Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МФТИ Московский физико-технический институт Физтех

МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех

Московский физико-технический институт (МФТИ) — технический вуз страны, который входит в престижные рейтинги лучших университетов мира. Здесь обучают фундаментальной и прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии, компьютерным технологиям и другим естественным и точным наукам. Сегодня Физтех — это передовой научный центр, в котором открыты 64 новые лаборатории, где работают ученые с мировым именем.

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Нейропамять для дрона представили в МФТИ

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали бортовой интеллектуальный модуль «Нейропарсер», который превращает видеопот
31.07.2026 МФТИ и ЕВРАЗ открывают программу по цифровым технологиям и искусственному интеллекту для инженеров-проектировщиков

Московский физико-технический институт (МФТИ) и специалисты EVRAZ STEEL разработали совместную образовательную программу «Цифровые на
30.07.2026 Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют

Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Она учитывает комиссии, проскальзывание, ликвидность и дру
20.07.2026 Цифровой отпечаток материала: ученые МФТИ создали алгоритм для определения идеального размера 3D-образца

Ученые МФТИ создали открытую библиотеку PARSE для анализа 3D-изображений материалов. Она впервые в мире позволяет определить минимальный репрезентативный объем материала (REV), на котором можно модели
16.07.2026 Робот МФТИ побил мировой рекорд по сборке мегаминкса

омандой лаборатории интеллектуальных технологий робототехники при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ. Результаты эксперимента после утверждения могут быть внесены в Книгу рекордов России. З
16.07.2026 Студенты МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживат
08.07.2026 YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

циалистов YADRO и сразу наблюдать реализацию своих идей: путь от теории к практике максимально короткий. Новую магистерскую программу «Телекоммуникационные сети и системы» совместно с YADRO открывает МФТИ. Магистратура Кафедры мультимедийных технологий и телекоммуникаций (КМТТ) предлагает научные исследования с акцентом на физический уровень беспроводных систем для будущих сетевых инженеров
07.07.2026 В МФТИ научили нейросеть управлять движением миллиона роботов

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института искусственного интеллекта (AIRI) разработали алгоритм, способный одновремен
02.07.2026 В МФТИ нашли новый электролит для современных литиевых аккумуляторов

Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) обнару
23.06.2026 В МФТИ объяснили механизм движения квантовых вихрей на сверхвысоких частотах

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) вывели уравнение, описывающее движение квантовых вихрей в сверхпроводниках под действие
19.06.2026 Ученые научили нейросеть прогнозировать события

Исследователи МФТИ совместно с коллегами из института AIRI и университета «Иннополис» разработали метод, который позволяет большим языковым моделям отвечать на сложные вопросы о происходящем на видео, отслеж
16.06.2026 Технология для лечения детей с гипертонией создана в МФТИ

Магистрант МФТИ разработала модель машинного обучения, которая помогает бороться с повышенным кровяным д
11.06.2026 Ученые МФТИ создали систему локализации роботов, работающую при любой погоде

Система локализации MSSPlace, созданная в Институте ИИ МФТИ, комбинирует данные с камер, лидаров и семантических карт и позволяет роботам точно распознавать места и определять их местоположение при любой погоде и освещении. Это необходимо для созда
05.06.2026 «Россети» и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве

, постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России перед
02.06.2026 VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа»

Стартует новый набор на совместную магистратуру VK Education и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ для подготовки специалистов по анализу данных и разработке интеллектуальных систем. За время обучения студенты освоят полный стек ИИ-технологий — от машинного обучения и анализа данных до

28.05.2026 В МФТИ разработали приложение для пациентов с болезнью Альцгеймера

еймера страдают около 1,4 млн человек. При этом качество жизни снижается не только у заболевшего – родственники пациента также ежедневно сталкиваются с высоким уровнем стресса. Студенты центра «Пуск» МФТИ разработали приложение MemoryCare, способное помочь таким семьям. Оно устанавливается на телефон заболевшего и других членов семьи, отслеживает перемещения и сообщает родственникам о форс-
27.05.2026 Центр Радиочастотой Идентификации стал резидентом ИНЦТ «Долина Физтеха».

ООО «ЦРИ», дочерняя компания АО «Сигналтек» запустит в инновационном центре МФТИ проект по исследованию и разработке отечественной аппаратной платформы для построения сетей 4G и 5G с акцентом на импортозамещение через отечественную компонентную базу. Проект предполагае
25.05.2026 ИИИ МФТИ и «К2Тех» договорились о выводе наукоемких ИИ-решений на корпоративный рынок

Институт искусственного интеллекта МФТИ и «К2Тех» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны объединяют научную базу и R&D-компетенции института с экспертизой «К2Тех» в системной интеграции, чтобы выводить разраб
19.05.2026 В МФТИ создали «умную» навигацию для беспилотников под любую погоду и без связи

Система технического зрения «Фасетка», созданная в НТЦ Робототехники и компьютерных технологий МФТИ при поддержке фонда НТИ, распознает местность в любое время суток и при любой погоде, позволяя беспилотнику ориентироваться там, где не работает GPS и ГЛОНАСС. Это особенно важно для работ
19.05.2026 МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию

МФТИ и ДИТ Москвы завершили первый онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию. Совместный проект Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ и ДИТ Москвы впервые подготовил наставников, которые смогут тренировать команды по спортивному программированию и занимать вместе с ними высокие места на престижных международных соревнова
30.04.2026 В МФТИ разработали цифровую платформу для ускорения документооборота в строительстве

«Пуск», резидент офиса студенческого предпринимательства Московского физико-технического института (МФТИ) создал цифровую платформу AE Development для автоматизации работы со строительной докум
22.04.2026 «ИТ-школа РТК» и МФТИ будут совместно повышать качество ИТ-образования

«ИТ-школа РТК» (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома») и МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на повышение качества ИТ-образования
20.04.2026 ПИК откроет шесть школ с программами «Лаборатории ПИК»

технологическими партнерами «Яндексом», школой «Летово» и Фондом развития физтех-школ при поддержке МФТИ. Программы будут реализованы в проектах: «Митинский лес», «Люблинский парк», «Холланд па
20.04.2026 Студент МФТИ создал первый в России энергоанализатор для диагностики космических двигателей

Студент Московского физико-технического института (МФТИ) Владимир Малахов разработал и собрал прототип энергоанализатора радиального ионного пот
15.04.2026 В России создали нейросеть, предсказывающую свойства нефти и сокращающую время добычи

Создание ИИ-модели В Московском физико-технический институте (МФТИ) создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью, об этом CNews сооб
14.04.2026 Ученые МФТИ создали модель, предсказывающую поведение нефти с высокой точностью

Ученые МФТИ разработали модель и систему машинного обучения, которая предсказывает межфазное натяжение между нефтью и соленой водой. Это позволит моделировать нефтяные пласты без дорогостоящих экспери
13.04.2026 В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

Принтер аэрозольной печати готов к серийному производству В МФТИ подготовили к выходу на серийное производство принтер сухой аэрозольной печати для изготовления компонентов микроэлектроники из наночастиц, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей
09.04.2026 Мгновенная загрузка и вечное хранение: в МФТИ сделали сегнетоэлектрическую память рекордно выносливой

Ученые МФТИ продлили память на основе сегнетоэлектриков до рекордных 100 миллионов циклов перезаписи. Это в тысячи раз превышает ресурс современной флеш-памяти. Открытие позволяет создавать устройства
03.04.2026 «МФТИ Телеком» представил технологию, меняющую настройку СВЧ-фильтров в массовом производстве

Компания «МФТИ Телеком» (совместное предприятие МФТИ и ПАО «Элемент») представила роботизированную установку для настройки радиочастотных фильтров телекоммуникационного оборудования, в том числе б
02.04.2026 Вскрытие технологий: МФТИ и Positive Technologies запускают первую в России специализацию по реверс-инжинирингу
30.03.2026 Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов

Компания «Мангазея» совместно с Институтом искусственного интеллекта МФТИ разработали цифровую платформу для подбора оптимальной конфигурации лифтов в жилых комплексах и бизнес-центрах. Решение позволяет находить алгоритм, который минимизирует время ожидания при
24.03.2026 Третьекурсник помог ученым обойти «проклятие объема данных» в Wi-Fi сетях будущего

следование внес студент третьего курса базовой кафедры проблем передачи информации и анализа данных МФТИ Михаил Деканоидзе – для него эта публикация стала научным дебютом. Об этом CNews сообщил
19.03.2026 Первый российский Тералазер готов к серийному производству

версального терагерцового лазера (Тералазера), созданный в Московском физико-техническом институте (МФТИ), успешно прошел комплекс испытаний. Прибор подтвердил стабильность работы и все заявлен
18.03.2026 Сбербанк и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего

В МФТИ открылась базовая кафедра Сбербанка «Математика искусственного интеллекта». Договор о ее
13.03.2026 В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла

Искусственный интеллект научился заказывать товары эффективнее, чем традиционные системы. Разработка Института искусственного интеллекта МФТИ увеличила валовую прибыль крупного дистрибьютора на 7% при тестировании на исторических данных. Потенциальный экономический эффект – десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили

25.02.2026 МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента

В Институте искусственного интеллекта МФТИ разработали и испытали новый модуль на основе технологий ИИ для прогнозирования спроса и оптимизации товарной матрицы в розничной торговле. Проект выполнен совместно с онлайн-гипермаркетом
16.02.2026 Наталья Сергунина: В Москве подготовили онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию

еров по спортивному программированию. Программу подготовили Московский физико-технический институт (МФТИ) и Правительство Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Занятия будут полезны как

12.02.2026 В МФТИ нашли способ продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом

Ученые Института электродвижения МФТИ нашли простой и технологичный способ в разы продлить работу высокоёмких литий-ионных аккумуляторов с кремниевым анодом – вместо сплошной металлической подложки использовать медную фольгу с
09.02.2026 В МФТИ разработали прототип бюджетного прибора для автоматизации химических исследований

Студентки Московского физико-технического института (МФТИ) Анастасия Гондаренко и Валентина Стрельникова создали рабочий прототип дистанционно упр
23.01.2026 В МФТИ датчик гиперзвука ускорили в 10 раз

Исследователи Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ разработали датчик для измерения ударных волн, который реагирует в 10 раз быстрее существующих коммерческих аналогов. Разработка способствует созданию более совершенных гиперзвуковых летат

Публикаций - 1221, упоминаний - 1665

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 102
Ростелеком 10948 61
Microsoft Corporation 25775 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 53
Intel Corporation 12811 48
МегаФон 10742 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 43
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 43
Google LLC 12688 41
VK - Mail.ru Group 3602 39
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 37
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 34
Acronis - Акронис 489 32
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 31
9594 30
Huawei 4675 26
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 23
Samsung Electronics 11064 23
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 19
Oracle Corporation 7074 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 16
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 15
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 15
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
ИКС 538 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 14
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 14
Cisco Systems 5372 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 13
Apple Inc 13154 13
HP Inc. 5883 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 94
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 63
Альфа-Банк 1979 33
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 32
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 31
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 29
РВК - Российская венчурная компания 571 29
ГПБ - Газпромбанк 1273 27
Газпром нефть 725 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 22
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
Runa Capital 158 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Газпром ПАО 1493 16
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
Superjob - Суперджоб 858 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 12
Почта России ПАО 2370 12
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Coursera 65 10
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Ингосстрах СПАО 478 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
АльфаСтрахование СГ 394 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 84
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 51
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 50
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 47
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 34
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 29
РНФ - Российский научный фонд 201 28
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 15
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 9
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 9
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 16
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 16
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Национальная квантовая лаборатория 9 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
Глобальные университеты 4 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 352
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 221
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 210
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 181
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 181
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 164
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 140
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 135
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 123
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 115
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 114
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 112
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 103
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 96
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 81
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 78
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 75
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 74
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 68
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 66
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 64
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 63
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 58
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 55
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 53
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 52
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 51
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 49
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 49
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 48
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 47
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 46
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 45
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 43
Linux OS 11533 36
Google Android 15243 34
Oracle Java - язык программирования 3469 33
C/C++ - Язык программирования 894 30
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 26
Microsoft Windows 2000 8678 21
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Microsoft Windows 16882 19
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 18
Apple iOS 8583 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
FreePik 1841 17
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 12
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 12
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 11
OpenAI - ChatGPT 719 11
РСК Торнадо - RSC Tornado 144 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
РСК ГК - РСК экзастрим 40 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
Microsoft Office 4170 8
Apple - App Store 3109 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Microsoft Azure 1526 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 6
Райгородский Андрей 51 50
Кулик Вадим 206 34
Путин Владимир 3454 33
Аммосов Юрий 46 32
Белоусов Сергей 254 30
Ливанов Дмитрий 62 27
Кирьянова Александра 169 26
Зеленков Юрий 44 24
Бурнаев Евгений 28 22
Медведев Дмитрий 1665 22
Саркисов Тигран 42 22
Мишустин Михаил 787 20
Чернышенко Дмитрий 580 20
Оселедец Иван 51 20
Голицын Сергей 54 20
Кудрявцев Николай 21 19
Малеев Алексей 18 17
Арлазаров Владимир 290 15
Лысенко Эдуард 317 15
Шпак Василий 279 15
Рыбинцев Андрей 45 15
Никифоров Николай 1138 14
Ускова Ольга 174 14
Павленко Анастасия 15 14
Шадаев Максут 1210 13
Серебряникова Анна 77 13
Фетисов Алексей 65 13
Собянин Сергей 538 12
Шмулевич Марк 90 11
Коновалихин Максим 20 11
Бунина Елена 35 10
Зубарев Илья 27 10
Станкевич Андрей 17 10
Воронцов Константин 25 10
Безбогов Сергей 69 10
Ян Давид 69 10
Меньшов Кирилл 139 9
Клименко Станислав 11 9
Горбач Роман 10 9
Ватолин Дмитрий 13 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 929
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 477
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 196
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 138
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
Россия - СФО - Новосибирск 4875 72
Европа 24963 65
Германия - Федеративная Республика 13221 53
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 49
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 42
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 41
Япония 13807 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 38
Беларусь - Белоруссия 6289 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 35
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
Украина 7928 34
Канада 5081 30
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 29
Индия - Bharat 5869 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 28
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 28
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 27
Южная Корея - Республика 7051 25
Сингапур - Республика 1953 25
Казахстан - Республика 6047 23
Франция - Французская Республика 8177 22
Нидерланды 3745 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Китай - Тайвань 4245 19
США - Калифорния 4829 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - УФО - Свердловская область 1951 18
Европа Восточная 3138 17
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 755
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 383
Образование в России 2893 211
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 205
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 196
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 170
Физика - Physics - область естествознания 2940 148
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 126
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 118
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 102
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 94
Информатика - computer science - informatique 1195 87
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 75
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 67
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 56
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 55
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 54
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 51
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 47
Энергетика - Energy - Energetically 5855 47
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 44
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 44
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 42
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 40
Английский язык 7030 39
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 38
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 38
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 37
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 36
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 35
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 34
CNews RND - R&D.CNews 2274 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 23
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 23
Ведомости 1466 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
Известия ИД 770 9
Physical Review Letters 164 9
Forbes - Форбс 1002 8
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 7
Nature 832 6
IEEE Access 20 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
РИА Новости 1033 5
Российская газета 290 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
South China Morning Post 93 3
Applied Physics Letters 39 3
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
9to5Google 60 2
Harvard Business Review 22 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
9to5Mac 70 2
РБК Инновации 47 2
Optics Express 12 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 36
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
Gartner - Гартнер 3658 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Mordor Intelligence 35 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
Evans Data 12 1
Yandex Research 12 1
Radicati Group 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 234
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 205
РАН - Российская академия наук 2122 156
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 141
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 135
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 106
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 98
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 97
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 80
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 61
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 54
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 48
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 48
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 47
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 40
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 35
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 32
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 32
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 32
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 31
ТГУ - Томский государственный университет 233 30
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 30
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 28
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 26
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 25
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 25
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 24
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 23
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 21
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 21
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 21
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 20
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 20
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 19
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 17
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 17
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 15
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 14
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 13
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 49
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 43
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 37
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 21
День молодёжи - 27 июня 1087 17
Microsoft Imagine Cup 60 12
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 10
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 6
NeurIPS 13 5
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 5
Russian Code Cup 12 5
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 4
GeoВласть 45 4
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
CeBIT 614 3
МФТИ Олимпиадная школа 6 3
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 3
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 3
Высокие технологии XXI века 78 3
Неогеография XXI - форум 65 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
CNews FORUM Кейсы 313 2
Capture the Flag - CTF 56 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще