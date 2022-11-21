Right Line внедрила возможность платежей B2B между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей

Компания Right Line завершила разработку и успешно тестирование сценариев В2В СБП для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получив подтверждение от НСПК. Об этом CNews сообщили представители Right Line.

В рамках развития Системы быстрых платежей НСПК внедрила возможность совершать B2B платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«Переводы между юридическими лицами с помощью ссылки или QR кода открывают новые возможности развития клиентского сервиса в расчетах между бизнесом, - сказал Андрей Блощецов, генеральный директор компании. – Теперь не нужно выставлять счета своему контрагенту, а ему – составлять платежное поручение на оплату, где есть риск ошибки при вводе реквизитов, поэтому получателю достаточно направить контрагенту ссылку или QR-код на оплату. А дополнительные удобства в виде возможности получать денежные средства мгновенно, круглосуточно в режиме 24х7, в выходные и праздники, позволят компаниям в разных часовых поясах выстраивать непрерывный бизнес, больше не думая о доступности межбанковских расчетов».

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Компания Right Line предлагает собственное решение для банков по подключению функциональности В2В для юридических лиц, и может работать параллельно с решениям других компаний по СБП С2С и С2В.