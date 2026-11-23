Индексная книга (каталог) CNews*
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Паткин Иван
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 24
Паткин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Каштанов Дмитрий 28 2
|Левиков Антон 69 1
|Ставринов Яков 7 1
|Михайлов Алексей 122 1
|Тригуб Александр 8 1
|Демидов Михаил 134 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Ивановский Виктор 13 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Гупаисов Сергей 9 1
|Вексин Алексей 13 1
|Козыров Олег 6 1
|Сороко Антон 9 1
|Пересыпкин Михаил 3 1
|Шарифулин Анатолий 1 1
|Бакушин Валерий 3 1
|Стаднийчук Ольга 5 1
|Ященко Анна 2 1
|Садовенко Илья 65 1
|Болышев Максим 16 1
|Романенко Андрей 95 1
|Захаров Алексей 47 1
|Кузнецов Иван 13 1
|Михайлов Александр 59 1
|Зотов Алексей 69 1
|Волков Максим 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11629 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 84 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8711 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.