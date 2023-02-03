Банк «Дом.РФ» упростил открытие расчетных счетов для юрлиц

Банк «Дом.РФ» предоставил юридическим лицам возможность дистанционно подавать заявки на открытие расчетных счетов. Новый сервис снизит расходы бизнеса.

Услуга доступна для всех категорий юрлиц, в том числе публичных и непубличных акционерных обществ, благотворительных и других фондов, НПФ, некоммерческих организаций и бюджетных учреждений, хозяйственных и полных товариществ и обществ, фермерских хозяйств и религиозных организаций.

«Банк «Дом.РФ» продолжает курс на цифровизацию, делая основной акцент на комфорте клиентов. Благодаря технологичному решению юрлица, на которых приходится существенное количество открываемых счетов, смогут значительно сократить свои издержки – как временны́е, так и финансовые. Сам процесс онбординга стал автоматизированным и более эффективным», – сказал директор подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олег Комлик.

Ранее сервис позволял дистанционно подавать заявки на открытие счетов и прикладывать необходимые документы только для ИП и ООО. Представителям организаций иных правовых форм требовалось несколько раз посещать отделение банка. Нововведение позволило ограничиться одной очной встречей клиента с банком. Документы банк получает по официальному и защищенному каналу связи, имея возможность до идентификации клиента проанализировать полученные документы и подготовить формы на подписание.

«Сервис запущен на базе микросервисной платформы «Единый фронт офис». Она позволяет быстро и гибко встраивать необходимые решения и обеспечивать готовность к масштабированию под любой сегмент бизнеса и оказывать лучший сервис по обслуживанию клиентов», – отметила директор малого и среднего бизнеса банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк.