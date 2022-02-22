Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Платёжное поручение Payment order
Публикаций - 78, упоминаний - 82
Платёжное поручение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4897 7
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 1
|Apple Inc 10508 1
|Red Hat 1169 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 2
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 2
|Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 1
|Hyundai Motor 301 1
|Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 1
|Президент Российской Федерации 3341 2
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 2
|Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 1
|Украина 6021 1
|Германия - Федеративная Республика 8493 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru