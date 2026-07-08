Индексная книга (каталог) CNews*
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Комлик Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 27
Комлик Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуденко Илья 28 12
|Аксенов Олег 62 12
|Новиков Денис 29 12
|Замаруев Владимир 41 12
|Оберемок Надежда 45 12
|Аникин Дмитрий 68 12
|Милованов Андрей 46 12
|Солдатенкова Ксения 41 12
|Белан Иван 41 12
|Желнова Алина 42 12
|Желтухин Вадим 71 12
|Челидзе Джимшер 44 12
|Артюхов Сергей 65 12
|Лукьянов Олег 21 12
|Сысуев Андрей 16 12
|Пунин Андрей 14 12
|Суровец Дмитрий 115 12
|Натрусов Артем 312 12
|Шадаев Максут 1207 12
|Чаркин Евгений 317 12
|Глазков Александр 151 12
|Абакумов Евгений 226 12
|Михалев Евгений 98 12
|Нестеров Алексей 174 12
|Малышев Сергей 99 12
|Батай Илья 59 12
|Краснов Александр 90 12
|Галкин Николай 138 12
|Катамадзе Анна 132 12
|Никитин Сергей 96 12
|Цыганков Дмитрий 38 12
|Кузнецов Евгений 55 12
|Новикова Елена 105 12
|Ульянов Николай 176 12
|Клявин Владимир 51 12
|Теплицкий Дмитрий 88 12
|Киселев Сергей 70 12
|Воронин Павел 195 12
|Урусов Виктор 157 12
|Аветисян Арутюн 42 12
|РАН - Российская академия наук 2111 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 12
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.