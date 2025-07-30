Инженеры МФТИ подготовили к испытаниям импортозамещающую систему управления для морской сейсморазведки

В инжиниринговом центре МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создали первую в России экспертную систему для диспетчеризации и управления выполнением целевых работ судна для сейсморазведки на шельфе. Система готова пройти практическую проверку на научно-исследовательском судне «Николай Трубятчинский» (АО «МАГЭ») в ходе производственных работ в акватории Охотского моря. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Разработанная в МФТИ система представляет собой инновационное решение для моделирования и оптимизации сигнала группового пневмоисточника – согласованно работающей группы устройств, генерирующих сейсмические волны путем быстрого сброса сжатого воздуха. Инженерная разработка позволяет с высокой точностью определить параметры группового источника для дальнейшего получения сейсмического разреза, который показывает структуру земной коры, наличие нефти, газа и других полезных ископаемых.

«Система позволяет уже на этапе планирования сейсморазведки обеспечить оптимальный результат съемки для каждой конкретной геологической задачи с учетом технических ограничений и экономической целесообразности», — рсказал заведующий лабораторией механики горных пород инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым Борис Васекин.

По словам инженеров, ключевые преимущества системы перед зарубежными аналогами заключаются в более высокой степени автоматизации и удобстве процесса моделирования, возможности обработки большого количества вариантов и высокой точности определения параметров группового источника. Это достигается благодаря использованию технологий искусственного интеллекта и обеспечивает надежное качество результатов морской сейсморазведки.

«При сравнительном анализе результатов моделирования в экспертной системе с результатами, полученными с программным обеспечением Gundalf (Великобритания) установлены следующие критерии точности: отклонение по амплитудной составляющей и расчетные значения инженерных параметров не должно превышать 10%. Эти же критерии применяются и для результатов оптимизации расстановки», — сказал Борис Васекин.

В настоящее время инженеры МФТИ завершили важный этап испытаний – система готова пройти практическую проверку на научно-исследовательском судне «Николай Трубятчинский» (АО «МАГЭ»). В ходе производственных сейсморазведочных работ в акватории Охотского моря будет обеспечена непрерывная передача реальных данных для верификации работы экспертной системы.

Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым создан в МФТИ по совместной программе Минобрнауки России и Минпромторга России в 2013 г. Центр разрабатывает инженерно-технологические решения в области разведки и добычи полезных ископаемых и оказывает широкий комплекс услуг по решению прикладных задач для компаний нефтегазовой, рудной и металлургической отраслей с применением современных цифровых технологий.