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МФТИ Московский физико-технический институт Физтех
Московский физико-технический институт (МФТИ) — технический вуз страны, который входит в престижные рейтинги лучших университетов мира. Здесь обучают фундаментальной и прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии, компьютерным технологиям и другим естественным и точным наукам. Сегодня Физтех — это передовой научный центр, в котором открыты 64 новые лаборатории, где работают ученые с мировым именем.
СОБЫТИЯ
|03.08.2026
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Нейропамять для дрона представили в МФТИ
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали бортовой интеллектуальный модуль «Нейропарсер», который превращает видеопот
|31.07.2026
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МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков
Московский физико-технический институт (МФТИ) и специалисты EVRAZ STEEL разработали совместную образовательную программу «Цифровые на
|30.07.2026
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Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют
Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Она учитывает комиссии, проскальзывание, ликвидность и дру
|20.07.2026
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Цифровой отпечаток материала: ученые МФТИ создали алгоритм для определения идеального размера 3D-образца
Ученые МФТИ создали открытую библиотеку PARSE для анализа 3D-изображений материалов. Она впервые в мире позволяет определить минимальный репрезентативный объем материала (REV), на котором можно модели
|16.07.2026
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Робот МФТИ побил мировой рекорд по сборке мегаминкса
омандой лаборатории интеллектуальных технологий робототехники при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Результаты эксперимента после утверждения могут быть внесены в Книгу рекордов России. З
|16.07.2026
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Студенты МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже
Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживат
|08.07.2026
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YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ
циалистов YADRO и сразу наблюдать реализацию своих идей: путь от теории к практике максимально короткий. Новую магистерскую программу «Телекоммуникационные сети и системы» совместно с YADRO открывает МФТИ. Магистратура Кафедры мультимедийных технологий и телекоммуникаций (КМТТ) предлагает научные исследования с акцентом на физический уровень беспроводных систем для будущих сетевых инженеров
|07.07.2026
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В МФТИ научили нейросеть управлять движением миллиона роботов
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института искусственного интеллекта (AIRI) разработали алгоритм, способный одновремен
|02.07.2026
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В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) обнару
|23.06.2026
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В МФТИ объяснили механизм движения квантовых вихрей на сверхвысоких частотах
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вывели уравнение, описывающее движение квантовых вихрей в сверхпроводниках под действие
|19.06.2026
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Ученые научили нейросеть прогнозировать события
Исследователи МФТИ совместно с коллегами из института AIRI и университета «Иннополис» разработали метод, который позволяет большим языковым моделям отвечать на сложные вопросы о происходящем на видео, отслеж
|16.06.2026
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Технология для лечения детей с гипертонией создана в МФТИ
Магистрант МФТИ разработала модель машинного обучения, которая помогает бороться с повышенным кровяным д
|11.06.2026
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Ученые МФТИ создали систему локализации роботов, работающую при любой погоде
Система локализации MSSPlace, созданная в Институте ИИ МФТИ, комбинирует данные с камер, лидаров и семантических карт и позволяет роботам точно распознавать места и определять их местоположение при любой погоде и освещении. Это необходимо для созда
|05.06.2026
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«Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве
, постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России перед
|02.06.2026
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VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа»
Стартует новый набор на совместную магистратуру VK Education и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ для подготовки специалистов по анализу данных и разработке интеллектуальных систем. За время обучения студенты освоят полный стек ИИ-технологий — от машинного обучения и анализа данных до
|28.05.2026
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В МФТИ разработали приложение для пациентов с болезнью Альцгеймера
еймера страдают около 1,4 млн человек. При этом качество жизни снижается не только у заболевшего – родственники пациента также ежедневно сталкиваются с высоким уровнем стресса. Студенты центра «Пуск» МФТИ разработали приложение MemoryCare, способное помочь таким семьям. Оно устанавливается на телефон заболевшего и других членов семьи, отслеживает перемещения и сообщает родственникам о форс-
|27.05.2026
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Центр Радиочастотой Идентификации стал резидентом ИНЦТ «Долина Физтеха».
ООО «ЦРИ», дочерняя компания АО «Сигналтек» запустит в инновационном центре МФТИ проект по исследованию и разработке отечественной аппаратной платформы для построения сетей 4G и 5G с акцентом на импортозамещение через отечественную компонентную базу. Проект предполагае
|25.05.2026
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ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок
Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разраб
|19.05.2026
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В МФТИ создали «умную» навигацию для беспилотников под любую погоду и без связи
Система технического зрения «Фасетка», созданная в НТЦ Робототехники и компьютерных технологий МФТИ при поддержке фонда НТИ, распознает местность в любое время суток и при любой погоде, позволяя беспилотнику ориентироваться там, где не работает GPS и ГЛОНАСС. Это особенно важно для работ
|19.05.2026
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МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию
МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совместный проект Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ и ДИТ Москвы впервые подготовил наставников, которые смогут тренировать команды по спортивному программированию и занимать вместе с ними высокие места на престижных международных соревнова
|30.04.2026
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В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве
«Пуск», резидент офиса студенческого предпринимательства Московского физико-технического института (МФТИ) создал цифровую платформу AE Development для автоматизации работы со строительной докум
|22.04.2026
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«ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования
«ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования
|20.04.2026
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ПИК откроет шесть школ с программами «Лаборатории ПИК»
технологическими партнерами «Яндексом», школой «Летово» и Фондом развития физтех-школ при поддержке МФТИ. Программы будут реализованы в проектах: «Митинский лес», «Люблинский парк», «Холланд па
|20.04.2026
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Студент МФТИ создал первый в России энергоанализатор для диагностики космических двигателей
Студент Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Малахов разработал и собрал прототип энергоанализатора радиального ионного пот
|15.04.2026
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В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи
Создание ИИ-модели В Московском физико-технический институте (МФТИ) создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью, об этом CNews сооб
|14.04.2026
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Ученые МФТИ создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью
Ученые МФТИ разработали модель и систему машинного обучения, которая предсказывает межфазное натяжение между нефтью и соленой водой. Это позволит моделировать нефтяные пласты без дорогостоящих экспери
|13.04.2026
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В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов
Принтер аэрозольной печати готов к серийному производству В МФТИ подготовили к выходу на серийное производство принтер сухой аэрозольной печати для изготовления компонентов микроэлектроники из наночастиц, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей
|09.04.2026
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Мгновенная загрузка и вечное хранение: в МФТИ сделали сегнетоэлектрическую память рекордно выносливой
Ученые МФТИ продлили память на основе сегнетоэлектриков до рекордных 100 миллионов циклов перезаписи. Это в тысячи раз превышает ресурс современной флеш-памяти. Открытие позволяет создавать устройства
|03.04.2026
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«МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве
Компания «МФТИ Телеком» (совместное предприятие МФТИ и ПАО «Элемент») представила роботизированную установку для настройки радиочастотных фильтров телекоммуникационного оборудования, в том числе б
|02.04.2026
|Вскрытие технологий: МФТИ и Positive Technologies запускают первую в России специализацию по реверс-инжинирингу
|30.03.2026
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Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов
Компания «Мангазея» совместно с Институтом искусственного интеллекта МФТИ разработали цифровую платформу для подбора оптимальной конфигурации лифтов в жилых комплексах и бизнес-центрах. Решение позволяет находить алгоритм, который минимизирует время ожидания при
|24.03.2026
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Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего
следование внес студент третьего курса базовой кафедры проблем передачи информации и анализа данных МФТИ Михаил Деканоидзе – для него эта публикация стала научным дебютом. Об этом CNews сообщил
|19.03.2026
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Первый российский Тералазер готов к серийному производству
версального терагерцового лазера (Тералазера), созданный в Московском физико-техническом институте (МФТИ), успешно прошел комплекс испытаний. Прибор подтвердил стабильность работы и все заявлен
|18.03.2026
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Сбербанк и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
В МФТИ открылась базовая кафедра Сбербанка «Математика искусственного интеллекта». Договор о ее
|13.03.2026
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В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла
Искусственный интеллект научился заказывать товары эффективнее, чем традиционные системы. Разработка Института искусственного интеллекта МФТИ увеличила валовую прибыль крупного дистрибьютора на 7% при тестировании на исторических данных. Потенциальный экономический эффект – десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили
|25.02.2026
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МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента
В Институте искусственного интеллекта МФТИ разработали и испытали новый модуль на основе технологий ИИ для прогнозирования спроса и оптимизации товарной матрицы в розничной торговле. Проект выполнен совместно с онлайн-гипермаркетом
|16.02.2026
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Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию
еров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Занятия будут полезны как
|12.02.2026
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В МФТИ нашли способ продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом
Ученые Института электродвижения МФТИ нашли простой и технологичный способ в разы продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом – вместо сплошной металлической подложки использовать медную фольгу с
|09.02.2026
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В МФТИ разработали прототип бюджетного прибора для автоматизации химических исследований
Студентки Московского физико-технического института (МФТИ) Анастасия Гондаренко и Валентина Стрельникова создали рабочий прототип дистанционно упр
|23.01.2026
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В МФТИ датчик гиперзвука ускорили в 10 раз
Исследователи Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ разработали датчик для измерения ударных волн, который реагирует в 10 раз быстрее существующих коммерческих аналогов. Разработка способствует созданию более совершенных гиперзвуковых летат
МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Райгородский Андрей 51 50
|Кулик Вадим 206 34
|Путин Владимир 3454 33
|Аммосов Юрий 46 32
|Белоусов Сергей 254 30
|Ливанов Дмитрий 62 27
|Кирьянова Александра 169 26
|Зеленков Юрий 44 24
|Бурнаев Евгений 28 22
|Медведев Дмитрий 1665 22
|Саркисов Тигран 42 22
|Мишустин Михаил 787 20
|Чернышенко Дмитрий 580 20
|Оселедец Иван 51 20
|Голицын Сергей 54 20
|Кудрявцев Николай 21 19
|Малеев Алексей 18 17
|Арлазаров Владимир 290 15
|Лысенко Эдуард 317 15
|Шпак Василий 279 15
|Рыбинцев Андрей 45 15
|Никифоров Николай 1138 14
|Ускова Ольга 174 14
|Павленко Анастасия 15 14
|Шадаев Максут 1210 13
|Серебряникова Анна 77 13
|Фетисов Алексей 65 13
|Собянин Сергей 538 12
|Шмулевич Марк 90 11
|Коновалихин Максим 20 11
|Бунина Елена 35 10
|Зубарев Илья 27 10
|Станкевич Андрей 17 10
|Воронцов Константин 25 10
|Безбогов Сергей 69 10
|Ян Давид 69 10
|Меньшов Кирилл 139 9
|Клименко Станислав 11 9
|Горбач Роман 10 9
|Ватолин Дмитрий 13 9
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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