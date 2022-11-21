Разделы

Цифровизация
|

Right Line внедрила возможность платежей B2B между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей

Компания Right Line завершила разработку и успешно тестирование сценариев В2В СБП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получив подтверждение от НСПК. Об этом CNews сообщили представители Right Line.

В рамках развития Системы быстрых платежей НСПК внедрила возможность совершать B2B платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«Переводы между юридическими лицами с помощью ссылки или QR кода открывают новые возможности развития клиентского сервиса в расчетах между бизнесом, - сказал Андрей Блощецов, генеральный директор компании. – Теперь не нужно выставлять счета своему контрагенту, а ему – составлять платежное поручение на оплату, где есть риск ошибки при вводе реквизитов, поэтому получателю достаточно направить контрагенту ссылку или QR-код на оплату. А дополнительные удобства в виде возможности получать денежные средства мгновенно, круглосуточно в режиме 24х7, в выходные и праздники, позволят компаниям в разных часовых поясах выстраивать непрерывный бизнес, больше не думая о доступности межбанковских расчетов».

Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
Безопасность

Компания Right Line предлагает собственное решение для банков по подключению функциональности В2В для юридических лиц, и может работать параллельно с решениям других компаний по СБП С2С и С2В.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ

Хакеры взломали десятки российских компаний из-за уязвимости в электронной почте Microsoft Exchange

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще