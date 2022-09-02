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Infrared SWIR Short Wave Infrared Технологии коротковолнового инфракрасного излучения



02.09.2022 «Росэлектроника» запустила производство инфракрасных термометров в Ростове-на-Дону

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал выпуск бесконтактных инфракрасных термометров на ростовской производственной площадке. В ближайшее время первая партия устройств поступит в продажу на федеральных маркетплейсах, а также в аптеках Ростова-на-Дону. Т
19.02.2021 Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Кроме уже привычных Bluetooth-наушников, существуют еще инфракрасные беспроводные наушники. Они используют для передачи аудиосигналов инфракрасное из
06.11.2018 «Всевидящая» SWIR-камера «Ростеха» раскрыла секреты антикварной живописи

ом институте реставрации (ГосНИИР). «Всевидящая» камера «разложила» произведения на слои и продемонстрировала экспертам скрытые глазу элементы. За счет работы в коротковолновом инфракрасном диапазоне SWIR-камера может «видеть» сквозь поверхности, непроницаемые для человеческого глаза. При помощи устройства была проведена экспертиза иконы «Чудо Георгия о змие» начала XVIII века и картины «На
17.05.2011 Инфракрасная маскировка превращает танк в мирный трактор

от уничтожения. Кроме того, активные экраны новой маскировочной системы могут прятать тепло скрытых подземных убежищ и укреплений, что также существенно повысит выживаемость войск. В настоящее время инфракрасные сенсоры являются одним из основных инструментов обнаружения и идентификации замаскированных целей. Black Fox предлагает практически идеальную маскировку от дешевеющих тепловизоров,
21.12.2010 "Делсот" расширил ассортимент инфракрасных обогревателей

агает и другие обогреватели. Для производственных, складских или подсобных помещений - обогреватели инфракрасные средневолновые с открытом ТЭНом, электрические конвекторы для установки на стену
09.12.2010 Новый тип матрицы удешевит инфракрасные камеры

ки второго типа 1024×1024. Новая камера при температуре −192°C собирает до 78% света и способна уловить разность температур в 0,02°С. Сверхрешетки InAs/GaSb имеют большой потенциал в областях, где от инфракрасных детекторов требуется высокая производительность. Основная работа в настоящее время сосредоточена на разработке продвинутых, 2-го и 3-го поколения, инфракрасных детекторов, р
06.11.2008 Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения

Компания «АРМО-Системы» представила новую монохромную камеру видеонаблюдения LTC 0510 от компании Bosch Security Systems. Новая инфракрасная камера Bosch отличается высоким разрешением и способностью «видеть» в ближнем инфракрасном диапазоне спектра, которые достигаются за счет использования высокочувствительной ½-дюймо
02.11.2007 Инфракрасные лазеры уничтожают вирусы без вреда для человека

дения клеток организма человека. Вероятнее всего, это вызвано различиями в структурном составе белковых оболочек клеток человеческого организма, вирусов и бактерий. Ученые считают, что фемтосекундные инфракрасные лазеры могут использоваться в медицине для дезинфекции крови и биоматериалов, а также для лечения различных заболеваний, таких как СПИД и гепатит, сообщает EurekAlert.
27.11.2006 Война теней: на подходе боевые голограммы

ионного зондирования, особенно инфракрасных, и автоматических систем наведения в корне меняет дело. Инфракрасная оптика значительно уступает в визуальной информативности обычным изображениям, н
27.11.2006 Война теней: на подходе боевые голограммы

ионного зондирования, особенно инфракрасных, и автоматических систем наведения в корне меняет дело. Инфракрасная оптика значительно уступает в визуальной информативности обычным изображениям, н
02.04.2001 IBM: инфракрасные порты доживают свой век


Публикаций - 667, упоминаний - 738

Infrared и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1457 39
Microsoft Corporation 24449 28
Samsung Electronics 10167 24
Intel Corporation 12094 23
Sony 6527 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3192 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 17
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 332 15
LG Electronics 3596 13
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1434 12
Xiaomi 1653 12
Fujitsu 2038 11
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 11
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 11
IBM - International Business Machines Corp 9407 10
Philips 2046 10
Google LLC 11645 9
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 225 9
Toshiba Corporation 2923 9
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 8
Timberk 23 8
JVC Kenwood 416 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 467 7
Apple Inc 11930 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1146 7
Lenovo Motorola 3498 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5666 7
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1214 7
Siemens AG - Siemens Group 2580 7
HP Inc. 5662 7
Ростелеком 9510 6
Amazon Inc - Amazon.com 2955 6
8024 6
Thales Group 123 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2030 6
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 6
Lenovo Group 2274 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 6
Ростех - Швабе - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 674 15
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 150 10
Boeing 1008 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Lockheed Martin 755 8
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 7
Dyson 121 6
Hyundai Motor Company 374 6
Northrop Grumman 202 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7046 5
Россети Ленэнерго 1700 5
ЕКА Топливная компания 139 5
Honda Motor Company 233 5
QinetiQ Group 57 5
Hansa - Ханса 107 5
Kärcher - Karcher - Керхер 72 5
Carl Zeiss AG 292 4
Совкомбанк Совесть 270 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 823 4
Ball Aerospace & Technologies 48 4
Резонанс НПП 365 3
LEGO 238 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 3
UMA - United Music Agency 40 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Unsplash 594 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 3
Swarovski AG 73 3
Ford 404 2
Возрождение - Коммерческий банк 342 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1260 2
Газпром ПАО 1319 2
Sony Music Entertainment 158 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 461 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 353 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 994 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 72
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1764 35
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 605 18
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 925 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5352 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 633 10
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1342 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2982 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 369 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2949 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1470 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 115 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2427 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1350 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4349 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1839 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2611 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3856 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5773 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11256 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 42 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3229 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 369 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 427 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 109 2
IMI - Israel Military Industries 5 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1356 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 45 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 196 2
U.S. Department of Defense - OLS - Operational Linescan System - метеорологическая служба Министерства обороны США 2 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 432 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3269 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 747 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1420 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 240 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6236 4
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ASF - Apache Software Foundation 203 1
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СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 50 1
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Zooniverse - Milky Way Project 1 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
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Микрофон - Microphone 2434 30
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LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 231 30
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 500 31
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 29
Microsoft Windows 2000 8660 28
Microsoft Windows 15456 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4930 25
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 19
Apple iPhone 6 4861 17
Google Android 13815 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4004 13
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 63 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7013 11
Intel Core - Семейство процессоров 1188 10
Apple iOS 7607 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1811 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 9
Linux OS 9667 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 9
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1330 8
Microsoft Windows Hello 198 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1286 8
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 7
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 7
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 7
Microsoft Windows 10 1724 7
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 234 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 6
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 241 6
NVision Барьер 626 6
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1521 6
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 6
Xiaomi Mi Home 69 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 449 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1024 5
Microsoft Windows BitLocker 934 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 5
Левкевич Михаил 60 5
Евтушенко Олег 143 3
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 3
Рахманов Максим 47 3
Baines Kevin - Байнес Кевин 4 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 184 3
Ширшов Павел 76 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 310 3
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Гольцман Григорий 5 2
Pearson Chris - Пирсон Крис 7 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Палещук Владимир 2 2
Birkmann Stephan - Бёркман Штефан 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 170 2
Loddders Katharina - Лоддерс Катарина 3 2
Солодухин Константин 118 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 2
Перминов Анатолий 130 2
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Чачава Александр 97 2
Голимовский Давид 2 2
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Mischenko Alex - Мищенко Алекс 2 2
Griffiths Barney - Гриффитс Барни 2 2
Стружкин Виктор 2 2
Шульман Александр 8 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Farrah Duncan - Фаррах Дункан 2 2
Михеев Владимир 14 2
Кутырев Владимир 2 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Гончаров Александр 19 2
Корнеев Александр 11 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 2
Olsen Gregory - Олсен Грегори 9 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51702 178
Россия - РФ - Российская федерация 140516 148
Земля - планета Солнечной системы 10304 144
Солнце - звезда Солнечной системы 5116 101
Солнечная система - Solar system 2508 65
Европа 21643 64
Япония 13230 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16691 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 36
Германия - Федеративная Республика 12607 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42417 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14103 32
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 590 31
Франция - Французская Республика 7789 30
Юпитер - планета Солнечной системы 544 27
США - Калифорния 4581 19
Канада 4847 18
Сатурн - Титан (спутник) 456 18
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1296 18
Ирак - Республика 694 17
Южная Корея - Республика 6588 16
Израиль 2711 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17055 14
Италия - Итальянская Республика 4328 13
Луна - спутник Земли 1469 13
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 614 12
Чили - Республика 468 11
Азия - Азиатский регион 5420 10
Нидерланды 3482 10
Венера - планета Солнечной системы 276 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 10
Индия - Bharat 5378 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 656 9
США - Колумбия - Вашингтон 1379 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2843 9
Швеция - Королевство 3606 8
Китай - Тайвань 3931 8
США - Нью-Йорк 3085 8
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 337 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3687 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28213 90
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8560 73
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1658 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17925 52
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3876 48
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5572 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4841 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49778 39
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4937 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5363 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10800 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9528 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8372 32
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1215 30
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2695 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23477 25
Физика - Physics - область естествознания 2606 25
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1945 24
Газы - Метан - methanum - болотный газ 352 22
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 802 22
Кремний - Silicium - химический элемент 1544 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4370 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3914 18
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1030 18
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1575 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47012 17
Английский язык 6508 17
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1384 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4637 16
Зоология - наука о животных 2560 16
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1231 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6662 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5180 15
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1759 15
Энергетика - Energy - Energetically 4953 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5862 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5609 15
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 394 14
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 443 14
New Scientist 1448 29
CNews - ZOOM.CNews 1845 20
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2692 19
CNews RND - R&D.CNews 2273 11
Nature 808 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
EurekAlert 287 6
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Daily Telegraph 46 5
AP - Associated Press 2003 5
PhysicsWeb 180 5
Space Daily 528 5
Optics 139 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5887 4
Telegraph 194 4
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 3
Nanotechweb 92 3
Future - Space.com 198 3
ScienceDaily 400 3
PhysicsWorld 90 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 3
CNews Инноваторы 39 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
e4 Engineering 107 2
Wikipedia - Википедия 475 2
The Register - The Register Hardware 1510 2
The Engineer 79 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 2
Открытые системы ИД 173 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1753 2
South China Morning Post 50 2
DigiTimes - Издание 1309 2
Phys.org 972 2
Известия ИД 603 2
Defensetech 47 2
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Haaretz 11 1
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TMR - Transparency Market Research 14 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 588 7
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 85 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 875 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 6
РАН - Российская академия наук 1830 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
University of Chicago - Чикагский университет 97 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 3
Keio University - Университет Кэйо 12 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 295 2
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 112 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 2
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 803 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 48 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 356 2
SETI Institute 23 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 519 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2369 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 706 3
Международный женский день - 8 марта 323 3
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
Битва роботов 9 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 2
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Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
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