Земля - планета Солнечной системы

Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведомости», о поправках говоритс

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью ости существования жизни на Венере, — исследователи смоделировали, может ли материал, выброшенный с Земли, позволить жизни сохраниться в облаках Венеры хотя бы на протяжении нескольких дней в с

Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз Земля не бесплатная В Подмосковье вводятся новые принципы определения размера платы за аренду земли под строительство дата-центров, которые очень не понравились участникам отрасли ЦОДов.

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли в, которые их генерируют, являются технически сложными задачами.Для изучения глубинных особенностей Земли авторы нового исследования, опубликованного в Nature Geoscience, объединили палеомагнит

Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни Усков был задержан в начале 2025 г. Его обвинили в махинациях при покупке в 2013 г. земельных участков в Марий Эл, на которых предприниматель стал возводить ИТ-деревню. Следствие считает, что покупка земли была осуществлена по заниженной стоимости, предприниматель также не выполнил условия по застройке территории и построил некачественные каркасные дома, часть из которых затем была снесена.

До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски атов на низкую околоземную орбиту в 2026 г. Уже есть заявки на 200 тыс. спутников. Россия тоже подключилась к гонке за создание высокоскоростного интернета с использованием низкоорбитальных спутников Земли. В марте 2026 г. состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи широкополосного доступа в интернет «Рассвет» российской аэрокосмической компа

Студенты МАИ разрабатывают доступный учебный комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ спользовании аналог существующих учебных комплексов по работе с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Благодаря разработке перспективное и востребованное направление космических услу

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю? ланета выглядела совсем иначе, чем сегодня. Около 500 миллионов лет назад большая часть поверхности Земли представляла собой голые скалы и сухую почву. Не было ни деревьев, ни травы, ни цветов.

Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли ли ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов и заместитель генерального конструктора Якутских космических систем Артем Мардин. «Чолбон», что в переводе с якутского означает «звезда», на орбиту Земли вывела ракета-носитель «Союз 2.1б», запущенная с космодрома Восточный 28 декабря. Проект реализован Малой академией наук Якутии — региональным центром выявления и поддержки одаренных дете

Нижегородский спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли ерситета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U», получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры. На них в четырех спектральных диапазонах запечатлены окрес

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка? Все живые организмы на Земле восходят к одному общему предку, существовавшему около четырех миллиардов лет назад. Ученые называют этот организм последним универсальным общим предком, и он знаменует собой самую древню

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом Согласно новому исследованию, ядро ​​Земли содержит до 45 раз больше водорода, чем океаны, что делает его крупнейшим резервуаром в

Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли рно поступающие данные при численном моделировании динамических процессов. Работа посвящена задачам ассимиляции данных со спутников и ориентирована на обработку информации дистанционного зондирования Земли, где данные часто поступают с пропусками и содержат погрешности. Об этом CNews сообщили представители МГУ. При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна сно результатам нового анализа образцов, полученных в рамках программы «Аполлон», и земных пород, у Земли сегодня может быть спутник, поскольку однажды в нас врезалась соседняя планета. По дан

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир о 8 процентов всей мировой электроэнергии. Они выпивают озера воды для охлаждения, занимают гектары земли и требуют строительства новых электростанций. Индустрия уперлась в физические ограничен

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле ов, которые подготовили почву для зарождения жизни. На холодной поверхности Титана находятся озёра и реки из жидкого метана и этана. Это единственное известное место в нашей Солнечной системе, помимо Земли, где жидкости образуют озера на поверхности. Изображение: NASA/JPL/University of Arizona Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что метан, этан и цианистый водород — сое

Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли ично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» проводит в 2025 г. крупнейшую закупку космических снимков Земли почти 213 млн руб., пишут «Ведомости». Сотрудники службы смогут использовать эти данные

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю возможным для всех представляющих угрозу астероидов, особенно если между обнаружением и падением на Землю прошло мало времени.Весь этот анализ, по крайней мере на предварительном уровне, возмож

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения урированной биологической информации в реалистичных добиологических условиях. На иллюстрации ранней Земли можно увидеть жидкую воду, а также магму, вытекающую из ядра планеты в результате сильн

Закон о плате за космические снимки Земли не применяется на практике из-за забывчивости чиновников Смена условий обслуживания Закон о платных снимках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), принятый в апреле 2024 г., пока не заработал, пишут «Ведомости». Хоть он и официально вступил в силу 1 января 2025 г., но на 8 сентября платные снимки не применяют на практике в го

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли? Но как такое перераспределение массы воды приводит к смещению оси вращения? Литосфера Земли, самый верхний каменистый слой, расположена на полужидком слое верхней мантии. Такая ст

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части ное глубоко под Африкой, а именно — ритмичные выбросы расплавленной породы, поднимающиеся из мантии Земли, словно пульсирующее сердцебиение самой планеты. Глубоко под Афарским разломом в Эфиопи

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче го оборота вокруг своей оси, — длятся приблизительно 86 400 секунд, или 24 часа. Однако на вращение Земли влияет ряд факторов, включая положение Солнца и Луны, изменения магнитного поля Земл

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно? . Авторы работы также отмечают, что это исследование в конечном итоге может помочь сохранить «оазис Земли». Они утверждают, что технологии, разработанные для жизни на Марсе, такие как устойчивы

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка одится эта сокровищница. Плохая — до нее невозможно добраться. Более 99,999% запасов золота и других драгоценных металлов на планете погребены под 3000 км твердой породы, заперты в металлическом ядре Земли и находятся далеко за пределами досягаемости человечества. Все добытое человеком золото, как и все другие тяжелые металлы, по сути, является следом, обнаруженным в легких силикатных минер

«Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической съемки с разрешением 0,9 метра на пиксель и мультиспектральн

Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли , включая Роскосмос и Московский государственный университет геодезии и картографии», — отметил он. Сейчас компания уже предоставляет сервисы, включая отслеживание пожаров и создание цифровых моделей Земли, на основе данных зарубежных спутников. Обработка информации ведется на собственных мощностях, включающих 48 графических ускорителей, способных работать с данными сверхвысокого разрешения

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад в рамках геомагнитного экскурса — естественного, но временного изменения полярности магнитного поля Земли, которое происходило примерно 180 раз в геологической истории. Хотя магнитные полюса не

«Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Платформа отличается одной из самых точных систем ориентации и стабилизации сред

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет атер расположен в регионе Пилбара в Западной Австралии, где находятся некоторые из древнейших пород Земли. Исследователи идентифицировали кратер благодаря конусообразным кускам породы, известны

Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире Новая геомагнитная модель В России разработали геомагнитную модель Земли высокого разрешения, об этом CNews сообщили представители «Роснефти». Специалисты московского научного института «Роснефти» в сотрудничестве с Геофизическим центром Российской академии на

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю ой орбите. Радиоволны от этого блазара преодолели более 12,9 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли, что является новым рекордом для этого типа космических объектов. А возраст сияющего ги

В МФТИ создадут радиолинию для российских наноспутников ментальных научных исследований околоземного космического пространства, дистанционного зондирования Земли и связи. Работы проводятся в рамках проекта по разработке командно-телеметрической и вы

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям ы на Земле. Ранее ученые считали, что Луна образовалась в результате массивного столкновения ранней Земли с протопланетой под названием Тейя 4,5 млрд лет назад. Однако новые данные свидетельств

База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов Каждая геологическая находка Научно-образовательного центра «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета найдет свое место в единой базе данных, созданной на геоинформационной платформе CoGIS. Учеными уже описаны свыше 3000 об

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли За 4,5 миллиарда лет существования Земли формировались и распадались несколько суперконтинентов. Этот процесс связан с движением

Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте » Группировка «Рассвет» должна будет обеспечить широкопллосный доступ в интернет на всей территории Земли. К 2030 г. группировка будет состоять из 292 спутников, всего к тому моменту должно быт

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют анета" с лавовыми дождями 55 Cancri e — скалистая планета, примерно в восемь раз превышающая размер Земли, что делает ее типом экзопланеты, известной как «суперземля». Несмотря на внушительные

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли Планета, называемая KMT-2020-BLG-0414 и расположенная в 4000 световых годах от Земли, представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика — тлеющей оболочки