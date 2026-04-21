Индексная книга (каталог) CNews*
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Платёжное поручение Payment order
СОБЫТИЯ
Публикаций - 241, упоминаний - 255
Платёжное поручение и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Анатолий 154 9
|Лоевская Анна 70 6
|Патешман Виталий 42 5
|Паткин Иван 23 5
|Орловский Павел 11 4
|Волков Дмитрий 69 3
|Осин Денис 19 3
|Моисеев Алексей 33 3
|Иванченко Евгений 15 3
|Журихин Павел 16 3
|Калемберг Денис 32 3
|Белопольский Вадим 9 3
|Карев Кирилл 5 3
|Прокофьев Станислав 9 2
|Хафизов Артем 5 2
|Семенников Антон 35 2
|Беленький Борис 3 2
|Колбин Евгений 87 2
|Лящ Михаил 49 2
|Коробкина Оксана 15 2
|Сачков Илья 126 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Глазачев Иван 27 2
|Кошелев Александр 3 2
|Возмилов Андрей 8 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Сизов Антон 29 2
|Царев Евгений 30 2
|Кузьмина Ирина 20 2
|Артюхин Роман 11 2
|Гутницкий Дмитрий 4 1
|Бурых Дмитрий 4 1
|Верещагин Андрей 6 1
|Салатов Дмитрий 3 1
|Амшаринский Дмитрий 2 1
|Силуянов Дмитрий 6 1
|Постнов Сергей 2 1
|Чернокозинский Сергей 2 1
|Метельский Сергей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.