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Ball Aerospace & Technologies

Ball Aerospace & Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.10.2020 Ball Aerospace и Dassault Systemes заключили многолетний контракт по внедрению решений для цифрового проектирования 1
06.12.2011 Солнце плюс электротяга: отобраны пять создателей космодвигателя будущего 1
28.07.2010 Испытана новая система навигации при стыковках в космосе 1
05.07.2010 Режим SSA обеспечит спутник SBSS 1
01.07.2010 На спутник NPP устанавливается детектор CrIS 1
02.06.2010 Первый спутник SBSS доставлен на космодром ВВС США 1
20.04.2010 Начинается изготовление тактического спутника для ВМС США 1
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал Optiks для обработки ДДЗ 1
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал открытого ПО Optiks для обработки ДДЗ 1
22.03.2010 Детектор VIIRS установлен на платформе NPOESS 1
01.02.2010 Ball Aerospace приступил к интеграции радиометра VIIRS на платформе NPP 1
19.01.2010 Новые элементы зеркала телескопа JWST направлены на криогенные испытания 1
15.10.2009 WorldView-2: примечательные детали 1
15.10.2009 Пентагон готовится к стандартизации спутниковых интерфейсов 1
13.10.2009 CTIF-модуль спутника WorldView-2: подробности 1
02.09.2009 WorldView-2 доставлен к месту старта 1
07.08.2009 Завершены стендовые испытания WorldView-2 1
05.09.2008 Начата интеграция целевого оборудования на платформе WorldView-2 1
26.05.2008 Ball Aerospace разработает телевизионный прицел для артсистем Phalanx нового поколения 1
18.02.2008 Американский орбитальный лазер выработал миллиардный импульс 1
08.02.2008 Ball Aerospace поставит лаборатории ВВС комплекс исследовательского оборудования 1
16.10.2007 WorldView-1: первые снимки 1
11.10.2007 Спутник-рекордсмен взял тайм-аут 1
18.09.2007 Спутник WorldView: полувоенный, полугражданский 1
29.08.2007 ПО управления телескопом Джеймса Вебба успешно прошло испытания 1
31.07.2007 Спутник ДЗЗ WorldView готов к старту 1
25.07.2007 Ball Aerospace модернизирует центр космической разведки MASINT 1
18.07.2007 На очередном LandSat будет установлен телескоп Ball Aerospace 1
07.06.2007 Завершена работа над корректором космического телескопа 1
20.02.2007 Начинается полировка бериллиевого объектива телескопа JWST 1
19.02.2007 Разрабатывается новая космическая теплозащита 1
19.01.2007 Космический телескоп Джеймса Вебба получит раскладной объектив 1
16.01.2007 Ball Aerospace представила проект инспектора астероидов 1
18.09.2006 Ball Aerospace создаст новый орбитальный сенсор 1
18.09.2006 Ball Aerospace создаст новый орбитальный сенсор 1
10.05.2006 Два новых исследовательских спутника пополнили “орбитальный поезд” 1
10.05.2006 Два новых исследовательских спутника пополнили “орбитальный поезд” 1
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода 1
10.04.2006 Запуск спутника WorldView-1 откладывается на полгода 1

Публикаций - 49, упоминаний - 49

Ball Aerospace & Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 8
Polar - Полар 116 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 3
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
Eastman Kodak - Кодак 509 1
BAE Systems 179 1
Smart Fuel Cell AG 2 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Accenture plc 719 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 1
Oracle Corporation 7074 1
Autodesk 639 1
Lenovo Motorola 3566 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Dassault Systemes 235 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Bentley Systems 63 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
Boeing 1031 7
Lockheed Martin 777 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 3
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. USGS - U.S. CRSSP - U.S. Commercial Remote Sensing Space Policy 8 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
CCSDS - Consultative Committee for Space Data Systems - Международный Консультативный Комитет по космическим системам передачи данных 4 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 7
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 106 2
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 1
Контрастность 3042 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Фонарик 327 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 10
ESA - CNES CALIPSO - Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - CALIOP - Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization 11 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 4
GeoEye IKONOS 127 4
NASA Landsat 83 4
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 4
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 4
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 3
Ball Aerospace - Ball Commercial Platform - BCP 3 3
U.S. Department of Defense - NGA NextView 13 3
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 2
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 2
Ball Aerospace - VIIRS - Visible Infrared Imager Radiometer Suite 2 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
ULA - Boeing Delta - Дельта (ракета-носитель) 15 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SSA - Space Situational Awareness - режим космической ситуационной осведомлённости 8 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
NASA Deep Space Network 26 1
Газпромнефть-Аэро - Smart Fuel 4 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 23 1
Dassault Systemes - Delmia 31 1
NASA MDGLS - Mid-Decadal Global Land Survey 4 1
Huawei Cloud 84 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Dassault Systemes - 3DExperience 76 1
Dassault Systemes - SolidWorks 133 1
Broadcom - VMware Wavefront 8 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Андронов Алексей 28 2
Gazarik Mike - Газарик Майк 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
США - Калифорния 4829 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Солнечная система - Solar system 2569 5
Южная Корея - Республика 7052 3
Индия - Bharat 5870 3
Израиль 2856 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния - Саннивейл 89 2
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
США - Нью-Мексико 249 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 2
США - Алабама 147 2
Европа 24964 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
Аргентина - Аргентинская Республика 615 2
США - Флорида 786 2
США - Миссури 129 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Ричмонд 26 1
США - Колорадо - Боулдер 84 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
США - Аляска - Кадьяк 11 1
США - Хантсвилл 59 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
США - Колорадо 385 1
США - Аляска 246 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 3
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 3
U.S. Department of Defense - Open Technology Development Roadmap 2 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 2
Экватор - Equator 206 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
ГДР - Восточная Германия - Берлинская стена - Berliner Mauer 25 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 1
Газы 195 1
Ксенон - Xenon - химический элемент 22 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Space Daily 528 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
AP - Associated Press 2007 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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