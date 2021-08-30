В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов

Клиентам интернет-банка «SBI бизнес» стал доступен сервис проверки контрагентов «Светофор», позволяющий оценить надежность подрядчиков на основе данных из официальных источников. Сервис запущен совместно с «Контуром», экосистемой продуктов для бизнеса.

Сервис «Светофор» автоматически анализирует контрагентов клиентов банка на основании данных ФНС, картотеки дел арбитражного суда, перечней предприятий-банкротов и ликвидируемых предприятий. Все эти источники помогают объективно оценить надежность юридического лица и защитить клиента Банка от риска взаимодействия с неблагонадежными партнерами.

Клиенты «SBI банка» могут бесплатно воспользоваться услугой в интернет-банке при создании платежа в форме платежного поручения, при запросе рейтинга по ИНН в разделе «Платежи» или в справочнике контрагентов. При необходимости предприниматели могут запросить доступ к расширенной версии отчетов, в которой указаны факторы, повлиявшие на уровень надежности.

«Когда клиент готовит платежное поручение в интернет-банке, сервис по ИНН контрагента запрашивает актуальную информацию в «Контур.Фокусе». В результате клиент перед отправкой денег может узнать о крупном арбитражном процессе, который начался только на днях, или о том, что контрагент не выполняет кредитные обязательства перед банками. Такое может случиться даже с давним и надежным партнером. С помощью «Светофора» клиенты банка могут снизить риск невозврата дебиторской задолженности, обойти проблемы с возмещением НДС и всегда знать последние новости о своих контрагентах», — отметил Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками в «Контуре».

Анна Корнелюк, директор по развитию МСБ в «SBI банке», сказала: «Проверка контрагента — еще один пример того, как финтех-решения могут существенно облегчить жизнь клиентов банка. Пара кликов, сделанных в интернет-банке, позволяют оценить риски работы с действующим или потенциальным контрагентом. Все наши продукты для малого и среднего бизнеса базируются в первую очередь на заботе о клиенте: оберегая его средства, мы вместе с клиентом растим бизнес в наиболее безопасных и комфортных условиях».