Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МФТИ
Московский физико-технический институт
Физтех
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 404, упоминаний - 791
МФТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малеев Алексей 9 8
|Волож Аркадий 181 7
|Ускова Ольга 126 6
|Путин Владимир 1820 6
|Шмулевич Марк 79 6
|Андреев Сергей 39 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Кудрявцев Николай 14 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Певнев Сергей 17 4
|Тихомиров Михаил 4 4
|Резников Григорий 5 4
|Повалко Александр 36 4
|Лукин Михаил 7 4
|Марданов Сергей 12 4
|Белоусов Сергей 217 4
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Смыслов Дмитрий 6 3
|Бунина Елена 27 3
|Христенко Олег 3 3
|Калинин Николай 5 3
|Лифарь Егор 3 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Романов Владимир 7 3
|Юнусов Руслан 16 3
|Люй Жуй 5 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Райгородский Андрей 9 3
|Акимов Максим 167 3
|Юн Светлана 3 3
|Добродеев Борис 83 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Семенихин Кирилл 11 2
|Курочкин Юрий 13 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Собянин Сергей 211 2
|Греф Герман 204 2
|Качанов Олег 58 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754869, в очереди разбора - 658559.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754869, в очереди разбора - 658559.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru