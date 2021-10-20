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МФТИ
Московский физико-технический институт
Физтех


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 2
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 7
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 4
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 5
08.09.2021 Yadro покажет школьникам, как проектировать процессоры с открытой архитектурой 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
31.08.2021 Более 140 команд из 70 стран приедут в Москву на финал ICPC 2
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
13.08.2021 Федор Лежнев возглавил департамент информационных технологий УК «Альфа-Капитал» 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 2
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 10
01.07.2021 Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании 3
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 6
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
07.06.2021 Почему информатика в школе должна измениться? 5 причин 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 2
28.04.2021 ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных 7
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 2
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 4
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
06.04.2021 «Сбер» и МФТИ создают совместную физтех-школу бизнеса высоких технологий 7
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян 10
05.04.2021 Разработку «гугломобиля» возглавил выходец из России 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1

Публикаций - 404, упоминаний - 791

МФТИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 34
Microsoft Corporation 10997 24
Yandex - Яндекс 4098 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 18
IBM 3524 17
Samsung Electronics 5627 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
Acronis - Акронис 363 11
Google LLC 7124 11
Intel Corporation 4143 9
Huawei 2723 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Parallels Holdings 470 7
Ростелеком Связьинвест 692 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 5
Cisco Systems 2035 5
Nvidia Corp 2005 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 4
SAP SE 3207 4
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Abbyy 793 3
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 3
Paragon Software Group - PSG 172 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Крок 1219 3
Акадо Телеком - Комкор 605 3
Инфосистемы Джет 675 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 52 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
NEC 410 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Nokia Corporation 2404 2
Unity Technologies 97 2
Ситилинк - Citilink 190 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 20
HeadHunter Group - HH Group 336 11
Газпромбанк - ГПБ 692 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
X5 Group 599 4
Газпром нефть 380 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Coursera 40 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Альфа-Банк 1122 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Транснефть 159 3
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 3
Почта Банк 289 2
Uber Technologies 258 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Аэрофлот 492 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
АльфаСтрахование СГ 207 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Согласие СК 44 2
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 2
Phystech Ventures 11 2
Технопарк-Мордовия 11 2
Почта России ПАО 1570 1
Газпром ПАО 518 1
Росгосстрах 182 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Qiwi 783 1
Tesla Motors 241 1
Яндекс.Такси 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
Президент Российской Федерации 1439 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 5
Правительство РФ 2198 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
Фонд президентских грантов 11 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 33 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Парк Зарядье 14 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Linux Foundation 157 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
Big Data - Большие данные 1136 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 8
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
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EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 4
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 4
DevOps - Development и Operations 296 4
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 14 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
Google Android 10750 21
Java - Язык программирования 1166 18
Microsoft Windows 10 6602 9
Apple iOS 5741 9
Linux OS 4236 7
Nvidia GeForce GTX 2048 5
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Microsoft Azure 1171 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 4
SQL - Язык программирования 432 4
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 8 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Smart Engines GreenOCR 17 3
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 3
Intel Xeon Phi 31 3
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 3
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 3
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Paragon Penreader 17 3
INOI R - Серия смартфонов 19 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
WhatsApp Messenger 654 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Amazon Alexa 138 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
IBM Watson 105 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
Microsoft Windows 849 2
Apple macOS 921 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
C++ - Язык программирования 284 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 37 2
Малеев Алексей 9 8
Волож Аркадий 181 7
Ускова Ольга 126 6
Путин Владимир 1820 6
Шмулевич Марк 79 6
Андреев Сергей 39 5
Никифоров Николай 1126 5
Кудрявцев Николай 14 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Певнев Сергей 17 4
Тихомиров Михаил 4 4
Резников Григорий 5 4
Повалко Александр 36 4
Лукин Михаил 7 4
Марданов Сергей 12 4
Белоусов Сергей 217 4
Рахматуллин Рамазан 3 3
Смыслов Дмитрий 6 3
Бунина Елена 27 3
Христенко Олег 3 3
Калинин Николай 5 3
Лифарь Егор 3 3
Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
Романов Владимир 7 3
Юнусов Руслан 16 3
Люй Жуй 5 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Арлазаров Владимир 118 3
Райгородский Андрей 9 3
Акимов Максим 167 3
Юн Светлана 3 3
Добродеев Борис 83 2
Короткевич Геннадий 12 2
Семенихин Кирилл 11 2
Курочкин Юрий 13 2
Лысенко Эдуард 209 2
Кисляков Евгений 83 2
Собянин Сергей 211 2
Греф Герман 204 2
Качанов Олег 58 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 271
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 32
Россия - СФО - Новосибирск 1954 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 22
Германия - Федеративная Республика 3606 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 21
Россия - ПФО - Казань 1507 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 19
Япония 2752 14
Франция - Французская Республика 2109 11
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Украина 3344 9
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 8
Индия - Республика 2156 7
Восточная Европа 1667 7
Китай - Тайвань 588 5
Польша - Республика 824 5
Россия - Томск 446 5
Австралия - Австралийский Союз 1116 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Россия - Якутск 246 4
Россия - Челябинск 768 4
Сингапур - Республика 808 4
Великобритания - Кембридж 69 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Южная Корея - Республика 1448 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 3
Россия - Республика Мордовия 386 3
Азия - Азиатский регион 1510 3
Израиль 716 3
Россия - Иркутск 461 3
Россия - Калининград 659 3
Европа 3725 3
Россия - Иннополис 292 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 12
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 8
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 5
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Наука - Национальный проект 3 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 71 1
POI - points of interest 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
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CNews - ZOOM.CNews 1084 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Phoronix 15 1
Scientific Reports 4 1
РЖД Партнер 1 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics 1988 7
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 4
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 57
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 29
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 17
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 15
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 14
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 9
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 9
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 8
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 6
РАН - Российская академия наук 315 5
ТГУ - Томский государственный университет 62 5
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
Samsung Исследовательский центр 6 4
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 4
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 3
МЭИ - Московский энергетический институт 38 3
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 3
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 3
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 3 3
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 9 3
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 2 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 2
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 2
ММСО - Московский международный салон образования 2 2
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 2 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Docflow 58 1
МФТИ Зимняя Олимпиадная школа 1 1
Samsung Forum 14 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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