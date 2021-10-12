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Земля
планета Солнечной системы


12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 2
03.09.2021 «Вконтакте» и «Одноклассники» тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации 1
25.08.2021 Sitronics Group приобрела компанию «Спутникс» 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
20.08.2021 John Deere приобрела Bear Flag Robotics для ускорения внедрения автономных технологий в фермерских хозяйствах 1
16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 2
13.08.2021 Samsung начнет выпускать смартфоны из мусора 1
30.07.2021 Совбез встревожился: Космические частоты распределяют без участия России 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
22.07.2021 В России запланирована ликвидация радиостанций точного времени. Росстандарт против 2
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 1
14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
30.06.2021 «Билайн» поддержал разработку браслета AutismCare для детей с расстройством аутистического спектра 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
22.06.2021 ВСК застраховала робота-аватара на 1 млн долларов 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 1
08.06.2021 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
18.05.2021 В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса 2
13.05.2021 Lenovo внедрит новую вычислительную систему с производительностью 17 петафлопс в Технологическом институте Карлсруэ 1
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты 2
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 3
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 1
01.02.2021 Microsoft сократила свои углеродные выбросы на 6% за год 1
28.01.2021 «Пятерочка доставка» привезла более 10,6 тыс. тонн фруктов и овощей в 2020 году 1
26.01.2021 «Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии 2
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 1
13.01.2021 Check Point Research обнаружила новый троян удаленного доступа Rogue от разработчика вредоносного ПО для Android 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1

Публикаций - 854, упоминаний - 1158

Земля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 34
Google LLC 7124 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 29
EA - Electronic Arts 903 18
IBM 3524 17
Ростех - Ростехнологии 2230 17
Совзонд - Sovzond 66 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 14
BioWare 162 12
Amazon Inc - Amazon.com 1467 11
Samsung Electronics 5627 11
4A Games 50 10
SAP SE 3207 10
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
1С-СофтКлаб 1019 8
Qualcomm Technologies 1000 7
Yandex - Яндекс 4098 6
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Nvidia Corp 2005 5
Крок 1219 4
OneWeb Satellites 4 4
Huawei 2723 4
Cisco Systems 2035 4
3726 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Virgin Group 28 3
Facebook 3764 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Intel Corporation 4143 3
Астерос - Asteros 531 3
Панорама КБ 42 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Lenovo Group 1635 3
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 3
АФК Система ПАО 990 3
РКС - Российские космические системы 100 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 9
Магнит - Сеть магазинов 269 8
SoftBank Group 101 7
Airbus Group 71 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 5
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
Мегаполис ТК 87 4
Северсталь Менеджмент 26 4
Черкизово ГК 73 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 4
Tesla Motors 241 4
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Русагро Группа Компаний 139 4
Arianespace 5 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
Airbus Defence and Space 10 3
Техносила 133 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Восточный Банк 108 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
PepsiCo - Пепсико 93 2
Газпром нефть 380 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Cybernaut 4 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Альфа-Банк 1122 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 2 2
CGF - студия визуальных эффект 5 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 37
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 30
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Президент Российской Федерации 1439 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 8
Правительство РФ 2198 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 6
МКС - Международная космическая станция 98 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 4
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 3
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Счётная палата РФ 459 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
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