МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех

Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 4

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1

Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 5

Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1

Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 2

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1

МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1

Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 2