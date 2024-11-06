Разделы

NASA JWST James Webb Space Telescope NIRCam Космический телескоп Джеймс Уэбб Next Generation Space Telescope

NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope

Сравнение одного и того же кадра космоса, сделанного различными телескопами. Слева направо телескопы WISE, Spitzer  и телескоп Джеймса Уэбба. Размер жесткого диска телескопа Джеймса Уэбба - 68 гигабайт. Этого не хватит даже для Call of Duty, а каждый день телескоп собирает 57Гб данных. Все приходится пересылать а потом удалять из-за космической радиации - ради защиты от нее объемами пришлось пожертвовать. Телескоп способен передавать данные на Землю со скоростью 28 Mbps. Сравнение одного и того же кадра космоса, сделанного различными телескопами. Слева направо телескопы WISE, Spitzer  и телескоп Джеймса Уэбба. Размер жесткого диска телескопа Джеймса Уэбба - 68 гигабайт. Этого не хватит даже для Call of Duty, а каждый день телескоп собирает 57Гб данных. Все приходится пересылать а потом удалять из-за космической радиации - ради защиты от нее объемами пришлось пожертвовать. Телескоп способен передавать данные на Землю со скоростью 28 Mbps.
Космический телескоп НАСА им. Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на 2022 год, сообщили в НАСА. Это изображение скопления галактик SMACS 0723 изобилует деталями. Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения «Уэбба». Изображение называется “Первое глубокое поле Уэбба”. Подобные глубокие поля раньше делались с помощью телескопа Хаббл, но это наиболее глубокое, четкое и детализированное изображение ранней вселенной в инфракрасном диапазоне на сегодняшний день. Это глубокое поле, полученное камерой ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» (NIRCam), представляет собой композицию, сделанную из изображений на разных длинах волн, общей продолжительностью 12,5 часов. Эта глубина превышает максимальные возможности «Хаббла». На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam «Уэбба» позволила четко сфокусировать эти далекие галактики — у них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Исследователи скоро начнут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку «Уэбб» ищет самые ранние галактики во Вселенной. Космический телескоп НАСА им. Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на 2022 год, сообщили в НАСА. Это изображение скопления галактик SMACS 0723 изобилует деталями. Тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне, впервые попали в поле зрения «Уэбба». Изображение называется “Первое глубокое поле Уэбба”. Подобные глубокие поля раньше делались с помощью телескопа Хаббл, но это наиболее глубокое, четкое и детализированное изображение ранней вселенной в инфракрасном диапазоне на сегодняшний день. Это глубокое поле, полученное камерой ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» (NIRCam), представляет собой композицию, сделанную из изображений на разных длинах волн, общей продолжительностью 12,5 часов. Эта глубина превышает максимальные возможности «Хаббла». На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam «Уэбба» позволила четко сфокусировать эти далекие галактики — у них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Исследователи скоро начнут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку «Уэбб» ищет самые ранние галактики во Вселенной.
Сравнение размеров космических телескопов Сравнение размеров космических телескопов

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.11.2024 Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил еще один тревожный признак того, что с актуальной моделью Вселенной что-то не
12.01.2024 Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил вторую и четвертую по величине галактики (UNCOVER z-13 и UNCOVER z-12). Они р
01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

е сможет их различить. Новое «селфи» сформировано с использованием специальной линзы внутри прибора NIRCam, созданной для формирования изображений сегментов главного зеркала вместо изображений

08.02.2016 Собрано зеркало самого мощного телескопа в истории

На прошлой неделе завершилась сборка главного зеркала телескопа James Webb. Восемнадцать зеркал были установлены на каркас телескопа с помощью специального м
29.12.2011 Последняя проверка: супертелескоп прошел криотест

Завершен последний этап испытаний зеркала комического телескопа James Webb. В настоящее время испытания в криогенной камере закончены и зеркало демонтировано со стенда глубокой заморозки в Центре космических полётов им. Маршалла (НАСА). Криогенные испытания
11.11.2010 США не хватает денег на новый телескоп

Космический телескоп имени Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope или JWST), которым НАСА собирается заменить все еще работающий, но
29.07.2010 Проведено криогенное тестирование бериллиевой оптики телескопа имени Джеймса Вебба

рентгеновском и криогенном отделах центра в городе Хантсвилл, штат Алабама проведено криогенное тестирование 6 из 18 бериллиевых сегментов главного зеркала инфракрасного космического телескопа имени Джеймса Вебба в криогенных условиях при температуре минус 213 градусов Цельсия. В ходе тестирования было проанализировало текущее состояние оптических поверхностей. Их доводка и окончательная п
03.02.2010 Начинается изготовление термоэкрана телескопа JWST

Как сообщает пресс-служба NASA, успешное завершение комплексных испытаний прототипа (в масштабе 1:3) термозащитного экрана телескопа JWST позволяет приступить к изготовлению самого экрана. Испытания макета экрана проводились 11-14 января 2010 года на предприятии компании Northrop Grumman в г. Редондо Бич, штат Калифорния. Пр
19.01.2010 Новые элементы зеркала телескопа JWST направлены на криогенные испытания

Aerospace, пять очередных сегментов составного зеркала космического телескопа имени Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST), а также модуль EDU (engineering development unit) доставле
13.04.2009 Начата криогенная доводка зеркала телескопа JWST

т первый этап криогенных испытаний бериллиевого зеркала космического телескопа имени Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST). Фрагменты составного главного зеркала телескопа размером 1
23.01.2009 Sagem поставил первый детектор NIRSpec для James Webb

предназначенных для спектрографа NIRSpec (спектрограф ближнего ИК-диапазона) космического телескопа James Webb Space Telescope (JWST). Оставшиеся два Sagem поставит в первой половине 2009 года,
29.08.2007 ПО управления телескопом Джеймса Вебба успешно прошло испытания

Программный комплекс Wavefront Sensing and Controls (WFSC), разработанный для автоматической юстировки оптики телескопа Джеймса Вебба эквивалентной апертурой 6,5 м, успешно прошел испытания. Главное зеркало телескопа будет состоять из 18 бериллиевых зеркал, которые уже в космосе предстоить объединить воедино и п
18.06.2007 ESA включается в строительство JWST

х которого оно возьмет на себя 15% расходов по созданию космического телескопа имени Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST) и разработает для него два научных инструмента. Аналогичную
14.06.2007 Начато создание системы прецизионного гидирования телескопа JWST

изионного гидирования (Fine Guidance Sensor, FGS) космического телескопа имени Джеймса Вебба (JWST, James Webb Space Telescope) и камеры с настраиваемым фильтром (Tuneable Filter Imager, TFI).

10.05.2007 Телескоп JWST: ставка на инновации

НАСА одобрило планы использования при строительстве космического телескопа JWST (James Webb Space Telescope) 10 новых технологий, прежде ни разу не проходивших испытания в ко
26.02.2007 Запуск JWST откладывается на 2 года

НАСА приняло решение отложить запуск космического телескопа имени Джона Вебба(Webb Space Telescope, JWST), на 2 года - теперь до 2013 года. Задержка связана с ростом стоимости проекта на $1 млр
20.02.2007 Начинается полировка бериллиевого объектива телескопа JWST

том, что начинается заключительная фаза подготовки объектива космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) НАСА. Первый из 18 сегментов размером свыше 1,3 м доставлен с предприятия компании Axsy
19.01.2007 Космический телескоп Джеймса Вебба получит раскладной объектив

тировала контрольный стенд для фрагментов апертуры основного зеркала телескопа имени Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST). Габариты современных ракет-носителей не позволяют вывести

24.07.2006 В мировом телескопостроении наступила эпоха гигантомании

дут иметь разрешающую способность примерно в четыре раза выше, чем новый космический телескоп JWST (James Webb Space Telescope), который должен сменить на орбите «ветерана космической астрономи
24.07.2006 В мировом телескопостроении наступила эпоха гигантомании

дут иметь разрешающую способность примерно в четыре раза выше, чем новый космический телескоп JWST (James Webb Space Telescope), который должен сменить на орбите «ветерана космической астрономи
26.02.2006 Есть ли жизнь на "горячем Юпитере"?

ракрасные телескопы — вполне вероятно, что с этой задачей справится новый космический телескоп Джеймса Вэбба (James Webb Space Telescope), который планируют вывести на орбиту в 2013 году.

26.02.2006 Есть ли жизнь на "горячем Юпитере"?

ракрасные телескопы — вполне вероятно, что с этой задачей справится новый космический телескоп Джеймса Вэбба (James Webb Space Telescope), который планируют вывести на орбиту в 2013 году.

09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss

и оптики для двух приборов, MIRI и NIRSpec, которые планируется установить на космическом телескопе James Webb (JWST). В течении последующих десятилетий JWST должен заменить Hubble в качестве г
09.12.2005 На James Webb установят оптику Zeiss

и оптики для двух приборов, MIRI и NIRSpec, которые планируется установить на космическом телескопе James Webb (JWST). В течении последующих десятилетий JWST должен заменить Hubble в качестве г
30.08.2005 Космические планы астрономов деградируют

Рабочий диапазон космического телескопа им. Джеймса Вебба (JWST) будет гораздо уже, чем предполагалось ранее, и не будет включать видимую область спектр
30.08.2005 Космические планы астрономов деградируют

Рабочий диапазон космического телескопа им. Джеймса Вебба (JWST) будет гораздо уже, чем предполагалось ранее, и не будет включать видимую область спектр
29.08.2005 JWST придет на смену Хабблу не раньше 2011 года

Орбитальный телескоп James Webb Space Telescope, находящийся в настоящее время в стадии сборки, будет выпущен на о
10.03.2005 Телескопы вне Земли: астрономов потянуло на Луну

е амбициозным проектом в космическом телескопостроении является Космический Телескоп Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST), который предполагается запустить в 2011 г. Количество свет
10.03.2005 Телескопы вне Земли: астрономов потянуло на Луну

е амбициозным проектом в космическом телескопостроении является Космический Телескоп Джеймса Вебба (James Webb Space Telescope, JWST), который предполагается запустить в 2011 г. Количество свет

Публикаций - 67, упоминаний - 151

NASA JWST и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1507 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 3
SNC - Sierra Nevada Space Systems - SpaceDev 21 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 2
Google LLC 12277 2
OpenAI 382 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 1
Anthropic 67 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 28 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 247 1
IBM - International Business Machines Corp 9553 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
H2O 22 1
X Corp - Twitter 2908 1
Microsoft Corporation 25254 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 1
Alphabet 154 1
Apple Inc 12646 1
ИИ-Технологии 230 1
Virgin Group 141 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 153 7
Ball Aerospace & Technologies 48 4
Carl Zeiss AG 304 3
LEC - Lunar Enterprise Corporation 4 2
TMT Investments 113 2
ЕКА Топливная компания 146 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 234 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Резонанс НПП 389 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1486 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Геометрия НПО 151 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3429 44
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 47
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 41
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 13
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2261 6
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 879 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Освещение - яркость источника света 723 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 2
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 416 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1964 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1209 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 1
Фонарик 315 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 254 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 57 1
Управляемость - Manageability 1957 1
Дифракция - diffractus 36 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 470 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 34
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 8
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 6
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 5
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 5
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 3
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 5 2
CIW GMT - Giant Magellan Telescope - Гигантский телескоп Магеллана - Гигантский Магелланов телескоп 4 2
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 2
ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
NASA - New Worlds Observer - New Worlds Mission 2 2
OpenAI - ChatGPT 532 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 2
GAiA-X - европейская облачная система 51 2
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 1
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 13 1
GTC - Gran Telescopio CANARIAS - Большой Канарский телескоп 3 1
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 54 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 117 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Broadcom - VMware Wavefront 8 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 11 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 146 1
Stockman Peter - Стокман Питер 2 2
Grunsfeld John - Грансфельд Джон 12 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Linnehan Richard - Линнехан Ричард 9 2
Angel Roger - Анжел Роджер 8 2
Kinney Anne - Кинни Энн 2 2
Lester Dan - Лестер Дэн 2 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 2
Левкевич Михаил 60 2
Fosbury Robert - Фосбури Роберт 1 1
Spitzer Lyman - Шпитцер Лайман 1 1
Корсаков Сергей 2 1
Begelman Mitchell - Бегельман Митчелл 2 1
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 5 1
Mobasher Bahram - Мобашер Бахрам 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 58 1
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 1
Kalas Paul - Калас Пол 3 1
Werner Mike - Вернер Майк 3 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 6 1
Johnson John - Джонсон Джон 6 1
Tallinn Jaan - Таллинн Ян 6 1
Рахманов Максим 47 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Brin Sergey - Сергей Брин 191 1
Водясов Алексей 222 1
Дырмовский Дмитрий 142 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Земля - планета Солнечной системы 10665 43
Солнечная система - Solar system 2547 22
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 601 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 17
Европа 24650 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 9
Юпитер - планета Солнечной системы 555 8
США - Калифорния 4776 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 6
США - Алабама 145 6
Чили - Республика 484 5
США - Аризона 540 4
США - Колорадо 385 4
США - Мэриленд - Балтимор 178 4
США - Колорадо - Боулдер 82 4
Канада 4986 4
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 3
США - Хантсвилл 59 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
США - Мэриленд 295 3
Венера - планета Солнечной системы 293 3
Нептун - планета Солнечной системы 203 3
Франция - Французская Республика 7980 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 3
Мировой океан - World Ocean 521 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Созвездие Лисичка - Vulpecula 2 2
США - Колумбия - Вашингтон 1452 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 144 2
США - Нью-Мексико 247 2
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 2
США - Пасадина 169 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
США - Огайо 290 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18253 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3594 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 675 2
Колумбия - Республика 538 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 42
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 25
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 20
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 293 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 9
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 9
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 8
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 8
Физика - Physics - область естествознания 2836 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 6
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 6
Физика - Градус Цельсия 291 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 5
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 5
Бериллий - Beryllium - химический элемент 18 4
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1008 3
Астрономия - Квазар - Quasar 85 3
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Спорт - Футбол 753 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 2
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 170 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
New Scientist 1448 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 4
Future - Space.com 199 2
Optics 139 2
Nature 821 2
Astronomy & Astrophysics 15 1
SpaceNews 72 1
Fox News Channel - FNC 41 1
Space Daily 528 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Wikipedia - Википедия 588 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
The Guardian - Британская газета 384 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 7
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
ILOA Hawai'i - International Lunar Observatory - Международная лунная обсерватория 2 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 2
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
МГУ ГАИШ - Кавказская Горная Обсерватория 1 1
РАН ГАО ГАС - Кисловодская горная астрономическая станция 1 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 1
РАН ИЯИ - Институт ядерных исследований 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
РАН - Российская академия наук 2016 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
Kyoto University - Киотский университет 26 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
Turing Award - Премия Тьюринга 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409190, в очереди разбора - 731187.
Создано именных указателей - 187833.
