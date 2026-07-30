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Земля планета Солнечной системы
- Слои Земли были определены теоретически - по распространению волн от землетрясений.
- Земное ядро, состоящее в основном из железа и никеля, имеет диаметр около 2,5 тысяч км.
- Мантия, простирающаяся до глубины 2890 километров, является самым толстым из слоев Земли.
- Толщина земной коры на разных участках планеты варьируется от 5 до 70 километров. Самые тонкие участки коры находятся на дне океанов и состоят преимущественно из базальта.
- Внешнее ядро планеты невероятно горячее - его температура колеблется от 4400 до 6100 градусов Цельсия. Оно имеет тот же состав, что и внутреннее, но из-за недостатка давления находится в жидком состоянии. В нем также присутствует небольшое количество серы и кислорода.
- Благодаря жидкому ядру у Земли есть магнитное поле, без которого жизнь на планете была бы невозможна. Оно простирается на несколько тысяч километров в космос, защищая Землю и ее обитателей от солнечного ветра.
- Наша планета мчится в космическом пространстве вокруг Солнца со скоростью 30 км/cек или 108 000 км/час. Внутри нашей Галактики мы движемся со скоростью 225 км/сек, а сама Галактика мчится в пространстве со скоростью 305 км/сек. Таким образом, пока вы это читали, Земля перенесла нас на расстояние 3 тыс. Километров!
- Гондвана
- Лавразия
- Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос
- Солнце (солнечные вспышки, солнечная туманность, солнечное затмение)
- Плутон (Харон, Стикс)
- Эрида
- Пояс Койпера
- Облако Оорта
- Перигелий
- Метеоритика
- Астрономия
- Космические технологии
- Пилотируемая космонавтика
- День космонавтики
СОБЫТИЯ
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Власти могут изымать землю под дата-центрами для госнужд. Отрасль умоляет ее не делать этого
центров лоббируют изменения в российское законодательство, которое лишит государство забирать у них земли, на которых построены ЦОДы, для своих нужд. Как пишут «Ведомости», о поправках говоритс
|24.07.2026
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Хозяева ЦОДов наябедничали властям на слишком дорогую аренду в Подмосковье. Новые правила могут взвинтить цены в десятки раз
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|01.07.2026
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Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
в, которые их генерируют, являются технически сложными задачами.Для изучения глубинных особенностей Земли авторы нового исследования, опубликованного в Nature Geoscience, объединили палеомагнит
|08.06.2026
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Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни
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|26.05.2026
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атов на низкую околоземную орбиту в 2026 г. Уже есть заявки на 200 тыс. спутников. Россия тоже подключилась к гонке за создание высокоскоростного интернета с использованием низкоорбитальных спутников Земли. В марте 2026 г. состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи широкополосного доступа в интернет «Рассвет» российской аэрокосмической компа
|20.04.2026
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Студенты МАИ разрабатывают доступный учебный комплекс по дистанционному зондированию Земли для школ
спользовании аналог существующих учебных комплексов по работе с данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Благодаря разработке перспективное и востребованное направление космических услу
|16.04.2026
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Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
ланета выглядела совсем иначе, чем сегодня. Около 500 миллионов лет назад большая часть поверхности Земли представляла собой голые скалы и сухую почву. Не было ни деревьев, ни травы, ни цветов.
|10.04.2026
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Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли
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|27.03.2026
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Нижегородский спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли
ерситета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U», получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры. На них в четырех спектральных диапазонах запечатлены окрес
|10.03.2026
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Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Все живые организмы на Земле восходят к одному общему предку, существовавшему около четырех миллиардов лет назад. Ученые называют этот организм последним универсальным общим предком, и он знаменует собой самую древню
|25.02.2026
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Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Согласно новому исследованию, ядро Земли содержит до 45 раз больше водорода, чем океаны, что делает его крупнейшим резервуаром в
|13.02.2026
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Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли
рно поступающие данные при численном моделировании динамических процессов. Работа посвящена задачам ассимиляции данных со спутников и ориентирована на обработку информации дистанционного зондирования Земли, где данные часто поступают с пропусками и содержат погрешности. Об этом CNews сообщили представители МГУ. При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и
|15.01.2026
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Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
сно результатам нового анализа образцов, полученных в рамках программы «Аполлон», и земных пород, у Земли сегодня может быть спутник, поскольку однажды в нас врезалась соседняя планета. По дан
|30.12.2025
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Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
о 8 процентов всей мировой электроэнергии. Они выпивают озера воды для охлаждения, занимают гектары земли и требуют строительства новых электростанций. Индустрия уперлась в физические ограничен
|12.12.2025
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Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
ов, которые подготовили почву для зарождения жизни. На холодной поверхности Титана находятся озёра и реки из жидкого метана и этана. Это единственное известное место в нашей Солнечной системе, помимо Земли, где жидкости образуют озера на поверхности. Изображение: NASA/JPL/University of Arizona Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что метан, этан и цианистый водород — сое
|11.11.2025
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Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли
ично-правовая компания (ППК) «Роскадастр» проводит в 2025 г. крупнейшую закупку космических снимков Земли почти 213 млн руб., пишут «Ведомости». Сотрудники службы смогут использовать эти данные
|27.10.2025
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Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
возможным для всех представляющих угрозу астероидов, особенно если между обнаружением и падением на Землю прошло мало времени.Весь этот анализ, по крайней мере на предварительном уровне, возмож
|13.09.2025
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Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
урированной биологической информации в реалистичных добиологических условиях. На иллюстрации ранней Земли можно увидеть жидкую воду, а также магму, вытекающую из ядра планеты в результате сильн
|08.09.2025
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Закон о плате за космические снимки Земли не применяется на практике из-за забывчивости чиновников
Смена условий обслуживания Закон о платных снимках дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), принятый в апреле 2024 г., пока не заработал, пишут «Ведомости». Хоть он и официально вступил в силу 1 января 2025 г., но на 8 сентября платные снимки не применяют на практике в го
|13.08.2025
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Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Но как такое перераспределение массы воды приводит к смещению оси вращения? Литосфера Земли, самый верхний каменистый слой, расположена на полужидком слое верхней мантии. Такая ст
|29.07.2025
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Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
ное глубоко под Африкой, а именно — ритмичные выбросы расплавленной породы, поднимающиеся из мантии Земли, словно пульсирующее сердцебиение самой планеты. Глубоко под Афарским разломом в Эфиопи
|18.07.2025
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Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
го оборота вокруг своей оси, — длятся приблизительно 86 400 секунд, или 24 часа. Однако на вращение Земли влияет ряд факторов, включая положение Солнца и Луны, изменения магнитного поля Земл
|14.07.2025
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Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
. Авторы работы также отмечают, что это исследование в конечном итоге может помочь сохранить «оазис Земли». Они утверждают, что технологии, разработанные для жизни на Марсе, такие как устойчивы
|05.07.2025
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Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
одится эта сокровищница. Плохая — до нее невозможно добраться. Более 99,999% запасов золота и других драгоценных металлов на планете погребены под 3000 км твердой породы, заперты в металлическом ядре Земли и находятся далеко за пределами досягаемости человечества. Все добытое человеком золото, как и все другие тяжелые металлы, по сути, является следом, обнаруженным в легких силикатных минер
|02.06.2025
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«Геоскан» создаст группировку спутников дистанционного зондирования Земли
ГК «Геоскан» разрабатывает спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для панхроматической съемки с разрешением 0,9 метра на пиксель и мультиспектральн
|26.05.2025
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Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли
, включая Роскосмос и Московский государственный университет геодезии и картографии», — отметил он. Сейчас компания уже предоставляет сервисы, включая отслеживание пожаров и создание цифровых моделей Земли, на основе данных зарубежных спутников. Обработка информации ведется на собственных мощностях, включающих 48 графических ускорителей, способных работать с данными сверхвысокого разрешения
|26.05.2025
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Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
в рамках геомагнитного экскурса — естественного, но временного изменения полярности магнитного поля Земли, которое происходило примерно 180 раз в геологической истории. Хотя магнитные полюса не
|28.04.2025
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«Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U
ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Платформа отличается одной из самых точных систем ориентации и стабилизации сред
|21.04.2025
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Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
атер расположен в регионе Пилбара в Западной Австралии, где находятся некоторые из древнейших пород Земли. Исследователи идентифицировали кратер благодаря конусообразным кускам породы, известны
|07.03.2025
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Российские нефтяники создали математическую геомагнитную модель с одним из самых высоких разрешений в мире
Новая геомагнитная модель В России разработали геомагнитную модель Земли высокого разрешения, об этом CNews сообщили представители «Роснефти». Специалисты московского научного института «Роснефти» в сотрудничестве с Геофизическим центром Российской академии на
|25.02.2025
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Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
ой орбите. Радиоволны от этого блазара преодолели более 12,9 миллиардов световых лет, чтобы достичь Земли, что является новым рекордом для этого типа космических объектов. А возраст сияющего ги
|17.02.2025
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В МФТИ создадут радиолинию для российских наноспутников
ментальных научных исследований околоземного космического пространства, дистанционного зондирования Земли и связи. Работы проводятся в рамках проекта по разработке командно-телеметрической и вы
|10.02.2025
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Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
ы на Земле. Ранее ученые считали, что Луна образовалась в результате массивного столкновения ранней Земли с протопланетой под названием Тейя 4,5 млрд лет назад. Однако новые данные свидетельств
|05.02.2025
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База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов
Каждая геологическая находка Научно-образовательного центра «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета найдет свое место в единой базе данных, созданной на геоинформационной платформе CoGIS. Учеными уже описаны свыше 3000 об
|29.01.2025
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7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
За 4,5 миллиарда лет существования Земли формировались и распадались несколько суперконтинентов. Этот процесс связан с движением
|27.01.2025
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Власти выделили частоты для работы российских «убийц» Starlink на транспорте
» Группировка «Рассвет» должна будет обеспечить широкопллосный доступ в интернет на всей территории Земли. К 2030 г. группировка будет состоять из 292 спутников, всего к тому моменту должно быт
|22.11.2024
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11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
анета" с лавовыми дождями 55 Cancri e — скалистая планета, примерно в восемь раз превышающая размер Земли, что делает ее типом экзопланеты, известной как «суперземля». Несмотря на внушительные
|28.10.2024
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Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Планета, называемая KMT-2020-BLG-0414 и расположенная в 4000 световых годах от Земли, представляет собой скалистый мир, вращающийся вокруг белого карлика — тлеющей оболочки
|22.10.2024
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Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю
Инженеры «Спутникс» разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю. Высокоскоростная радиолиния Х-диапазона позволяет передавать данные с собирающего данн
Земля и организации, системы, технологии, персоны:
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