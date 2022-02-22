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Платёжное поручение Payment order



22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
13.11.2020 Более 50 тысяч предпринимателей установили мобильную бухгалтерию ВТБ 1
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле 1
22.09.2020 Райффайзенбанк интегрировался с сервисом «1С:ДиректБанк» 1
04.08.2020 «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков 1
16.07.2020 «Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными 1
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 1
22.05.2020 «Яндекс.Касса» создала сервис для платформ 1
14.05.2020 «Неофлекс» внедрил в «SBI банк» систему ДБО для юрлиц в микросервисной архитектуре 1
01.04.2020 Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКО для компаний среднего бизнеса 1
12.03.2020 «Точка» дополнила мобильный банк технологиями ИИ Abbyy 2
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 1
06.02.2020 Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить 1
29.11.2019 ГК «ПиР» тиражирует DirectumRX на предприятия группы 1
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания 1
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате 1
05.11.2019 Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам 1
30.10.2019 Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис «Бизнес Драйв» на платформе BSS 1
30.09.2019 «1С-Рарус» доработала линейку «1С:Управление автотранспортом» 2
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу» 1
05.06.2019 Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч. 1
31.05.2019 «ММЗ вперед» внедрил «1С:Документооборот» с помощью «1С-рарус» 1
31.05.2019 Райффайзенбанк и Askona Life Group представили блокчейн-экосистему для быстрых сделок 1
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10 1
22.03.2019 Банк «Авангард» интегрировал интернет-банк с бухгалтерскими сервисами СКБ «Контур» 1
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 1
09.01.2019 Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту 1
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
16.10.2018 Сбербанк и «Яндекс.Касса» запустили моментальные онлайн-платежи для бизнеса 1
27.08.2018 Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений 1
19.07.2018 Group-IB: За атакой на «ПИР Банк» стоит группировка MoneyTaker 1
16.07.2018 Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями 1
27.06.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые атаки шифровальщика Purga 1
05.06.2018 Сбербанк построил «уникальную» систему онлайн-услуг для малого и среднего бизнеса 1
29.05.2018 «Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов 1
25.04.2018 Эксперты «Информзащиты» помогли устранить уязвимость в системе ДБО 1
25.04.2018 Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 теперь поддерживает «1С» 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1

Публикаций - 78, упоминаний - 82

Платёжное поручение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 1
Apple Inc 10508 1
Red Hat 1169 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2061 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 1
Hyundai Motor 301 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 49 1
Президент Российской Федерации 3341 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3818 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14143 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20846 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7771 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8831 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3961 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1416 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2445 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5172 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1396 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4213 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4043 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1184 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 345 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2035 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 25 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2496 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1159 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 899 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 527 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 206 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 6
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 148 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2233 1
Орловский Павел 3 3
Мокрышев Сергей 3 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1290 1
Украина 6021 1
Германия - Федеративная Республика 8493 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1422 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3128 9
Мошенничество - Махинации 1281 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2217 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1758 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
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