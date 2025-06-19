Студенты РТУ МИРЭА запустили платформу для товарного бизнеса в Telegram

Команда студентов РТУ МИРЭА разработала сервис EzShop — создание магазинов в Telegram для продавцов на маркетплейсах, который позволит увеличить доход на 20%, не перестраивая логистику. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

«EzShop — это новый способ, который позволит не терять лидов после перехода их по внешней рекламе в социальных сетях. Конверсия в повторную покупку растет с 2-3% до 15-20%», — сказал Владимир Воробьев, CTO проекта, студент Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.

Сервис актуален для продавцов на маркетплейсах с оборотом от 5 млн руб., которые используют внешнюю рекламу, а также имеют товар с быстрым циклом потребления. Сохраняя базу клиентов и увеличивая шанс повторной покупки, проект помогает им увеличить доход на 20-25% уже начиная со второго месяца работы.

«Изначально мы хотели сделать Tilda для создания мини-приложений магазинов в Telegram, но вскоре поняли, что такой проект просто не сходиться по экономике, поэтому совершили разворот. И уже более месяца работаем над новой бизнес-моделью и имеем 2 потенциальных контракта», — отметил Максим Зимин, CEO проекта, студент МФТИ и «Сколково».

Разработчики планируют до конца года привлечь 20 крупных клиентов. Средний чек ожидается на уровне 50 тыс. руб. в месяц. Особое внимание уделяется работе с вовлеченностью сохраняемой аудитории.

«Наша цель — позволить предпринимателям полностью контролировать свой бизнес и не зависеть от маркетплейсов», — сказал Воробьев.

Проект был представлен на «Акселераторе РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.