, так и в коммерческих компаниях.


03.02.2025 Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП

получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на пульт СОДС РТУ. Регистрация в реестре Минпромторга подтверждает, что оборудование отвечает установленным
28.11.2024 РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Robort открывает программу переподготовки на базе человекоподобных роботов

освоить робототехнику на новом уровне. Мы уверены, что такие практические навыки помогут нашим выпускникам стать самыми востребованными специалистами на рынке труда», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА. Студенты и научные сотрудники университета по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Мехатроника и робототехника» работают с человекоподобными роботами. Первое соприк
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика

льственной комиссией по цифровому развитию. Первый продукт – это доработка «до мировых аналогов» ПО РТУ («Российский телефонный узел», «softswitch 4-5 класса» и контактного центра «РТУ
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса

«Центр технологий 1С» для комплексной подготовки кадров в области автоматизации и цифровизации бизнеса открылся в МИРЭА – Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА). Партнером проекта стала компания «1С». Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА. РТУ МИРЭА планирует стать одним из лидеров в стране по подготовке кадров, способ
19.09.2024 САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления

батывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для создания распределенных и локал
12.09.2024 Студенты РТУ МИРЭА будут писать приложения для ОС «Роса Мобайл»

АО «НТЦ ИТ Роса», разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и инноваций. Стороны будут взаимодействовать в разработке и апробации программных решений для мобильной операционно
31.07.2024 ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь»

ировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на первом к сети

19.04.2024 Платформа BPMSoft интегрирована в образовательные программы МИРЭА — Российского технологического университета

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ) и компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») начинают подготовку молодых специалистов с востребованными навыками low-code-разработки и автоматизации бизнес-процессов на современном от
05.02.2024 Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ

шений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса надежности, инсталлированн
05.12.2023 Сбербанк и РТУ МИРЭА откроют совместную программу бакалавриата по технологическому предпринимательству

«Технологическое предпринимательство» — новая образовательная программа обучения Сбербанка и МИРЭА - Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) — откроется с 2024/2025 учебного года в рамках направления подготовки «Инноватика». Она создана на базе акселерационной программы SberStudent для студентов, аспирантов, сотрудников в
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

ть зависимость от традиционных офисных инструментов. Корпоративные коммуникации в новом измерении В РТУ-Коннект возможен быстрый аудио- или видеовызов из чата. Система поддерживает групповые и

03.11.2023 Роботизация российских вузов: внедрение платформы «Атом.РИТА» в РТУ МИРЭА

Госкорпорация «Росатом» и МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) заключили соглашение о внедрении платформы «Атом.РИТА» в образовательный процесс и работу университета в целях повышения уровня подготовки ИТ-специалистов и цифровизации внутренних п
10.10.2023 Совместная программа «Группы астра» и РТУ МИРЭА по подготовке ИТ-специалистов вызвала ажиотажный спрос

«Группа астра» с РТУ МИРЭА запустили программу бакалавриата «Информационные системы и технологии», в рамках которой студенты также будут обучаться фуллстек-разработке. Программа стала одной из самых популярных

04.10.2023 «Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ

«Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуника
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается масштабная комплексная программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Об этом CNews сообщили пр
09.08.2023 В РТУ МИРЭА откроется лаборатория по изучению программных продуктов семейства Astra Linux

Продолжается программа сотрудничества по подготовке специалистов между РТУ МИРЭА и ГК «Астра», согласной которой в вузе осенью 2023 г. планируется открытие лаборатории по изучению отечественных программных продуктов семейства Astra Linux. Соглашение между РТУ

15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ

ИИ-маркировка Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) обратился к Минцифры с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и подготовить программу защиты «критически важной инфрас
16.02.2023 VK совместно с ИТМО и РТУ МИРЭА запускает образовательный курс по геймдизайну

VK объявила о запуске образовательного курса по геймдизайну на базе университетов ИТМО и РТУ МИРЭА. Курс был разработан совместно с игровой площадкой VK Play. Студенты двух вузов смогут изучить все базовые аспекты геймдизайна — от оценки привлекательности тех или иных дизайнерских

13.02.2023 РТУ МИРЭА и ГК «Астра» будут совместно готовить специалистов по фуллстек-разработке

Продолжается комплексное сотрудничество МИРЭА – Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) и Группы компаний «Астра». Стороны приступают к совместной подготовке фуллстек-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». В 2022 г. РТУ МИРЭА и ГК «Астра»
10.02.2023 Студенты МИРЭА прокачают навыки в ИТ благодаря компании Directum

е в low-code-среде Directum RX, а также их теоретические знания и практические навыки в области цифровизации благодаря программе партнерства с вендором. Об этом CNews сообщили представители Directum. РТУ МИРЭА сотрудничает с компанией Directum с 2021 г. Преподаватели прошли обучение по Directum RX, подтвердили знания и умения на сертификационных экзаменах. Взаимодействие с вендором позволил
23.01.2023 «Российский телефонный узел»: доступна новая версия

Компания «Сател» – российский ИТ-разработчик – представил новую версию своего флагманского решения. Актуальная версия РТУ включает в себя новый web-клиент с функциями телефонии, мессенджера и личного кабинета, а также ряд других обновлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Сател». Платформа унифи
30.12.2022 В РТУ МИРЭА открыта лаборатория «Умные лабораторные системы»

сов, сбора, хранения и обработки больших данных с помощью интернета вещей и облачных сервисов, а также разработки и внедрения российского инженерного ПО и цифровых платформ», - отметил Василий Шпак. «РТУ МИРЭА активно развивает инфраструктуру университета, создает уникальные лаборатории, модернизирует учебные планы, чтобы качественно изменить уровень подготовки своих выпускников. Мы уверены
19.12.2022 Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

строенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ. В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграцию платформы РТУ (разработк
13.12.2022 Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»

» современными коммуникациями. В качестве флагманского решения была выбрана российская UC-платформа РТУ, на основе которой была построена универсальная система высококачественной связи. Об этом
11.07.2022 VK и РТУ МИРЭА запускают образовательную программу в области создания игр

VK и РТУ МИРЭА создали программу по игровой разработке для студентов бакалавриата, желающих построить карьеру в этой сфере. Лучшие выпускники получат возможность присоединиться к команде VK. VK выст
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа

аммного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком ав
30.10.2020 «Росэлектроника», РТУ МИРЭА и Российская академия наук займутся совместной разработкой полимеров для электроники

ЦНИТИ «Техномаш» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех), РТУ МИРЭА, ИНЭОС РАН и ИСПМ РАН объединились в научно-образовательный консорциум «Полимерные материалы для передовых технологий». Участники консорциума займутся совместной разработкой новых мат
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ

идеосвязи Trueconf Server была сертифицирована для работы с платформой унифицированных коммуникаций РТУ. Совместное решение позволит объединить передовую отечественную видеосвязь и уникальную г
15.04.2020 «Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с детским технопарком РТУ МИРЭА «Альтаир» запускают дистанционный курс по электрохимии. В ходе обучения школьники 8-11 классов изучат основы электрохимических методов и их применения в современном мире, в том числе

19.03.2020 «Росэлектроника» и РТУ МИРЭА запустят дистанционные программы профориентации школьников

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустит программу профориентации для школьников в детском технопарке «Альтаир», открытом на базе РТУ МИРЭА. Соответствующий договор о сотрудничестве в сфере профориентации молодежи, а также о взаимодействии в области развития учебно-исследовательской деятельности был заключен между холдинг
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет»

гут получить самые востребованные в мире профессии: администратор платформ Big Data, специалист по информационной безопасности в сфере больших данных и data scientist. Для осуществления этого проекта РТУ МИРЭА развернула программно-аппаратный комплекс для хранения и обработки больших данных. Для создания лаборатории была выбрана ИТ-компания «Инфосистемы джет. Команда интегратора совместно с
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ

«Сател» представила новую версию платформы РТУ, которая представляет собой программный коммутатор для передачи голосового трафика через интернет. РТУ – это модульная программная VoIP-платформа, сертифицированная для применения в

09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком»

дернизации сети телефонной связи «Акадо Телеком». Внедрение нового технического решения на базе модульной программной VoIP-платформы (программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла – ПАК РТУ) позволит «Акадо» предоставлять клиентам весь спектр услуг современной телефонной связи (конференцсвязь, мультитерминальность, запись разговора, предоставление услуг облачной телефонии). Кр
03.03.2014 Вышел новый релиз мультисервисной VoIP-платформы РТУ

о программного обеспечения SwitchRay объявил о выпуске нового релиза мультисервисной VoIP-платформы РТУ 1.8, который включает в себя расширенный функционала колл-центра. Новый релиз РТУ

05.07.2013 VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска «Облачной АТС» «ЭР-Телекома»

VoIP-платформа РТУ стала базой для запуска нового сервиса «Облачная АТС» для корпоративных клиентов оператор
01.03.2013 VoIP платформа РТУ 1.7 установлена в лаборатории конвергентных сетей СПбГУТ

VoIP-платформа РТУ 1.7 компании «МФИ Софт» установлена в учебно-исследовательской лаборатории конвергентных

05.03.2012 «МФИ Софт» подтвердил совместимость VoIP платформы РТУ с оборудованием Yealink

В ходе проведенных испытаний специалистами компании «МФИ Софт» была подтверждена совместимость VoIP платформы РТУ с SIP-телефонами и видеофонами Yealink. Проведенное тестирование позволило «МФИ Софт» расширить список оборудования, совместимого с РТУ. Теперь корпоративные клиенты операторов смогу
09.12.2011 МТТ завершила внедрение VoIP платформы РТУ от «МФИ Софт» на своей сети

«Межрегиональный ТранзитТелеком», оператор междугородной и международной связи, завершил процесс внедрения VoIP платформы РТУ отечественного разработчика инфокоммуникационных решений «МФИ Софт» на своей сети. В процессе внедрения были запущены новые услуги, являющиеся на сегодня одними из самых быстрорастущих прое
17.06.2011 «Энергия Телеком» завершила внедрение программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс»

Российский региональный оператор «Энергия Телеком», специализирующийся на предоставлении телематических услуг связи, завершил внедрение на своей сети программно-аппаратной платформы «РТУ-Комплекс», разработанной компанией «МФИ Софт». Как отмечается, сложность ввода решения на существующие сети связи заключалось в необходимости разработки решения по маршрутизации трафика на

01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60

завершении компанией «МФИ Софт» тестирования ее комплексного решения «Российский Телефонный узел» (РТУ) на модульном сервере AquaServer N90 X60. Разработанное специалистами «МФИ Софт» решение


Публикаций - 127, упоминаний - 167

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

МФИ Софт 123 29
Сател 126 27
Ростелеком 9715 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1892 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 6
Microsoft Corporation 24642 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 5
Системы и Технологии ГК 99 5
Cisco Systems 5116 4
МегаФон 8865 4
8237 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 4
Samsung Electronics 10272 3
Ростелеком - Связьинвест 1707 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Apple Inc 12111 3
LG Electronics 3616 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 3
Ростех - Автоматика Концерн 1641 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Yandex - Яндекс 7372 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
Ланит - Comptek - Комптек 195 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 49 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Effortel mobile Group - Эффортел ГК - MVNE-оператор 30 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 9
РЖД - Российские железные дороги 1905 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 195 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Газпром нефть 620 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 2
Почта России ПАО 2116 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Ренессанс Страхование 160 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
ЕКА Топливная компания 141 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
TripAdvisor 41 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Альтаир ГК 8 1
Россети Ленэнерго 1701 1
101Hotels.com 456 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Segway 19 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Наукоград - технопарк 135 1
Volvo Cars 253 1
Траско - Trasko 32 1
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Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 4
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 35
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8574 18
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JavaScript - JS - язык программирования 1192 3
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