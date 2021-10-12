Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Земля
планета Солнечной системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 854, упоминаний - 1158
Земля упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Леонов Алексей 15 6
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 6
|Иванов Сергей 170 5
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Лигачев Глеб 60 5
|Евтушенко Олег 125 5
|Натрусов Артем 121 5
|Алифанов Кирилл 56 4
|Дунаев Сергей 28 4
|Воронин Петр 35 4
|Митенков Алексей 16 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Алексин Михаил 18 4
|Беляев Владислав 65 4
|Чернов Антон 23 4
|Кайгородов Михаил 4 4
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 3
|Повалко Александр 36 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Кабанов Владимир 174 3
|Макаров Станислав 111 3
|Бокова Людмила 80 2
|Садовников Владимир 3 2
|Усманов Алишер 241 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Платонов Михаил 38 2
|Халяпин Сергей 77 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Попов Сергей 72 2
|Семчук Иван 11 2
|Иванов Георгий 18 2
|Пехтерев Сергей 39 2
|Тарасов Александр 7 2
|Акимов Максим 167 2
|Жаров Александр 165 2
|Дроздов Игорь 19 2
|Мишустин Михаил 302 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754517, в очереди разбора - 658218.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754517, в очереди разбора - 658218.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru