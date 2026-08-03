МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех

Нейропамять для дрона представили в МФТИ Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали бортовой интеллектуальный модуль «Нейропарсер», который превращает видеопот

МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков Московский физико-технический институт (МФТИ) и специалисты EVRAZ STEEL разработали совместную образовательную программу «Цифровые на

Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Она учитывает комиссии, проскальзывание, ликвидность и дру

Цифровой отпечаток материала: ученые МФТИ создали алгоритм для определения идеального размера 3D-образца Ученые МФТИ создали открытую библиотеку PARSE для анализа 3D-изображений материалов. Она впервые в мире позволяет определить минимальный репрезентативный объем материала (REV), на котором можно модели

Робот МФТИ побил мировой рекорд по сборке мегаминкса омандой лаборатории интеллектуальных технологий робототехники при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Результаты эксперимента после утверждения могут быть внесены в Книгу рекордов России. З

Студенты МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживат

YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ циалистов YADRO и сразу наблюдать реализацию своих идей: путь от теории к практике максимально короткий. Новую магистерскую программу «Телекоммуникационные сети и системы» совместно с YADRO открывает МФТИ. Магистратура Кафедры мультимедийных технологий и телекоммуникаций (КМТТ) предлагает научные исследования с акцентом на физический уровень беспроводных систем для будущих сетевых инженеров

В МФТИ научили нейросеть управлять движением миллиона роботов Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института искусственного интеллекта (AIRI) разработали алгоритм, способный одновремен

В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) обнару

В МФТИ объяснили механизм движения квантовых вихрей на сверхвысоких частотах Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вывели уравнение, описывающее движение квантовых вихрей в сверхпроводниках под действие

Ученые научили нейросеть прогнозировать события Исследователи МФТИ совместно с коллегами из института AIRI и университета «Иннополис» разработали метод, который позволяет большим языковым моделям отвечать на сложные вопросы о происходящем на видео, отслеж

Технология для лечения детей с гипертонией создана в МФТИ Магистрант МФТИ разработала модель машинного обучения, которая помогает бороться с повышенным кровяным д

Ученые МФТИ создали систему локализации роботов, работающую при любой погоде Система локализации MSSPlace, созданная в Институте ИИ МФТИ, комбинирует данные с камер, лидаров и семантических карт и позволяет роботам точно распознавать места и определять их местоположение при любой погоде и освещении. Это необходимо для созда

«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве , постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России перед

VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа» Стартует новый набор на совместную магистратуру VK Education и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ для подготовки специалистов по анализу данных и разработке интеллектуальных систем. За время обучения студенты освоят полный стек ИИ-технологий — от машинного обучения и анализа данных до

В МФТИ разработали приложение для пациентов с болезнью Альцгеймера еймера страдают около 1,4 млн человек. При этом качество жизни снижается не только у заболевшего – родственники пациента также ежедневно сталкиваются с высоким уровнем стресса. Студенты центра «Пуск» МФТИ разработали приложение MemoryCare, способное помочь таким семьям. Оно устанавливается на телефон заболевшего и других членов семьи, отслеживает перемещения и сообщает родственникам о форс-

Центр Радиочастотой Идентификации стал резидентом ИНЦТ «Долина Физтеха». ООО «ЦРИ», дочерняя компания АО «Сигналтек» запустит в инновационном центре МФТИ проект по исследованию и разработке отечественной аппаратной платформы для построения сетей 4G и 5G с акцентом на импортозамещение через отечественную компонентную базу. Проект предполагае

ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разраб

В МФТИ создали «умную» навигацию для беспилотников под любую погоду и без связи Система технического зрения «Фасетка», созданная в НТЦ Робототехники и компьютерных технологий МФТИ при поддержке фонда НТИ, распознает местность в любое время суток и при любой погоде, позволяя беспилотнику ориентироваться там, где не работает GPS и ГЛОНАСС. Это особенно важно для работ

МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совместный проект Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ и ДИТ Москвы впервые подготовил наставников, которые смогут тренировать команды по спортивному программированию и занимать вместе с ними высокие места на престижных международных соревнова

В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве «Пуск», резидент офиса студенческого предпринимательства Московского физико-технического института (МФТИ) создал цифровую платформу AE Development для автоматизации работы со строительной докум

«ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования «ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования

ПИК откроет шесть школ с программами «Лаборатории ПИК» технологическими партнерами «Яндексом», школой «Летово» и Фондом развития физтех-школ при поддержке МФТИ. Программы будут реализованы в проектах: «Митинский лес», «Люблинский парк», «Холланд па

Студент МФТИ создал первый в России энергоанализатор для диагностики космических двигателей Студент Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Малахов разработал и собрал прототип энергоанализатора радиального ионного пот

В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи Создание ИИ-модели В Московском физико-технический институте (МФТИ) создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью, об этом CNews сооб

Ученые МФТИ создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью Ученые МФТИ разработали модель и систему машинного обучения, которая предсказывает межфазное натяжение между нефтью и соленой водой. Это позволит моделировать нефтяные пласты без дорогостоящих экспери

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов Принтер аэрозольной печати готов к серийному производству В МФТИ подготовили к выходу на серийное производство принтер сухой аэрозольной печати для изготовления компонентов микроэлектроники из наночастиц, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей

Мгновенная загрузка и вечное хранение: в МФТИ сделали сегнетоэлектрическую память рекордно выносливой Ученые МФТИ продлили память на основе сегнетоэлектриков до рекордных 100 миллионов циклов перезаписи. Это в тысячи раз превышает ресурс современной флеш-памяти. Открытие позволяет создавать устройства

«МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве Компания «МФТИ Телеком» (совместное предприятие МФТИ и ПАО «Элемент») представила роботизированную установку для настройки радиочастотных фильтров телекоммуникационного оборудования, в том числе б

Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов Компания «Мангазея» совместно с Институтом искусственного интеллекта МФТИ разработали цифровую платформу для подбора оптимальной конфигурации лифтов в жилых комплексах и бизнес-центрах. Решение позволяет находить алгоритм, который минимизирует время ожидания при

Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего следование внес студент третьего курса базовой кафедры проблем передачи информации и анализа данных МФТИ Михаил Деканоидзе – для него эта публикация стала научным дебютом. Об этом CNews сообщил

Первый российский Тералазер готов к серийному производству версального терагерцового лазера (Тералазера), созданный в Московском физико-техническом институте (МФТИ), успешно прошел комплекс испытаний. Прибор подтвердил стабильность работы и все заявлен

Сбербанк и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего В МФТИ открылась базовая кафедра Сбербанка «Математика искусственного интеллекта». Договор о ее

В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла Искусственный интеллект научился заказывать товары эффективнее, чем традиционные системы. Разработка Института искусственного интеллекта МФТИ увеличила валовую прибыль крупного дистрибьютора на 7% при тестировании на исторических данных. Потенциальный экономический эффект – десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили

МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента В Институте искусственного интеллекта МФТИ разработали и испытали новый модуль на основе технологий ИИ для прогнозирования спроса и оптимизации товарной матрицы в розничной торговле. Проект выполнен совместно с онлайн-гипермаркетом

Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию еров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Занятия будут полезны как

В МФТИ нашли способ продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом Ученые Института электродвижения МФТИ нашли простой и технологичный способ в разы продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом – вместо сплошной металлической подложки использовать медную фольгу с

В МФТИ разработали прототип бюджетного прибора для автоматизации химических исследований Студентки Московского физико-технического института (МФТИ) Анастасия Гондаренко и Валентина Стрельникова создали рабочий прототип дистанционно упр