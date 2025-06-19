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Зимин Максим


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Студенты РТУ МИРЭА запустили платформу для товарного бизнеса в Telegram 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Зимин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2255 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10862 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 148 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 26 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 226 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1008 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367188, в очереди разбора - 751323.
Создано именных указателей - 177106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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