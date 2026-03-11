Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Корнелюк Анна


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне 1
20.06.2024 ДОМ.РФ поможет партнёрам Wildberries выбрать локации для пунктов выдачи заказов 1
21.05.2024 «Цифровой дом для бизнеса»: Банк «Дом.РФ» запустил собственное решение для получения финансовых услуг 1
18.05.2023 Банк «Дом.РФ» запустил сервис удаленного открытия расчетного счета 1
03.02.2023 Банк «Дом.РФ» упростил открытие расчетных счетов для юрлиц 1
31.01.2023 Банк «Дом.РФ» запустил оплату по QR-коду в терминалах 1
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Корнелюк Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 124 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 587 5
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5379 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4487 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2095 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 368 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2872 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2274 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5942 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1433 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1618 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 978 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 45 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12376 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1527 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4997 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4749 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4766 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25852 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4178 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9863 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2066 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13453 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 825 2
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 41 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 1
Иванченко Евгений 15 1
Лукьянов Александр 65 1
Комлик Олег 26 1
Бусарев Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11853 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 639 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 499 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 375 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6333 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 885 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2330 1
Ведомости 1324 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837