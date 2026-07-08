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Индексная книга (каталог) CNews*
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Комлик Олег

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 ДОМ.РФ и Сравни будут развивать технологии Открытых API для оказания финансовых услуг 1
16.10.2024 ДОМ.РФ и Банки.ру запускают новый сервис для удобного оформления банковских продуктов 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
02.07.2024 Олег Комлик, банк Дом.рф: Мы запустили первую в России ипотеку по QR-коду 1
01.03.2024 «Росбанк Дом» выпустил первую электронную закладную, подписанную УНЭП 1
19.01.2024 Банк «ДОМ.РФ»: в каких регионах популярна ипотека по QR-коду 1
26.12.2023 В Банке «Дом.РФ» теперь можно оформить е-закладную через мобильное приложение 1
21.12.2023 Банк ДОМ.РФ запустил оформление ипотеки через экосистему недвижимости «Метр квадратный» 1
27.11.2023 Банк «Дом.рф» запустил оформление кредита по QR-коду 1
16.11.2023 Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах 1
08.11.2023 Уровень цифровизации ипотеки в Банке ДОМ.РФ за год вырос в два раза 1
12.10.2023 Банк «Дом.РФ» сохранил полгектара леса благодаря переходу на безбумажный офис 1
18.05.2023 Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета 1
03.02.2023 Банк «Дом.РФ» упростил открытие расчетных счетов для юрлиц 1
26.01.2023 Банк Дом.рф ускорил оформление ипотеки с помощью «Цифрового профиля гражданина» 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Комлик Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 141 12
Аусферр ИТЦ 44 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 632 12
9520 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1739 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 12
Diasoft - Диасофт 1123 12
R-Vision - Р-Вижн 262 12
Ланит Интеграция 218 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 783 12
Polymedia - Полимедиа 158 12
Газинформсервис - ГИС 488 12
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 12
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 12
ФинГрад - FinGrad 48 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 9
Hoff Tech - Хофф Тех 46 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 44 8
МегаФон 10644 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 424 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 87 5
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
Picvario - Пикварио 21 5
Ростелеком 10879 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 4
ИАС Диджитал 7 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 50 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2387 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 72 1
Cloud4Y 310 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 153 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Сравни.ру - Sravni Tech 25 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 27
Cotton Club - Коттон Клаб 30 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 41 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 12
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 12
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 61 12
РЖД - Российские железные дороги 2085 12
ВТБ - Почта Банк 512 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 12
Альфа-Банк 1966 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 287 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 12
ФосАгро 172 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 297 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 207 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 12
Восток-Сервис ГК 57 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 66 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 12
Finn Flare - ФФ Стайл 46 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 12
Кофемания 85 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 11
Северсталь ПАО - Severstal 619 11
Hansa - Ханса 114 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 137 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8767 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 12
Федеральное казначейство России 1939 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 403 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34486 14
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8174 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6190 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1158 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13525 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 206 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3560 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 12
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 768 8
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3087 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 126 5
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4588 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 12
НКТ - Р7-графика 47 12
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 12
Новые облачные технологии - МойОфис 951 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 434 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 12
НКТ - Р7-Офис 537 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 12
Протек - Здравсити 32 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 292 12
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 12
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RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 6 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1022 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 60 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 567 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 249 2
ВТБ - Жилищная экосистема - М2 - Метр квадратный 5 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 889 1
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Apple iPhone 6 4861 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 1
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Передовые технологии - RuDesktop 35 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 14
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6550 13
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 12
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1096 2
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 23 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2852 2
Система социального кредита - Система социального рейтинга - Система социального доверия 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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