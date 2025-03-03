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Индексная книга (каталог) CNews*
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iF Design Awards


03.03.2025 Российский бренд IEK получил международное признание 1
06.07.2022 Бренд TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 19 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
07.04.2022 Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях 1
16.03.2022 Как выбрать рабочую станцию для креатива, инжиниринга и исследований 1
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1
16.10.2018 Лучшие кондиционеры с функцией обогрева. Выбор ZOOM 1
12.04.2018 Самые необычные игровые мониторы. Выбор ZOOM 1
01.03.2018 Acer получила 12 наград iF Design Awards 2018 1
28.04.2017 Acer представила тонкие моноблоки Aspire U27 и Aspire Z24 1
22.02.2017 Asus представила ультракомпактные ПК VivoMini VC66R и VivoMini VC66. Фото 1
17.11.2016 Не такие как iPhone: смартфоны с оригинальным форм-фактором. Выбор ZOOM 1
12.08.2016 Самые стильные смартфоны. Выбор ZOOM 1
17.09.2015 Самые красивые смартфоны 2015 2
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
30.01.2013 Тест "облачного" смартфона Acer CloudMobile: когда доступность не порок 1
28.11.2012 Обзор стационарного телефона iDECT Eclipse by Voxtel 1
13.02.2012 Acer CloudMobile: удостоенный награды мобильник будет "привязан" к облаку Acer 1
08.08.2007 Samsung начинает поставки стильного ЖК-монитора 1
01.02.2007 Дайджест мира КПК – январь 1
15.12.2006 Дайджест. Волна новых мобильников 1
06.12.2006 Flexus 03 - концепт телефона Pantech 1
14.02.2006 3GSM: BenQ-Siemens EF51 - плеер со встроенным мобильным телефоном 1
10.12.2004 Монитор Sony SDM-HS74 - стиль для домоседа 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

iF Design Awards и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3514 8
LG Electronics 3620 8
Samsung Electronics 10296 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 6
Intel Corporation 12228 5
Apple Inc 12158 4
Microsoft Corporation 24688 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 3
Philips 2057 2
Sony 6555 2
HTC Corporation 1499 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
ZTE Corporation 749 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 2
Adobe Systems 1554 2
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 152 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Kontron 29 2
K-Systems - К-Системс 138 2
Rover - RoverComputers 414 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 2
Intel Communications Group 15 2
Седиком 21 2
Yandex - Яндекс 7453 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 1
Voxtel 75 1
Bang&Olufsen - B&O 137 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 1
Huawei 3959 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Xiaomi 1757 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Русский Стиль 44 2
Intel Capital 148 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 260 1
Miele - Миле 134 1
Dyson 122 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 1
Hansa - Ханса 114 1
Bugatti 17 1
UMA - United Music Agency 40 1
Swarovski AG 73 1
Daikin Industries 46 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 68 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12538 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 11
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9680 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17144 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10178 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6070 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2819 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10027 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6074 5
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3499 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1831 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12593 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16213 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 4
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1146 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3039 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24625 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7653 4
Аксессуары 3915 4
Моноблок - Monoblock PC 937 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 4
Контрастность 2846 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 513 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3847 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7341 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 3
Google Android 14084 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2091 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
BlackBerry Passport 13 3
Intel Core - Семейство процессоров 1208 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
AMD Radeon FreeSync 194 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4995 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1561 2
Acer Flickerless 35 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 2
Rover - RoverBook 155 2
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1348 2
Nvidia GeForce FX 72 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 2
Apple iPhone 6 4862 2
Intel Itanium 628 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
HTC 8X 12 2
Rover - RoverPC 102 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 2
Acer CloudMobile 4 2
IBM ThinkVantage 33 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
Microsoft Windows 10 1772 1
Acer Predator 206 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 76 1
Кудрявцев Алексей 39 2
Дергунова Ольга 119 2
Шевченко Андрей 16 2
Коротков Андрей 85 2
Катьянов Юрий 3 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 14 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Huang Tiffany - Хуанг Тиффани 2 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 567 1
Ксенин Алекс 311 1
Сергеев Иван 74 1
Редькин Александр 5 1
Шелобков Алексей 32 1
Икоев Артем 15 1
Симонов Игорь 102 1
Жегалина Арина 1 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
Южная Корея - Республика 6669 5
Япония 13312 4
Европа 21817 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5199 3
Азия - Азиатский регион 5563 3
Германия - Федеративная Республика 12712 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 2
Великобритания - Лондон 2389 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Испания - Каталония - Барселона 743 1
Словения - Республика 249 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Германия - Берлин 716 1
Южная Корея - Сеул 364 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 1
Казахстан - Республика 5573 1
Китай - Тайвань 4004 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 1
Италия - Итальянская Республика 4362 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 1
Дания - Королевство 1299 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4985 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8793 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5562 4
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1557 2
Ergonomics - Эргономика 1603 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4920 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1396 2
Английский язык 6669 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2277 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24291 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1338 2
Паспорт - Паспортные данные 2529 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1378 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1212 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Металлы - Серебро - Silver 758 2
Зоология - наука о животных 2650 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 665 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1746 1
Металлы - Медь - Copper 796 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5185 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2771 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1812 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 821 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 567 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 7
Мобильные системы 116 2
DigiTimes - Издание 1313 1
SlashGear 134 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
РАН - Российская академия наук 1887 2
Red Dot Design Award 56 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 3
Intel Developer Forum - IDF 278 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
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