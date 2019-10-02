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Hansa
Ханса


02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин 1
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины 1
21.10.2016 На «Яндекс.Маркете» появились страницы брендов 1
10.08.2016 «Русские хакеры» - кто они? Опрос 1
27.10.2015 Новинки парижской выставки Canon Expo 2015. Репортаж ZOOM 1
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM 1
29.07.2015 LogistiX автоматизировала работу складских комплексов «Сантоп» на базе Lead WMS 1
14.11.2014 Самая ожидаемая бытовая техника с Wi-Fi 1
08.08.2014 Зачем нужны посудомоечные машины? Тест-драйв Whirlpool ADP 1077 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 4
09.06.2014 Восстание машин: зачем и в какой бытовой технике есть Wi-Fi 1
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800 5
24.09.2013 TelecityGroup запускает новый ЦОД в Финляндии 4
16.09.2013 Быт не забыт. Бытовая техника на выставке IFA 2013: большой обзор 5
07.06.2013 Лучшие СВЧ-печи с механическим управлением и не только. Выбор ZOOM 2
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 2
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 2
18.02.2013 Как выбрать микроволновую печь. Рекомендации ZOOM.CNews 1
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 1
04.02.2013 Лучшие «микроволновки» страны. Выбор ZOOM 5
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 6
23.11.2012 Узкие и компактные посудомоечные машины. Выбор ZOOM 7
26.10.2012 Лучшие посудомоечные машины. Выбор ZOOM 7
05.10.2012 Лучшие индукционные варочные поверхности. Выбор ZOOM 1
21.09.2012 Как выбрать варочную поверхность. Рекомендации ZOOM.CNews 1
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 2
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 3
10.02.2012 Жди её. Она придёт. Самая ожидаемая бытовая техника 2012 года. Выбор ZOOM 7
30.12.2011 Лучшая бытовая техника 2011 года. Выбор ZOOM 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 2
09.09.2011 Холодильники на Android и роботы-пылесосы. Бытовая техника на выставке IFA`2011 6
24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM 2

Публикаций - 61, упоминаний - 134

Hansa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5714 21
LG Electronics 1870 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 14
Bosch - БСХ бытовые приборы 242 13
Siemens AG - Сименс Россия 672 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Philips 740 5
Транснефть-Технологии 8 5
Panasonic 1167 3
Titanium 28 2
Microsoft Corporation 11143 2
Facebook 3767 2
Raytheon 20 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
Verysell - Верисел 93 1
Sharp Corporation 341 1
Olympus 185 1
Redmond - Инновационные решения 49 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
BBK Electronics 126 1
Google LLC 7168 1
Nokia Siemens Networks 169 1
Haier 44 1
Nikon 263 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
LogistiX - Логистикс-Тех 43 1
Supra 24 1
Автоматика Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 1
Oracle Corporation 3360 1
Cozy Bear - Хакерская группировка 6 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2733 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Информзащита 423 1
Ланит ГК 1160 1
Miele 95 13
Gorenje 52 11
Dyson 63 7
Candy Group - Канди 55 7
Май - Российская торговая компания 49 6
A.T.Legal 10 6
Нордеа Банк 49 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Valtec 9 6
ПГК - Первая грузовая компания 98 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
UBS AG 119 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 6
Почта России ПАО 1577 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 6
Открытие ФК 538 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Уралкалий ПАО 62 6
Модульбанк - Modulbank 95 6
PepsiCo - Пепсико 95 6
Совкомбанк ПАО 147 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
АльфаСтрахование СГ 208 6
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 5
Electrolux - Электролюкс Рус 114 5
Whirlpool 48 4
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Kickstarter 95 1
UMA - United Music Agency 18 1
Hasbro 13 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Indesit 35 1
Ferrari NV 71 1
Whirlpool KitchenAid 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 6
Пылесос - Vacuum cleaner 89 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 925 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 2
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 58 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 341 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
APS-C - Advanced Photo System type-C - Формат сенсора цифровых фотоаппаратов 141 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 132 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 319 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
PnP - Plug&Play 94 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 2
Samsung RL - серия холодильников 2 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 2
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 2
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 1
Philips Saeco - серия кофемашин 6 1
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 1
Dyson 360 Eye - робот-пылесос 3 1
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 21 1
LogistiX LEAD WMS 33 1
Canon PowerShot G 12 1
Canon EOS C - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 5 1
Ricoh EZ 5 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 37 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Pegasus 24 1
Яндекс.Маркет 439 1
Куликов Александр 16 6
Павлов Вадим 8 6
Четвернин Алексей 651 6
Емельченков Сергей 83 6
Затуловский Аркадий 16 6
Куканов Алексей 13 6
Нагаев Олег 30 6
Васильченко Юрий 10 6
Мосягин Константин 19 6
Комаров Илья 9 6
Емелин Дмитрий 14 6
Иванов Андрей 40 6
Кучерова Ольга 9 6
Кутмириди Ян 9 6
Суровец Дмитрий 44 6
Лигачев Глеб 60 6
Алифанов Кирилл 56 6
Сергеев Сергей 63 6
Карпов Иван 41 6
Панферов Алексей 22 6
Муравьев Владимир 29 6
Халматов Максим 45 6
Гаврилов Юрий 11 6
Михалев Евгений 40 6
Урьяс Вадим 76 6
Залманов Андрей 29 3
Пегасов Сергей 52 3
Гостев Александр 54 1
Малахов Андрей 4 1
Симоненко Вячеслав 22 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Котов Сергей 15 1
Ермолин Константин 1 1
Кузнецов Роман 8 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 43
Германия - Федеративная Республика 3664 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 10
Европа 3781 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Германия - Берлин 359 5
Япония 2808 5
Италия - Итальянская Республика 1399 4
Южная Корея - Республика 1466 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 3
Франция - Французская Республика 2139 2
Дания - Королевство 371 2
Словения - Республика 112 2
Южная Корея - Сеул 130 2
Россия - Киров 248 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Европа Западная 618 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Франция - Париж 374 1
Германия - Кельн 48 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Германия - Лейпциг 29 1
США - Флорида 144 1
Италия - Милан 47 1
Япония - Токио 290 1
Россия - Липецк 259 1
Великобритания - Лондон 826 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 834 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Китай - Пекин 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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