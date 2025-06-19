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Зимин Максим
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Студенты РТУ МИРЭА запустили платформу для товарного бизнеса в Telegram 1
Зимин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2255 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 148 1
|Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 26 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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