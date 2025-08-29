Разделы

В Directum Lite теперь можно работать с платежными поручениями и учетными документами

В новой версии системы для среднего и малого бизнеса Directum Lite появилась возможность управлять платежными поручениями и внутренними документами. Оперативно предоставлять информацию по запросу налоговой или суда поможет функция массовой выгрузки. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Для быстрой и прозрачной работы с данными о переводах денежных средств добавили новый вид документа — «Платежное поручение» (ПП). В системе можно обрабатывать и сохранять как входящие, так и исходящие ПП. Это поможет бухгалтерам быстро находить документы за любой период, формировать комплекты для налоговых и аудиторских проверок и оперативно предоставлять юристам доказательства факта оплаты для судебных процессов.

Внутренние учетные документы по основным средствам и товарно-материальным ценностям теперь тоже можно согласовывать и подписывать в системе. Эта функциональность уже предусмотрена в базовой версии ПО, поэтому не придется тратить на время и средства на ее внедрение.

При необходимости все финансовые документы, включая служебные уведомления об уточнении и извещения о получении, можно массово выгружать. Результаты такой выгрузки хранятся в виде ZIP-архива и отображаются в журнале, где виден статус каждого файла — аннулирован документ или завершен его оборот. Для документов, находящихся на уточнении, в архивную папку автоматически добавляются XML-уведомления и электронные подписи.

Благодаря новинкам системы бухгалтеры смогут в среднем в 10 раз быстрее готовиться к проверкам контролирующих органов, и в 20 раз меньше времени тратить на поиск нужной финансовой информации. Новые инструменты доступны в решении «Финансовый архив» версии 25.2.

