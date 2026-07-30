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Земля планета Солнечной системы

Земля - планета Солнечной системы
  • Слои Земли были определены теоретически - по распространению волн от землетрясений.
  • Земное ядро, состоящее в основном из железа и никеля, имеет диаметр около 2,5 тысяч км.
  • Мантия, простирающаяся до глубины 2890 километров, является самым толстым из слоев Земли.
  • Толщина земной коры на разных участках планеты варьируется от 5 до 70 километров. Самые тонкие участки коры находятся на дне океанов и состоят преимущественно из базальта.
  • Внешнее ядро планеты невероятно горячее - его температура колеблется от 4400 до 6100 градусов Цельсия. Оно имеет тот же состав, что и внутреннее, но из-за недостатка давления находится в жидком состоянии. В нем также присутствует небольшое количество серы и кислорода.
  • Благодаря жидкому ядру у Земли есть магнитное поле, без которого жизнь на планете была бы невозможна. Оно простирается на несколько тысяч километров в космос, защищая Землю и ее обитателей от солнечного ветра.
  • Наша планета мчится в космическом пространстве вокруг Солнца со скоростью 30 км/cек или 108 000 км/час. Внутри нашей Галактики мы движемся со скоростью 225 км/сек, а сама Галактика мчится в пространстве со скоростью 305 км/сек. Таким образом, пока вы это читали, Земля перенесла нас на расстояние 3 тыс. Километров!
  • Гондвана
  • Лавразия
     
     
     

 

Борис Рогачевский «Другого дома нет» 1986 год Борис Рогачевский «Другого дома нет» 1986 год
Ядро остывает и от этого постепенно кристаллизуется: диаметр внутреннего твердого ядра увеличивается на несколько сантиметров в столетие. Наша планета несётся в космическом пространстве вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду или же 108 тысяч км в час. Ядро остывает и от этого постепенно кристаллизуется: диаметр внутреннего твердого ядра увеличивается на несколько сантиметров в столетие. Наша планета несётся в космическом пространстве вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду или же 108 тысяч км в час.
Слои атмосферы Земли Слои атмосферы Земли
Времена года на Земле вызывает не эллиптическая орбита Земли, а наклон земной оси относительно плоскости её орбиты. Так как положение земной оси в пространстве постоянно, а Земля обращается один раз за год вокруг Солнца, то его высота на небе, в зависимости от определенного места на поверхности нашей планеты, меняется. В северном полушарии бывает лето, когда земной шар наклонен к солнцу и зима, когда он наклонен от светила. Времена года на Земле вызывает не эллиптическая орбита Земли, а наклон земной оси относительно плоскости её орбиты. Так как положение земной оси в пространстве постоянно, а Земля обращается один раз за год вокруг Солнца, то его высота на небе, в зависимости от определенного места на поверхности нашей планеты, меняется. В северном полушарии бывает лето, когда земной шар наклонен к солнцу и зима, когда он наклонен от светила.
Земля имеет удивительно малое количество воды по сравнению с другими мирами Солнечной системы Земля имеет удивительно малое количество воды по сравнению с другими мирами Солнечной системы
Сравнение Земли, некоторых планет и спутников Сравнение Земли, некоторых планет и спутников
Борис Рогачевский «Другого дома нет» 1986 год

    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна)
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, Тефия всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

 

СОБЫТИЯ


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Каждая геологическая находка Научно-образовательного центра «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета найдет свое место в единой базе данных, созданной на геоинформационной платформе CoGIS. Учеными уже описаны свыше 3000 об
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22.11.2024 11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

анета" с лавовыми дождями 55 Cancri e — скалистая планета, примерно в восемь раз превышающая размер Земли, что делает ее типом экзопланеты, известной как «суперземля». Несмотря на внушительные

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Публикаций - 10865, упоминаний - 16214

Земля и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25774 293
Google LLC 12687 284
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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 166
Ростелеком 10948 152
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 130
МегаФон 10742 126
Intel Corporation 12811 118
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 113
Samsung Electronics 11064 112
EA - Electronic Arts 1317 111
Apple Inc 13154 108
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 108
IBM - International Business Machines Corp 9699 101
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 100
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 98
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 98
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 92
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 87
Kometa - Комета 160 86
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 84
HP Inc. 5883 76
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 76
Совзонд - Sovzond 123 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 70
Бука - Buka Entertaiment 493 68
Amazon Inc - Amazon.com 3277 67
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 66
Meta Platforms - Facebook 4621 65
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 65
Yandex - Яндекс 9215 64
Sony 6739 64
Spirit DSP - Спирит Корп 482 63
Cisco Systems 5372 62
SAP SE 5601 60
Huawei 4675 60
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 57
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 55
Lenovo Motorola 3566 53
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 371
Boeing 1031 147
Lockheed Martin 777 103
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 98
ЕКА Топливная компания 148 96
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 93
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 82
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 79
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 79
Россети Ленэнерго 1699 71
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 70
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 67
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 66
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 66
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 61
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 54
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 46
Газпром ПАО 1493 42
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 40
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 40
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 39
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 38
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ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 30
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Резонанс НПП 407 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
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Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 24
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 65
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 63
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 61
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 60
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 51
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 50
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 49
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 48
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 47
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 47
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 42
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 41
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 40
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 104
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 98
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 44
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 24
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 20
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 18
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 13
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 13
Greenpeace - Гринпис 130 13
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 10
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 10
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 9
ГосИнформСистемы 160 9
Единая Россия - Политическая партия 321 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 6
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
ФКР - Федерация космонавтики России 7 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 5
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 5
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 3613
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1840
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 782
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 677
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 628
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 626
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 577
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 561
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 545
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 524
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 472
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 457
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 402
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 389
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 389
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 383
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 378
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 376
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 372
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 363
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 362
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 361
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 356
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 338
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 336
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 313
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 291
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 284
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 272
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 271
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 261
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 255
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 254
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 251
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 245
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 238
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 226
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 220
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 219
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 215
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 542
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 371
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 291
Космодром Байконур 1072 252
Microsoft Windows 2000 8678 238
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 219
Google Earth - Google Планета Земля 490 165
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 148
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 145
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 129
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 124
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 124
Microsoft Windows 16882 123
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 116
Google Android 15243 111
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 111
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 109
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 97
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 94
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 91
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 91
Linux OS 11533 90
Apple iPhone 6 4861 89
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 88
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 83
Apple iOS 8583 82
GeoEye IKONOS 127 80
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 79
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 76
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 76
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 74
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 67
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 66
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 66
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 63
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 63
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 61
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 61
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 58
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 58
Путин Владимир 3454 117
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 66
Куртяник Надежда 441 60
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 56
Дегтев Геннадий 271 38
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 36
Гагарин Юрий 98 35
Перминов Анатолий 131 33
Левкевич Михаил 59 32
Медведев Дмитрий 1665 31
Маленченко Юрий 58 31
Овчинский Владислав 230 31
Рейман Леонид 1065 28
Иванов Сергей 405 28
Шадаев Максут 1210 27
Рахманов Максим 47 27
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 26
Мишустин Михаил 787 26
Собянин Сергей 538 25
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 25
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 24
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 24
Bush George - Буш Джордж 336 24
Ефимов Владимир 145 23
Андронов Алексей 28 20
Виноградов Павел 31 19
Миллер Сергей 43 19
Lu Edward - Лу Эдвард 19 19
Иваненко Владислав 23 18
Гершензон Владимир 23 18
Пожидаев Николай 85 17
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 16
Щеголев Игорь 699 16
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 16
Никифоров Николай 1138 16
Пехтерев Сергей 56 16
Корзун Валерий 17 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 15
Рогозин Дмитрий 104 15
Ликсутов Максим 245 15
Россия - РФ - Российская федерация 166163 3410
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 2971
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1682
Солнечная система - Solar system 2569 1442
Европа 24962 1362
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1181
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 909
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 781
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 761
Германия - Федеративная Республика 13220 692
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 649
Япония 13807 584
США - Калифорния 4828 510
Франция - Французская Республика 8176 479
Индия - Bharat 5869 412
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 397
Юпитер - планета Солнечной системы 557 394
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 349
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 346
Канада 5081 340
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 333
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 312
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 309
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 285
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 257
Африка - Африканский регион 3640 256
Италия - Итальянская Республика 4508 253
Азия - Азиатский регион 5920 233
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 208
Венера - планета Солнечной системы 298 208
Южная Корея - Республика 7051 205
Мировой океан - World Ocean 528 205
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 200
Израиль 2856 199
Украина 7928 192
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 181
Казахстан - Республика 6047 172
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 172
США - Колумбия - Вашингтон 1486 159
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 150
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2070
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2007
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1447
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 946
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 835
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 764
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 751
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 612
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 604
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 568
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 545
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 530
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 465
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 431
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 409
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 397
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 389
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 381
Физика - Physics - область естествознания 2940 377
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 361
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 357
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 324
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 324
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 319
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 318
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 316
Зоология - наука о животных 2887 311
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 307
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 290
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 289
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 286
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 283
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 278
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 268
Ботаника - Растения - Plantae 1167 263
Энергетика - Energy - Energetically 5855 251
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 249
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 238
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 229
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 224
CNews RND - R&D.CNews 2274 487
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 359
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Space Daily 528 146
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Future - Space.com 200 107
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
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ITResearch 123 4
In-Stat 115 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
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РАН - Российская академия наук 2122 165
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 145
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 91
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 87
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 83
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 79
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 75
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 73
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 61
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 44
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 44
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 43
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 43
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 42
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 42
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 41
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 41
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 41
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 39
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 38
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 35
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 34
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 34
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 31
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 31
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 27
University of Chicago - Чикагский университет 102 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 26
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 25
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 25
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 25
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University of Oxford - Оксфордский университет 211 24
Columbia University - Колумбийский университет 157 24
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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