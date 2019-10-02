Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hansa
Ханса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 134
Hansa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Куликов Александр 16 6
|Павлов Вадим 8 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Куканов Алексей 13 6
|Нагаев Олег 30 6
|Васильченко Юрий 10 6
|Мосягин Константин 19 6
|Комаров Илья 9 6
|Емелин Дмитрий 14 6
|Иванов Андрей 40 6
|Кучерова Ольга 9 6
|Кутмириди Ян 9 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Лигачев Глеб 60 6
|Алифанов Кирилл 56 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Карпов Иван 41 6
|Панферов Алексей 22 6
|Муравьев Владимир 29 6
|Халматов Максим 45 6
|Гаврилов Юрий 11 6
|Михалев Евгений 40 6
|Урьяс Вадим 76 6
|Залманов Андрей 29 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Гостев Александр 54 1
|Малахов Андрей 4 1
|Симоненко Вячеслав 22 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 4 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Котов Сергей 15 1
|Ермолин Константин 1 1
|Кузнецов Роман 8 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 6
|Русский язык 991 3
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 34
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766886, в очереди разбора - 670571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766886, в очереди разбора - 670571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru