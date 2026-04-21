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Индексная книга (каталог) CNews*
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Платёжное поручение Payment order

СОБЫТИЯ


21.04.2026 «СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей 1
01.04.2026 За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию 1
01.12.2025 В МФТИ научили ИИ управлять бизнес-процессами в «1С» 1
26.11.2025 Теперь вернуть госпошлину за лицензию на продажу алкоголя в Подмосковье можно онлайн 1
20.10.2025 «Точка Банк» предложил открывать депозиты в «1С» 1
17.10.2025 «Финлид» от «Точка Банка» добавил поддержку смс-подписи платежей в «1С» 1
29.08.2025 Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС 1
29.08.2025 В Directum Lite теперь можно работать с платежными поручениями и учетными документами 1
08.08.2025 Троян Buhtrap разослали от имени взломанных пользователей «Диадока» 1
30.07.2025 Сбербанк предложил бизнесу сервис для оплаты штрафов и начислений 1
21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности 1
24.06.2025 Быстрая оплата счетов «Билайн» для бизнеса: новый сервис «Моментальные платежи» от Сбербанка 1
23.06.2025 Сбербанк и компания ППР упростили оплату сервисов для бизнеса 1
19.06.2025 «СберБизнес» предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе ИИ-технологий 1
11.06.2025 Вместо суток — 20 минут: «Т-Банк» запустил срочные переводы по реквизитам для физических лиц 1
17.03.2025 Предприниматели могут оплачивать счета на «Госуслугах» с помощью «СберБизнеса» 1
12.03.2025 «Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний 1
19.12.2024 В России сорвано строительство дизайн-центра: «Работы настолько медленные, что в срок их выполнить невозможно» 1
23.09.2024 «Солар»: больше трети корпоративных электронных писем содержат спам и фишинг 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
19.07.2024 Делобанк и Carcraft ускорили расчеты с частными продавцами автомобилей 1
03.07.2024 Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна? 1
02.04.2024 Делобанк запустил переводы «от бизнеса к бизнесу» через Систему быстрых платежей 1
28.03.2024 Стало известно, как будут работать переводы по СБП между юрлицами с 1 апреля 1
29.11.2023 Платить налоги в приложении «Сбербизнес» стало проще 1
14.11.2023 Вадим Петросян -

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

 1
21.09.2023 «Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей 1
26.04.2023 В сервисе дистанционного банковского обслуживания «МТС-бизнес» стали доступны новые опции 1
22.02.2023 Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса 1
26.10.2022 Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей 2
31.08.2022 Японцам впервые разрешат обращаться к властям без дискет и компакт-дисков 1
28.07.2022 «Контур.бухгалтерия» и банк для бизнеса «Бланк» настроили обмен данными 1
24.05.2022 ВТБ запустил в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам 1
24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы 1
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
15.12.2021 Хакеры украли полмиллиарда рублей со счета Центробанка России 1
09.12.2021 «Гэндальф» помогла автоматизировать бизнес-процессы сервиса Getpolis 1
25.10.2021 Чиновники Японии начинают отказываться от дискет 1
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 1

Публикаций - 241, упоминаний - 255

Платёжное поручение и организации, системы, технологии, персоны:

9594 49
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 18
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 14
Yandex - Яндекс 9216 11
Microsoft Corporation 25775 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
Directum - Директум 1268 8
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 8
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 7
Информзащита 941 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
SAP SE 5601 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Webmoney - Вебмани.Ру 547 4
SafeTech - СэйфТек 133 4
МойСклад - Логнекс 124 4
Бифит - Bifit 91 4
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 4
Oracle Corporation 7074 3
Citrix Systems 868 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
1С-Рарус 982 3
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 2
Fiserv - First Data Corp 14 2
CarCraft - КарКрафт 6 2
Ростелеком 10948 2
Dell EMC 5180 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
Альфа-Банк 1979 16
Visa International 1993 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 4
Синара Банк - ДелоБанк 69 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 76 3
Точка Финлид 12 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Синара ГК - Sinara Group 124 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Автокард холдинг 21 2
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Газпром нефть 725 2
Ак Барс Банк 283 2
American Express - Amex 338 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Абсолют Банк 249 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Федеральное казначейство России 1949 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 2
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Фонд капитального ремонта 21 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
РАИ - Российская Академия Интернета 21 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 104
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 36
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 31
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 18
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 18
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 17
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 13
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 13
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 27
Google Android 15244 21
Apple iOS 8583 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Microsoft Windows 16882 11
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 11
Apple - App Store 3109 9
Microsoft Office 4170 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 38 8
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 8
BSS BS-Client ДБО 126 8
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 7
Альфа-Банк - Альфа-Бизнес Онлайн - Альфа-Бизнес Мобайл - Альфа-Клиент Онлайн - Мобильный банк для бизнеса 53 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 6
Бифит - iBank 59 6
Abbyy FlexiCapture 178 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Apple Pay 519 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 5
SafeTech - SafeTouch 29 5
ПСБ PSB On-Line 17 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple Touch ID 298 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Apple iPad 4012 3
Попов Анатолий 154 9
Лоевская Анна 70 6
Патешман Виталий 42 5
Паткин Иван 23 5
Орловский Павел 11 4
Волков Дмитрий 69 3
Осин Денис 19 3
Моисеев Алексей 33 3
Иванченко Евгений 15 3
Журихин Павел 16 3
Калемберг Денис 32 3
Белопольский Вадим 9 3
Карев Кирилл 5 3
Прокофьев Станислав 9 2
Хафизов Артем 5 2
Семенников Антон 35 2
Беленький Борис 3 2
Колбин Евгений 87 2
Лящ Михаил 49 2
Коробкина Оксана 15 2
Сачков Илья 126 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Глазачев Иван 27 2
Кошелев Александр 3 2
Возмилов Андрей 8 2
Стоянов Руслан 37 2
Гуральников Сергей 164 2
Сизов Антон 29 2
Царев Евгений 30 2
Кузьмина Ирина 20 2
Артюхин Роман 11 2
Гутницкий Дмитрий 4 1
Бурых Дмитрий 4 1
Верещагин Андрей 6 1
Салатов Дмитрий 3 1
Амшаринский Дмитрий 2 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Постнов Сергей 2 1
Чернокозинский Сергей 2 1
Метельский Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 101
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Украина 7928 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Япония 13807 4
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Нидерланды 3746 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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